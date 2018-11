Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","shortLead":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","id":"20181107_biomega_sin_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1f6aca-0783-41c1-ae0a-55d7202edfa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_biomega_sin_elektromos_auto","timestamp":"2018. november. 08. 10:22","title":"Lenne vevő az ennyire fapados \"Teslákra\" is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cbd969-8c2f-4c58-b685-c64f5267c51e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke az Európai Néppárt kongresszusán mondott erősen kritikus beszédet a magyar miniszterelnök jelenlétében. ","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke az Európai Néppárt kongresszusán mondott erősen kritikus beszédet a magyar miniszterelnök...","id":"20181108_donald_tusk_europai_neppart_beszed_keresztenydemokracia_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7cbd969-8c2f-4c58-b685-c64f5267c51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a543de05-7a71-42c5-90b7-8d679788c256","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_donald_tusk_europai_neppart_beszed_keresztenydemokracia_orban_viktor","timestamp":"2018. november. 08. 13:58","title":"Donald Tusk: Nem kereszténydemokrata, aki megtagadja a jogállam elvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9d343b-5785-45ef-8423-f93bb461dfae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyászol a magyar YouTube-közösség. ","shortLead":"Gyászol a magyar YouTube-közösség. ","id":"20181108_Meghalt_egy_fiatal_magyar_vlogger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e9d343b-5785-45ef-8423-f93bb461dfae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3071c43f-8fee-478f-970f-0fca5408efcb","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_egy_fiatal_magyar_vlogger","timestamp":"2018. november. 08. 10:10","title":"Meghalt egy fiatal magyar vlogger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181108_A_ketfarkuak_tokeletes_valasza_az_altaluk_lehagyott_LMPre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ff3a8c-8fe7-4604-bb50-7f9c59e6f8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_A_ketfarkuak_tokeletes_valasza_az_altaluk_lehagyott_LMPre","timestamp":"2018. november. 08. 18:08","title":"A kétfarkúak tökéletes válasza az általuk leelőzött LMP-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérjen mindig kártérítést és fotózza le bőröndje belsejét indulás előtt! Jó tanácsok váratlan helyről.","shortLead":"Kérjen mindig kártérítést és fotózza le bőröndje belsejét indulás előtt! Jó tanácsok váratlan helyről.","id":"20181109_Nem_szeretne_hogy_atvagja_a_legitarsasag_Erre_ugyeljen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07878db-d691-4a4a-b3e7-3966dbfb9b81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Nem_szeretne_hogy_atvagja_a_legitarsasag_Erre_ugyeljen","timestamp":"2018. november. 09. 05:44","title":"Nem szeretné, hogy átvágja a légitársaság? Erre ügyeljen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a59fbf-87c4-4d32-a40c-55f3dc3273c7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Bűnüldözés hiányában miért is ne tenné.","shortLead":"Bűnüldözés hiányában miért is ne tenné.","id":"20181108_Bunuldozes_hianyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a59fbf-87c4-4d32-a40c-55f3dc3273c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d84bf15-f2c4-4aab-984d-ececb63f6e19","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Bunuldozes_hianyaban","timestamp":"2018. november. 08. 08:14","title":"Tóta W.: Magyar ember nem lop, csak kalandozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1547e96a-84db-4659-b12e-4a925e1bf20d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Klubokból nőtte ki magát a Gém Klub Első Magyar Játékkiadó Kft. Alapító tulajdonosa, Aczél Zoltán svájci és német minta alapján épített üzletet a társasjátékokra. Övé volt az első társasjáték-webáruház, bevezette a családi és a partijátékokat, meghonosította a játékmesterséget. A hvg.hu-nak arról is mesélt, hogyan tudott növekedni a cége még a gazdasági válság idején is. ","shortLead":"Klubokból nőtte ki magát a Gém Klub Első Magyar Játékkiadó Kft. Alapító tulajdonosa, Aczél Zoltán svájci és német minta...","id":"20181107_gemklub_tarsasjatek_aczel_zoltan_gondolkodo_jatekbolt_jatek_webshop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1547e96a-84db-4659-b12e-4a925e1bf20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e094099d-5914-40c1-ad2f-7ced04fd659f","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_gemklub_tarsasjatek_aczel_zoltan_gondolkodo_jatekbolt_jatek_webshop","timestamp":"2018. november. 07. 13:00","title":"Már a piac óriásaival is felveszi a versenyt az első magyar társasjáték-kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron még csak sejteni lehetett, mostanra azonban a teszteket is elkezdte a Google: olyan funkciót épített a Google Térképbe, ami valós időben jelzi a baleseteket és a sebességmérést. Mi lesz így a Waze-zel?","shortLead":"A nyáron még csak sejteni lehetett, mostanra azonban a teszteket is elkezdte a Google: olyan funkciót épített a Google...","id":"20181108_google_maps_google_terkep_waze_baleset_sebessegmeres_traffipax_kozlekedes_navigacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6b7b23-bf4c-41a1-a2f6-e99409fd8791","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_google_maps_google_terkep_waze_baleset_sebessegmeres_traffipax_kozlekedes_navigacio","timestamp":"2018. november. 08. 09:03","title":"Rég nem jött már ilyen hasznos új funkció a Google Térképbe, mint ami most érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]