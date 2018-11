Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű színész hazánkban jótékonykodik.\r

\r

","shortLead":"A népszerű színész hazánkban jótékonykodik.\r

\r

","id":"20181119_Emlekszik_a_Kulonben_duhbe_jovunk_Buggyjara_Most_on_is_vehet_egyet_Terence_Hilltol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad38813-651e-46dc-bf21-c9fcb27dc529","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Emlekszik_a_Kulonben_duhbe_jovunk_Buggyjara_Most_on_is_vehet_egyet_Terence_Hilltol","timestamp":"2018. november. 19. 12:13","title":"Emlékszik a Különben dühbe jövünk Buggyjára? Most ön is vehet egyet Terence Hilltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f609e9f-4082-4e9b-8505-f34211d91001","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem köteleznek senkit – röviden így reagált a Facebook a The New York Times egy korábbi cikkére, melyben arról írtak: Tim Cook kritikái miatt Mark Zuckerberg arra utasította a menedzsment tagjait, hogy iPhone helyett androidos mobilokat használjanak.","shortLead":"Nem köteleznek senkit – röviden így reagált a Facebook a The New York Times egy korábbi cikkére, melyben arról írtak...","id":"20181119_facebook_mark_zuckerberg_tim_cook_apple_iphone_androidos_telefon_cambridge_analytica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f609e9f-4082-4e9b-8505-f34211d91001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa185cbe-9266-4932-a8ef-5b3ec1ecdb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_facebook_mark_zuckerberg_tim_cook_apple_iphone_androidos_telefon_cambridge_analytica","timestamp":"2018. november. 19. 16:33","title":"Tagad a Facebook, szerintük nincs olyan parancs, hogy csak androidos telefont lehetne használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump a 2016-os elnökválasztáskor komoly veszélyként írta le legnagyobb riválisa, Hillary Clinton egy korábbi ügyét, mikor az elnökjelölt privát e-mail-címét használva intézkedett külügyminiszteri ügyekben. Ugyanezt most Trump lánya követte el.","shortLead":"Donald Trump a 2016-os elnökválasztáskor komoly veszélyként írta le legnagyobb riválisa, Hillary Clinton egy korábbi...","id":"20181120_donald_trump_ivanka_trump_hillary_clinton_privat_email_cim_feher_haz_privatbeszelgetes_maganlevelezes_titkositott_informaciok_allamtitok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc36bb67-50d3-49ae-9a7a-3fb611e90ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_donald_trump_ivanka_trump_hillary_clinton_privat_email_cim_feher_haz_privatbeszelgetes_maganlevelezes_titkositott_informaciok_allamtitok","timestamp":"2018. november. 20. 10:33","title":"Trump lánya elkövette azt, amiért az elnök legutóbb világvégét kiáltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68bf10c-b2d1-40fe-acdf-1467919f0bba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sok BMW X6, vagy Mercedes GLE Coupé átépítése mellett a Range Rovereké valahogy mindig izgalmasabb. ","shortLead":"A sok BMW X6, vagy Mercedes GLE Coupé átépítése mellett a Range Rovereké valahogy mindig izgalmasabb. ","id":"20181120_Range_Rover_Sport_SVR_tuning_khan_design","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e68bf10c-b2d1-40fe-acdf-1467919f0bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff46f0e-f5d9-42d2-b59b-35e1398c9847","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Range_Rover_Sport_SVR_tuning_khan_design","timestamp":"2018. november. 20. 18:17","title":"Range Rovert tuningolni többek között ezért a végeredményért egészen hálás feladat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A madridi külügyminiszter szerint az Egyesült Királyság előbb fog szétesni, mint Spanyolország.","shortLead":"A madridi külügyminiszter szerint az Egyesült Királyság előbb fog szétesni, mint Spanyolország.","id":"20181120_Spanyolorszag_meg_akarja_vetozni_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90f62ff-4e9b-4ff3-a6ea-530f3c8c71b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Spanyolorszag_meg_akarja_vetozni_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2018. november. 20. 13:19","title":"Spanyolország meg akarja vétózni a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eb3d90-5caa-4a09-ae74-36deec6c53b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a mai csúcstelefonoknál kisebb, kompaktabb, de azért remek specifikációkkal rendelkező készülékkel lép piacra a Sharp. Az eszköz érdekessége, hogy két szenzorsziget is van az előlapján.","shortLead":"Egy, a mai csúcstelefonoknál kisebb, kompaktabb, de azért remek specifikációkkal rendelkező készülékkel lép piacra...","id":"20181119_sharp_aquos_r2_compact_ket_szenzorsziget_kompakt_csucstelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4eb3d90-5caa-4a09-ae74-36deec6c53b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc3e7a2-145e-4e43-9bed-c0ef71f90355","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_sharp_aquos_r2_compact_ket_szenzorsziget_kompakt_csucstelefon","timestamp":"2018. november. 19. 17:03","title":"A Sharpnak annyira megtetszett a notch, hogy kettőt is tesz a telefonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube a legnagyobb csendben tett ingyenesen elérhetővé 100 filmet, nekünk azonban még várni kell rá.","shortLead":"A YouTube a legnagyobb csendben tett ingyenesen elérhetővé 100 filmet, nekünk azonban még várni kell rá.","id":"20181119_ingyenes_filmek_a_youtubeon_streaming_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d769fc5c-b528-45e4-95a0-9dba197091d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_ingyenes_filmek_a_youtubeon_streaming_video","timestamp":"2018. november. 19. 10:33","title":"Megjöttek az ingyenes filmek a YouTube-ra, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmiben és háttérintézményeiben összesen közel 2600 álláshely szűnik meg, de a minisztérium államtitkára nem pontosította, hogy ezek mely területeket érintik. ","shortLead":"Az Emmiben és háttérintézményeiben összesen közel 2600 álláshely szűnik meg, de a minisztérium államtitkára nem...","id":"20181120_Nem_mondja_meg_az_Emmi_honnan_rugjak_ki_a_dolgozokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8b6fc4-f9d7-4db7-912c-76bdce47725e","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Nem_mondja_meg_az_Emmi_honnan_rugjak_ki_a_dolgozokat","timestamp":"2018. november. 20. 18:13","title":"Nem mondja meg az Emmi, honnan rúgják ki a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]