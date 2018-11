Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drágulnak az albérletek, és kevés a kollégiumi férőhely. Majdnem a felére csökkent 2005 óta a Budapesten tanuló vidékiek aránya – mutatta be a Habitat for Humanity.","shortLead":"Drágulnak az albérletek, és kevés a kollégiumi férőhely. Majdnem a felére csökkent 2005 óta a Budapesten tanuló...","id":"20181116_Egyre_nehezebb_az_egyetemistak_dolga_hogy_ki_tudjak_fizetni_az_alberletuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbbcee2-5bf0-4512-bd29-b23b0f17e441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Egyre_nehezebb_az_egyetemistak_dolga_hogy_ki_tudjak_fizetni_az_alberletuket","timestamp":"2018. november. 16. 12:24","title":"Egyre nehezebb az egyetemisták dolga, hogy ki tudják fizetni az albérletüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bce392-e899-4f2e-8e1b-0f6f60d57b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen összetett formát más technikával szinte lehetetlen előállítani, az új felni feltehetően igen borsos árát azonban egyelőre még nem merik elárulni. ","shortLead":"Ilyen összetett formát más technikával szinte lehetetlen előállítani, az új felni feltehetően igen borsos árát azonban...","id":"20181115_itt_a_vilag_elso_3dnyomtatott_titan_felnije_es_elkepesztoen_mutat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03bce392-e899-4f2e-8e1b-0f6f60d57b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a450adf-881b-4db1-ad1f-cc4720386035","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_itt_a_vilag_elso_3dnyomtatott_titan_felnije_es_elkepesztoen_mutat","timestamp":"2018. november. 15. 11:21","title":"Itt a világ első 3D-nyomtatott titánfelnije, és elképesztően mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5281f1-5947-4987-8f8f-bbe3fc8dbbf1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"November közepén csodálatosan áttetsző a tenger az olaszországi Puglia tartomány városkájában, Monopoliban, de sajnos így minden vízbe hajigált szemét is jól kivehető. Önnek sikerül például megtalálni a tortalapátot?","shortLead":"November közepén csodálatosan áttetsző a tenger az olaszországi Puglia tartomány városkájában, Monopoliban, de sajnos...","id":"20181115_Talalja_meg_ezeken_a_kepeken_az_oda_nem_illo_targyakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5281f1-5947-4987-8f8f-bbe3fc8dbbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5ee916-803a-47cc-8e33-4b1bd15de02b","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Talalja_meg_ezeken_a_kepeken_az_oda_nem_illo_targyakat","timestamp":"2018. november. 15. 12:01","title":"Tessék, egy feladvány: találja meg a képeken az oda nem illő tárgyakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bca2ad-d195-4f40-ac87-6344b0ea298d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába csengettek és kopogtak a gyászoló szülők V. János házánál, a sofőr nem bújt elő. A kérdéseikre választ keresők üzenetet is hagytak a buszsofőrnek.","shortLead":"Hiába csengettek és kopogtak a gyászoló szülők V. János házánál, a sofőr nem bújt elő. A kérdéseikre választ keresők...","id":"20181116_Veronai_tragedia_bujkal_a_buszsofor_a_gyaszolo_szulok_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16bca2ad-d195-4f40-ac87-6344b0ea298d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abc791a-c577-4c50-ba6e-59c4dfe93e43","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Veronai_tragedia_bujkal_a_buszsofor_a_gyaszolo_szulok_elol","timestamp":"2018. november. 16. 08:42","title":"Veronai tragédia: bujkál a buszsofőr a gyászoló szülők elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d1df1b-e0d0-45f5-98db-be9593950e62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abszurd, hogy ilyen rendezvényeket kell tartani ahhoz, hogy emberek ételhez jussanak – mondta Alföldi Róbert a Heti Betevő tavalyi aukcióján, ahol ismert és feltörekvő magyar művészek ajánlottak fel egy-egy alkotást jótékony célra. A helyzet abszurditása azóta sem változott, csak most Mácsai Pál veszi át a stafétát.

","shortLead":"Abszurd, hogy ilyen rendezvényeket kell tartani ahhoz, hogy emberek ételhez jussanak – mondta Alföldi Róbert a Heti...","id":"20181116_heti_betevo_adomanygyujtes_macsai_pal_alfoldi_robert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96d1df1b-e0d0-45f5-98db-be9593950e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521292b-4c0e-4903-8d3e-291fca05c586","keywords":null,"link":"/elet/20181116_heti_betevo_adomanygyujtes_macsai_pal_alfoldi_robert","timestamp":"2018. november. 16. 15:33","title":"Alföldi Róbert és Rutkai Bori műveire is licitálhat, ha szeretne valami jót tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már eddig is több ezer hallgató bukta el állami ösztöndíjas helyét a magyar felsőoktatásban, de a kormány tovább szigorít.","shortLead":"Már eddig is több ezer hallgató bukta el állami ösztöndíjas helyét a magyar felsőoktatásban, de a kormány tovább...","id":"20181116_Nyolcezer_allami_osztondijasbol_csinalt_fizetos_hallgatot_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a192d11-b82a-4f1d-b922-e7667fc6b0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Nyolcezer_allami_osztondijasbol_csinalt_fizetos_hallgatot_a_kormany","timestamp":"2018. november. 16. 11:03","title":"Nyolcezer állami ösztöndíjasból csinált fizetős hallgatót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadcc77c-1cd0-4840-99cf-45243b698bec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abszurdnak és elfogadhatatlannak tartják az olasz Pernigotti édességgyártót birtokló török Toksöz döntését, miszerint hazaviszi a szinte olasz nemzeti jelképnek számító csokik gyártását. A miniszterelnökhelyettes Luigi di Maio szerint a miniszterelnök magához kéreti majd őket.","shortLead":"Abszurdnak és elfogadhatatlannak tartják az olasz Pernigotti édességgyártót birtokló török Toksöz döntését, miszerint...","id":"20181116_160_eves_olasz_csokigyarat_zarat_be_a_torok_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eadcc77c-1cd0-4840-99cf-45243b698bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe04e2ed-d105-4384-8950-a3184409f201","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_160_eves_olasz_csokigyarat_zarat_be_a_torok_tulajdonos","timestamp":"2018. november. 16. 11:52","title":"Még a kormány is kiborult: 160 éve ez a csokik Ferrarija, most bezáratja a török tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január elsejétől nem lenne több befogadó intézmény az országban, új szervezeti formában működhet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.","shortLead":"Január elsejétől nem lenne több befogadó intézmény az országban, új szervezeti formában működhet a Bevándorlási és...","id":"20181116_Egyetlen_rendelettel_megszuntetnek_az_osszes_menekultellato_intezmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e3e90c-838b-4b78-82ba-b71741c8dfec","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Egyetlen_rendelettel_megszuntetnek_az_osszes_menekultellato_intezmenyt","timestamp":"2018. november. 16. 14:47","title":"Egyetlen rendelettel megszüntetnék az összes menekültellátó intézményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]