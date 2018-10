Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rakétavédelmi rendszernek nem sikerült megsemmisíteni egy, a Gázai-övezetből indított, Izrael déli részét támadó rakétát – közölte csütörtök hajnalban a hadsereg.

","shortLead":"A rakétavédelmi rendszernek nem sikerült megsemmisíteni egy, a Gázai-övezetből indított, Izrael déli részét támadó...","id":"20181025_izrael_vaskupola_raketavedelmi_rendszer_gazai_ovezet_raketa_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a84f4-b3b8-4950-9436-168fe9c4d22c","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_izrael_vaskupola_raketavedelmi_rendszer_gazai_ovezet_raketa_hadsereg","timestamp":"2018. október. 25. 05:47","title":"Átjutott egy palesztin rakéta az izraeli Vaskupolán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Március 31-éig meglesz a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, míg az igazságügyi miniszter javaslatára kinevezett közigazgatási bírók 2020. január elsejétől ítélkeznek majd – derül ki a közigazgatási bíróságokról szóló törvény most vitára bocsátott tervezetéből.","shortLead":"Március 31-éig meglesz a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, míg az igazságügyi miniszter javaslatára kinevezett...","id":"20181025_Mar_keszitik_elo_a_kozigazgatasi_birosagokat_Patyi_Andras_elott_is_tiszta_az_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0365928d-4b7e-4215-9725-682a04322dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Mar_keszitik_elo_a_kozigazgatasi_birosagokat_Patyi_Andras_elott_is_tiszta_az_ut","timestamp":"2018. október. 25. 16:00","title":"Már készítik elő a közigazgatási bíróságokat, Patyi András előtt is tiszta az út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ma még a fehér lovon feszítő generálisok kapják meg az obsitot. Az e heti HVG arról ír, hogyan áll össze a fideszes médiabirodalom, ki nyernek, és kik buknak a nagy összevonási hullámon. Andy Vajna nem lesz boldog. ","shortLead":"És ma még a fehér lovon feszítő generálisok kapják meg az obsitot. Az e heti HVG arról ír, hogyan áll össze a fideszes...","id":"20181024_Uj_tabornokok_erkeznek_a_fideszes_mediahadsereg_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a603f0-e020-4174-aee6-048b699c9a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Uj_tabornokok_erkeznek_a_fideszes_mediahadsereg_elere","timestamp":"2018. október. 24. 11:46","title":"Új tábornokok érkeznek a fideszes médiahadsereg élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tényfeltáró vizsgálatot lezárták. ","shortLead":"A tényfeltáró vizsgálatot lezárták. ","id":"20181024_A_rendorseg_mar_tudja_ki_hibazott_a_soroksari_futono_gyilkosa_elleni_nyomozasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a23842-0b57-464b-af19-8e31bfa5d6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_A_rendorseg_mar_tudja_ki_hibazott_a_soroksari_futono_gyilkosa_elleni_nyomozasban","timestamp":"2018. október. 24. 13:50","title":"A rendőrség már tudja, ki hibázott a soroksári futónő gyilkosa elleni nyomozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54be886b-81ed-4225-9f10-c71163929de2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos kedd délután kért segítséget, miután a hajó motorja váratlanul leállt.","shortLead":"A tulajdonos kedd délután kért segítséget, miután a hajó motorja váratlanul leállt.","id":"20181024_Tehetetlenul_sodrodott_majd_fennakadt_a_nadasban_egy_elszabadult_lakohajo_a_Tiszatavon__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54be886b-81ed-4225-9f10-c71163929de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447d1b80-bf12-4425-96ad-393f85b77921","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Tehetetlenul_sodrodott_majd_fennakadt_a_nadasban_egy_elszabadult_lakohajo_a_Tiszatavon__fotok","timestamp":"2018. október. 24. 13:14","title":"Tehetetlenül sodródott, majd fennakadt a nádasban egy elszabadult lakóhajó a Tisza-tavon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A „Top 25 – A Legmeghatározóbb Emberek a Hazai Digitális Piacon” rangsor mindhárom dobogós helyére e-kereskedelemmel foglalkozó vállalatok vezetői kerültek. A hazai digitális világban továbbra is kevés a nő, a top 25-ös listán mindössze ketten vannak.\r

","shortLead":"A „Top 25 – A Legmeghatározóbb Emberek a Hazai Digitális Piacon” rangsor mindhárom dobogós helyére e-kereskedelemmel...","id":"20181024_Ok_a_hazai_digitalis_piac_legmeghatarozobb_arcai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d2fd1a-359a-4763-97d9-aaf9e050bfb5","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Ok_a_hazai_digitalis_piac_legmeghatarozobb_arcai","timestamp":"2018. október. 24. 10:13","title":"Ők a hazai digitális piac legmeghatározóbb arcai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonban a Videoton Görögországban játszik focimeccset.","shortLead":"Azonban a Videoton Görögországban játszik focimeccset.","id":"20181025_Svajc_fele_indult_a_luxusrepulo_amin_Orban_is_szokott_utazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468feb9f-03e1-474e-ad2a-1e2c6a40ff75","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Svajc_fele_indult_a_luxusrepulo_amin_Orban_is_szokott_utazni","timestamp":"2018. október. 25. 14:00","title":"Svájcba ment a luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","shortLead":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","id":"20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341a6eae-77f4-42e7-8cff-e331a6cd22f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","timestamp":"2018. október. 24. 05:24","title":"Tömegverekedés miatt rendőrök leptek el egy Blaha Lujza téri sörözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]