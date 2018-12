Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különösen a felújításra felvett, gyorsan átárazódó kölcsön ára ugrott meg. ","shortLead":"Különösen a felújításra felvett, gyorsan átárazódó kölcsön ára ugrott meg. ","id":"20181203_Dragak_lettek_a_lakashitelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb690df-9299-48d3-b1c6-9fb238c34810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Dragak_lettek_a_lakashitelek","timestamp":"2018. december. 03. 13:56","title":"Drágák lettek a lakáshitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","shortLead":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","id":"20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a49a78-ab29-417c-986f-a2a8cf4986da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","timestamp":"2018. december. 03. 09:18","title":"Úgy bealudt a Teslájában egy férfi a forgalomban, hogy a szirénák sem ébresztették fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újságíró egy szaúdi disszidenssel levelezett, aki a rendszer egyik legismertebb bírálója, és akivel ifjúsági mozgalom felállítását tervezték.","shortLead":"Az újságíró egy szaúdi disszidenssel levelezett, aki a rendszer egyik legismertebb bírálója, és akivel ifjúsági...","id":"20181203_Lehallgatott_maganbeszelgetesei_is_szerepet_jatszottak_Hasogdzsi_megoleseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911d3bb3-0852-4b92-8db8-a1f8ab62dc27","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Lehallgatott_maganbeszelgetesei_is_szerepet_jatszottak_Hasogdzsi_megoleseben","timestamp":"2018. december. 03. 08:52","title":"Lehallgatott magánbeszélgetései is szerepet játszhattak Hasogdzsi megölésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c5d63d-2f5c-4026-9f24-aeb2290d1faa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Aranyból van, ízléses, 743 millió forint.","shortLead":"Aranyból van, ízléses, 743 millió forint.","id":"20181204_Munchenben_all_Europa_legdragabb_karacsonyfaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32c5d63d-2f5c-4026-9f24-aeb2290d1faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463c1484-c97f-4e2c-813a-053b9d93e4f1","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Munchenben_all_Europa_legdragabb_karacsonyfaja","timestamp":"2018. december. 04. 14:23","title":"Münchenben áll Európa legdrágább karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2884991b-4865-42bb-9345-01da84607dea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint egy bűnbanda juttatta be őket az országba, amely illegális munkavállalókat szállít Japánba.","shortLead":"A rendőrség szerint egy bűnbanda juttatta be őket az országba, amely illegális munkavállalókat szállít Japánba.","id":"20181203_Nyom_nelkul_eltunt_46_kinai_epitomunkas_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2884991b-4865-42bb-9345-01da84607dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aac910a-88a5-4d32-9e90-003dc2559fc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Nyom_nelkul_eltunt_46_kinai_epitomunkas_Japanban","timestamp":"2018. december. 03. 08:20","title":"Nyom nélkül eltűnt 46 kínai építőmunkás Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha teljesen egyenes Roberto Cela mérnök szerint.","shortLead":"Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha...","id":"20181204_Soha_nem_lesz_teljesen_egyenes_a_pisai_torony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7a832c-c0a1-48cb-bc42-cfa703b0f11b","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Soha_nem_lesz_teljesen_egyenes_a_pisai_torony","timestamp":"2018. december. 04. 09:35","title":"Soha nem lesz teljesen egyenes a pisai torony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514315ec-700f-43c5-bf3f-38dc1a3c7625","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181204_Adventi_irodalmi_naptar__december_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=514315ec-700f-43c5-bf3f-38dc1a3c7625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf1ab83-dc4a-408a-b6c2-782c6439f867","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Adventi_irodalmi_naptar__december_4","timestamp":"2018. december. 04. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár – december 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több millió kilométerre lévő, száguldó aszteroidát ér el magyar idő szerint hétfő este a NASA űrszondája. Le is fog szállni rá.","shortLead":"Egy több millió kilométerre lévő, száguldó aszteroidát ér el magyar idő szerint hétfő este a NASA űrszondája. Le is fog...","id":"20181203_nasa_bennu_aszteroida_osiris_rex_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fe20ef-a9a7-4d6e-b128-3e061b897f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_nasa_bennu_aszteroida_osiris_rex_urszonda","timestamp":"2018. december. 02. 22:18","title":"Tegye szabaddá magát hétfő estére, történelmi eseményt közvetít a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]