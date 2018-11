Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fbe16d8-9045-4758-afa2-8f391d071d99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A miniszter indoklása szerint a sajtó próbálja gyengíteni a pártját, úgyhogy inkább lemond.","shortLead":"A miniszter indoklása szerint a sajtó próbálja gyengíteni a pártját, úgyhogy inkább lemond.","id":"20181121_Lemondott_a_bolgar_miniszter_aki_szerint_a_fogyatekos_gyerekek_szulei_csak_kamuznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fbe16d8-9045-4758-afa2-8f391d071d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c0f00c-272b-4847-9dd8-c0bcc6d69d76","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Lemondott_a_bolgar_miniszter_aki_szerint_a_fogyatekos_gyerekek_szulei_csak_kamuznak","timestamp":"2018. november. 21. 18:16","title":"Lemondott a bolgár miniszter, aki szerint a fogyatékos gyerekek szülei csak kamuznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cukorbetegek millióit fenyegetheti az inzulinhiány egy szerdán megjelent amerikai tanulmány becslései szerint.","shortLead":"Cukorbetegek millióit fenyegetheti az inzulinhiány egy szerdán megjelent amerikai tanulmány becslései szerint.","id":"20181122_cukorbetegek_2es_tipusi_cukorbetegseg_inzulin_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14edcf0-d69e-4a48-a57c-7a5b6b0788ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_cukorbetegek_2es_tipusi_cukorbetegseg_inzulin_hiany","timestamp":"2018. november. 22. 12:03","title":"Csak nehogy baj legyen: cukorbetegek millióit fenyegetheti az inzulinhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sok az érdeklődő, ezért változtattak.","shortLead":"Sok az érdeklődő, ezért változtattak.","id":"20181122_5_milliard_forintra_no_az_Otthon_Melege_Programban_elkoltheto_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85d60b9-26a7-4616-9c24-2731034c070b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_5_milliard_forintra_no_az_Otthon_Melege_Programban_elkoltheto_penz","timestamp":"2018. november. 22. 11:14","title":"5 milliárd forintra nő az Otthon Melege Programban elkölthető pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c4e62f-966b-4b11-88ab-cea6a18c09ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fájlmegosztókkal foglalkozó TorrentFreak szakoldal összeállította az elmúlt időszak legnépszerűbb filmes letöltéseit soroló toplistáját.","shortLead":"A fájlmegosztókkal foglalkozó TorrentFreak szakoldal összeállította az elmúlt időszak legnépszerűbb filmes letöltéseit...","id":"20181121_torrentezes_filmletoltes_torrenten_nepszeru_film_letoltesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23c4e62f-966b-4b11-88ab-cea6a18c09ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd867c3-0964-4006-b84e-1b7ff6781072","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_torrentezes_filmletoltes_torrenten_nepszeru_film_letoltesek","timestamp":"2018. november. 21. 20:03","title":"Berobbant egy új film a torrenten, már két hete rengetegen töltik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen „védett” munkahelyen kell felkészíteni őket arra, hogy később helyt álljanak a munkaerőpiacon – derül ki a birtokunkba jutott előterjesztésből. Képeznék is a hajléktalanokat, felkészítenék őket „a személyes higiéniára és a közösségi együttélésre”, és minden melegedőben lenne számítógép és internet, hogy munkát kereshessenek. A szükséges pénz a finanszírozásra állítólag megvan – kérdés, mi valósul meg mindebből.","shortLead":"Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen „védett” munkahelyen...","id":"20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb08553-0c1a-4f9e-b563-8a699ed3b3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat","timestamp":"2018. november. 22. 06:30","title":"Közmunkást faragna a hajléktalanokból az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be58c2da-1301-4bfd-8f9f-bd90eab31dda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A The Guardian oldalán az olvasó feltérképezheti önnön \"populizmusát\".","shortLead":"A The Guardian oldalán az olvasó feltérképezheti önnön \"populizmusát\".","id":"20181121_Mennyire_populista_on_Politikai_teszt_egy_brit_lapban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be58c2da-1301-4bfd-8f9f-bd90eab31dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c748e6-0e6d-4413-b4bf-c7d423d1dfdc","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Mennyire_populista_on_Politikai_teszt_egy_brit_lapban","timestamp":"2018. november. 21. 13:54","title":"Mennyire populista ön? Politikai teszt egy brit lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c50b3c3-d414-44c2-a361-feb6e4f2d84f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181121_Sajat_fotokra_cserelte_egy_par_egy_IKEAban_a_kiallitott_kepeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c50b3c3-d414-44c2-a361-feb6e4f2d84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9436518-77ab-43f5-8541-bf19dd5c0536","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Sajat_fotokra_cserelte_egy_par_egy_IKEAban_a_kiallitott_kepeket","timestamp":"2018. november. 21. 10:49","title":"Saját fotókra cserélte egy pár az IKEA-ban a kiállított képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismerjék meg a hősöket, akik egy novemberi hétköznap estén élőben néznek magyar NB I-es meccset!","shortLead":"Ismerjék meg a hősöket, akik egy novemberi hétköznap estén élőben néznek magyar NB I-es meccset!","id":"20181121_orban_vidi_stadionavato_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dad80f9-7e74-4577-bed3-638bec1e802a","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_orban_vidi_stadionavato_fotok","timestamp":"2018. november. 21. 19:53","title":"A NER elitje Orbánnal nézi a Vidi stadionavatóját a díszpáholyból - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]