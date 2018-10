Nem is érti, miért kellene ezzel foglalkoznia a kormánynak.

December 31-ig kell aláírni a Magyarország és New York állam közti megállapodást, hogy a CEU amerikai nyelvű diplomát adhasson ki. A felsőoktatási törvény módosítása előírja azt is, hogy a CEU Amerikában is hozzon létre kampuszt.

Ez megvan, áprilisban nézte meg a helyszínen a magyar küldöttség. Azóta nem történt semmi, a hivatalos verzió szerint még vizsgálják, valójában azonban Orbán Viktor egyszemélyes döntésén múlik az egyetem sorsa. Michael Ignatieff most jelentette be, a CEU lényege Bécsbe költözik, ha egy hónapon belül nincs aláírás.

A határidő közeledtével a kormány tagjai egyre cinikusabbak: Orbán nyáron arra a kérdésre, mikor döntenek a CEU-ról és mikor írják alá az államközi megállapodást, azt mondta "jó munkához idő kell", most Gulyás Gergely miniszter értetlenkedett egy sort a kormányinfón amiatt, miért kellene bármilyen döntést hoznia a kormánynak vagy a Parlamentnek a CEU ügyében.

Megkérdezték, arra vár-e a kormány, hogy elmenjen a CEU, mire Gulyás azt mondta, az egyetem honlapján lévő szöveg szerint maradnak.

Gulyás többször is elmondta, a felsőoktatási törvény keretein belül az egyetem találhat megoldást, közös, magyar-amerikai diplomát az alapján is kiadhat, ehhez nem kell államközi megállapodás.

A CEU akar ilyet kezdeményezni, tőlük kell megkérdezni, miért.

Újabb cinizmus volt a részéről, hogy az Oktatási Hivatal majd januártól vizsgálja az egyetem működését, akkor, amikor a törvényben előírt másik határidő már lejárt.

A CEU oldaláról érkező fenyegetést, ajánlatot Soros politikai blöffjének tekintjük.

A CEU vett egy telket Bécsben, ha úgy döntenek, hogy ott is nyitnak egy "diplomakiadó helyet", ehhez a kormánynak nincs köze. A kormány nem döntött a CEU-ról - hangsúlyozta a miniszter.