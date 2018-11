Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Röviden így lehet összefoglalni, mit gondol Gulyás Gergely miniszter arról, hogy nagyot növelnének a túlórákon. A kormány ezzel lezártnak tekinti maga részéről a vitát. Kormányinfó percről percre. A kormány a „rabszolgatörvényről": aki többet akar keresni, dolgozzon többet 2018. november. 28. 14:17 A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis az agy olyan részére bukkant, amely nem volt ismert az orvostudomány előtt. A felfedezés különböző neurológiai betegségek kezelését segítheti. Van egy rejtett része az agynak, amit csak most fedeztek fel, a Parkinson-kór kezelésében is segíthet 2018. november. 28. 11:33 A felfedezés különböző neurológiai betegségek kezelését segítheti. A Toyota négykerék-hajtású hibridjében nem meglepő módon nincs mechanikus kapcsolat az első és a hátsó hajtás között. ","shortLead":"A Toyota négykerék-hajtású hibridjében nem meglepő módon nincs mechanikus kapcsolat az első és a hátsó hajtás között. Hóban sem lehet gond: itt az összkerékhajtású Toyota Prius 2018. november. 28. 13:21 A kormányfő el is vitte egy körre a mozisztárt. Kopók – írta Orbán a videóhoz, amiben Chuck Norris-szal izmozik 2018. november. 28. 08:02 A vádlott tudomásul vette az első fokú ítéletet, az ügyész és a védő még nem döntött a fellebbezésről. Halálra verte a feleségét, hat év börtönt kapott 2018. november. 27. 13:08 A Jobbik politikusa elismerte, hogy szóváltásba keveredett egy nővel, de azt állítja, nem került sor tettlegességre. Szávay tagadja, hogy megütött egy zsidó nőt, szerinte manipulálták a hangfelvételt, amelyen erről beszél 2018. november. 28. 18:45 Megváltozott a december 10-i „aluljárókoncert" helyszíne: a Széll Kálmán téren, a metrókijáratnál lép majd fel Lovasi András, Menyhárt Jenő, Szűcs Krisztián, Frenk és sokan mások.



Nem a Blahán és nem aluljáróban, de sok sztár lép fel a hajléktalanokért 2018. november. 28. 10:04 Amikor a gyermekünket szomorúnak, dühösnek, kétségbeesettnek látjuk, ne a saját érzelmeinkre válaszoljunk. 8 lépés, hogy a gyerek megélhesse az érzéseit 2018. november. 27. 12:15