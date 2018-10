Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d16564f-bb92-4f3e-9be4-45bf1ad5c7f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Arturo Vidalnak 800 ezer eurós büntetést kell fizetnie, mert korábban vodkásüveggel vert fejbe egy férfit.","shortLead":"Arturo Vidalnak 800 ezer eurós büntetést kell fizetnie, mert korábban vodkásüveggel vert fejbe egy férfit.","id":"20181018_Melyen_a_zsebebe_kell_nyulnia_az_FC_Barcelona_jatekosanak_egy_tavalyi_diszkobalhe_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d16564f-bb92-4f3e-9be4-45bf1ad5c7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed31d8cf-c46a-479b-8540-279e196cefdf","keywords":null,"link":"/sport/20181018_Melyen_a_zsebebe_kell_nyulnia_az_FC_Barcelona_jatekosanak_egy_tavalyi_diszkobalhe_miatt","timestamp":"2018. október. 18. 14:11","title":"Mélyen a zsebébe kell nyúlnia az FC Barcelona játékosának egy tavalyi diszkóbalhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapról hónapra rugalmasan képes igazodni az ügyfelek igényeihez – ezt ígéri új, Telenor Blue+ néven bevezetett tarifacsaládjáról a szolgáltató.","shortLead":"Hónapról hónapra rugalmasan képes igazodni az ügyfelek igényeihez – ezt ígéri új, Telenor Blue+ néven bevezetett...","id":"20181018_telenor_blue_tarifak_uj_dijcsomagok_mobil_adatjegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e3abe-6923-46c2-82b5-00ba2af7a72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_telenor_blue_tarifak_uj_dijcsomagok_mobil_adatjegy","timestamp":"2018. október. 18. 17:03","title":"Új díjcsomagok vannak a Telenornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb szándéknyilatkozatnak tekinthető az állam költségvetése, az utólagos elszámolás pedig átsiklik a kényes ügyek felett.","shortLead":"Legfeljebb szándéknyilatkozatnak tekinthető az állam költségvetése, az utólagos elszámolás pedig átsiklik a kényes...","id":"20181018_Meg_sem_probalja_magyarazni_a_kormany_miert_nincs_koze_a_koltsegvetesnek_a_valosaghoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afb82ad-b5b2-4185-8d03-0e876afc3d38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Meg_sem_probalja_magyarazni_a_kormany_miert_nincs_koze_a_koltsegvetesnek_a_valosaghoz","timestamp":"2018. október. 18. 12:15","title":"Meg sem próbálja magyarázni a kormány, miért nincs sok köze a költségvetésnek a valósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mint 200 ezer gyereket érinthet a nagy oltási botrány. Milyen országban élünk? – kérdezték milliók a Weibón, a kínai Twitteren, amikor kiderült: egy nagy gyógyszergyár olyan oltóanyagot dobott piacra veszettség ellen, mely veszélyeztetheti azok életét, akik megkapták az oltást.","shortLead":"Több mint 200 ezer gyereket érinthet a nagy oltási botrány. Milyen országban élünk? – kérdezték milliók a Weibón...","id":"20181019_Megvesztek_ott_az_elvtarsak_13_milliard_dollaros_birsag_veszelyes_vakcina_miatt_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36166e01-509a-4131-a1ba-778977e750c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Megvesztek_ott_az_elvtarsak_13_milliard_dollaros_birsag_veszelyes_vakcina_miatt_Kinaban","timestamp":"2018. október. 19. 07:14","title":"\"Megvesztek ott az elvtársak\"? 1,3 milliárd dolláros bírság veszélyes vakcina miatt Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szegedi idősotthonban duplájára emelték a díjakat, a lakók nem akarták lenyelni a békát. A luxuslakópark nyugdíjasai nyomoztak, kiderült, hogy felszámolás indult a komplexumot működtető cégek ellen. A cég a kötelező béremelésekkel indokolta az „áremeléseket”. Áll a bál.","shortLead":"A szegedi idősotthonban duplájára emelték a díjakat, a lakók nem akarták lenyelni a békát. A luxuslakópark nyugdíjasai...","id":"20181019_Fellazadtak_az_idosotthon_lakoi_mert_duplajara_emeltek_a_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667e2c7b-291e-4581-a6f4-eea8ab341391","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Fellazadtak_az_idosotthon_lakoi_mert_duplajara_emeltek_a_dijat","timestamp":"2018. október. 19. 08:02","title":"Fellázadtak az idősotthon lakói, mert duplájára emelték a díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bfc001-0131-434f-99f7-c82f180eefea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1994-ben a kvantumszámítógépre megalkotott Shor-algoritmusról eddig csak sejteni lehetett, hogy sokkal gyorsabban végzi feladatát, mint egy hagyományos számítógép. Most viszont bebizonyítani is sikerült.","shortLead":"Az 1994-ben a kvantumszámítógépre megalkotott Shor-algoritmusról eddig csak sejteni lehetett, hogy sokkal gyorsabban...","id":"20181019_ibm_kvantumszamitogep_shor_algoritmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82bfc001-0131-434f-99f7-c82f180eefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e0b1a3-6a29-4dd9-885d-e164db6605d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_ibm_kvantumszamitogep_shor_algoritmus","timestamp":"2018. október. 19. 12:03","title":"24 év után végre sikerült: az IBM bebizonyította, hogy mire képes a kvantumszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel párhuzamosan az okozott kár értéke is sokat ugrott, a hamisított kártyákkal való trükközés viszont csökkenést mutat. ","shortLead":"Ezzel párhuzamosan az okozott kár értéke is sokat ugrott, a hamisított kártyákkal való trükközés viszont csökkenést...","id":"20181018_bankkartya_csalas_visszaeles_kartyacsalas_hamis_bankkartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946851-8a49-451c-8a56-ae4539f98c1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_bankkartya_csalas_visszaeles_kartyacsalas_hamis_bankkartya","timestamp":"2018. október. 18. 12:33","title":"Vigyázzon: beindultak a kártyacsalók, egy év alatt megduplázódott a visszaélések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes bejegyzést tettek közzé a philadelphiai rendőrök Twitter-oldalán a héten történt nagy YouTube-leállással kapcsolatban. És valószínűleg nem véletlenül.","shortLead":"Érdekes bejegyzést tettek közzé a philadelphiai rendőrök Twitter-oldalán a héten történt nagy YouTube-leállással...","id":"20181018_youtube_leallas_philadelphiai_rendorseg_911_segelyhivo_segelyhivas_miert_nincs_youtube_nem_megy_a_youtube","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4022278b-8390-4cfe-b52e-5a9de009cf3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_youtube_leallas_philadelphiai_rendorseg_911_segelyhivo_segelyhivas_miert_nincs_youtube_nem_megy_a_youtube","timestamp":"2018. október. 18. 17:35","title":"Annyira rosszul érintett valakit a nagy YouTube-leállás, hogy riasztotta a rendőrséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]