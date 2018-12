Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta fizet a rendőrség Orbán Viktor kormányfő magánrepülős barátjának.","shortLead":"Évek óta fizet a rendőrség Orbán Viktor kormányfő magánrepülős barátjának.","id":"20181206_Felmilliardert_berel_Garancsi_cegetol_egy_kispesti_raktart_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c40151-5c96-4b59-9284-447dc1e484b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Felmilliardert_berel_Garancsi_cegetol_egy_kispesti_raktart_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 06. 08:23","title":"Félmilliárdért bérel Garancsi cégétől egy kispesti raktárt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b70c8-5f07-4b0b-a21e-83d654de5cc3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A telepesekkel macskák és rókák is érkeztek, amik majdnem végeztek ezzel az őshonos állattal.","shortLead":"A telepesekkel macskák és rókák is érkeztek, amik majdnem végeztek ezzel az őshonos állattal.","id":"20181207_Majdnem_kipusztult_de_most_ujra_szabadon_elhet_ez_a_kis_erszenyesnyul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b70c8-5f07-4b0b-a21e-83d654de5cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb609cb5-b04b-487f-9e0f-ee337c6d2b0c","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Majdnem_kipusztult_de_most_ujra_szabadon_elhet_ez_a_kis_erszenyesnyul","timestamp":"2018. december. 07. 13:29","title":"Majdnem kipusztult, de most újra szabadon élhet ez a kis erszényesnyúl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig betörés és rablás miatt ült, de hamarosan kezdődik az eljárás a soroksári futónő ügyében, amit a férfi valószínűleg a rácsok mögül fog követni.","shortLead":"Eddig betörés és rablás miatt ült, de hamarosan kezdődik az eljárás a soroksári futónő ügyében, amit a férfi...","id":"20181207_Kiengedtek_a_bortonbol_a_soroksari_gyilkossag_gyanusitottjat_de_rogton_el_is_fogtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2a5857-2f6f-4708-aae4-61f2f59d2ad4","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Kiengedtek_a_bortonbol_a_soroksari_gyilkossag_gyanusitottjat_de_rogton_el_is_fogtak","timestamp":"2018. december. 07. 10:14","title":"Kiengedték a börtönből a soroksári gyilkosság gyanúsítottját, de rögtön el is fogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékeztetni akarták Schmidt Máriát, hogy Izrael ellenzi a történelemhamisítást, de Orbán szövetségese kimentette a fő történészt.","shortLead":"Emlékeztetni akarták Schmidt Máriát, hogy Izrael ellenzi a történelemhamisítást, de Orbán szövetségese kimentette a fő...","id":"20181206_Figyelmeztetni_akartak_Izraelbol_Schmidt_Mariat_de_Netanjahu_kozbeszolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7bfbdc-b703-4c16-8ec7-011838562a77","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Figyelmeztetni_akartak_Izraelbol_Schmidt_Mariat_de_Netanjahu_kozbeszolt","timestamp":"2018. december. 06. 09:12","title":"Figyelmeztetni akarták Izraelből Schmidt Máriát, de Netanjahu közbeszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek kinyilvánításakor. ","shortLead":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek...","id":"20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4a5266-16e1-4e3a-a155-e9ea03061def","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","timestamp":"2018. december. 06. 12:22","title":"Francia krízis: a baloldal kormányt buktatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ vezető olajkereskedői, a Vitol, a Trafigura és a Glencore több mint 30 millió dollár kenőpénzt adtak a brazil állam tulajdonában álló Petrobras alkalmazottainak az ”autómosós” botrányban - egy olyan séma szerint, mely a mai napig működhet.\r

","shortLead":"A világ vezető olajkereskedői, a Vitol, a Trafigura és a Glencore több mint 30 millió dollár kenőpénzt adtak a brazil...","id":"20181206_Allami_ceg_alkalmazottainak_fizettek_kenopenz_a_vilag_legnagyobb_olajkereskedoi__allitja_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb341f7-47ab-414c-ba7e-5663400deafb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Allami_ceg_alkalmazottainak_fizettek_kenopenz_a_vilag_legnagyobb_olajkereskedoi__allitja_az_ugyeszseg","timestamp":"2018. december. 06. 10:46","title":"Állami cég alkalmazottainak fizettek kenőpénzt a világ legnagyobb olajkereskedői – állítja az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cbd57b-00d5-439c-8ade-639a5563edfb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt adta be a Volkswagen főnöke Donald Trumpnak, aki szélesen mosolygott. Pontosan ezért hívta meg a német autóóriások vezéreit, hogy rávegye őket: építsenek gyárakat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Ezt adta be a Volkswagen főnöke Donald Trumpnak, aki szélesen mosolygott. Pontosan ezért hívta meg a német autóóriások...","id":"20181207_A_Ford_es_a_Volkswagen_jegyesek_minden_kulon_ertesites_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13cbd57b-00d5-439c-8ade-639a5563edfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d75abaf-826c-4987-95a5-01d4d6944d94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_A_Ford_es_a_Volkswagen_jegyesek_minden_kulon_ertesites_helyett","timestamp":"2018. december. 07. 13:19","title":"A Ford és a Volkswagen jegyesek – minden külön értesítés helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e32f939-517d-4566-85c7-6b915d61d6aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181206_A_hatalom_kivereztetesunkre_jatszik_HVG_adventi_kalendarium_Fokasz_Oresztesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e32f939-517d-4566-85c7-6b915d61d6aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f509e0-d5d5-4f0b-ae31-d3fd8bb132cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_hatalom_kivereztetesunkre_jatszik_HVG_adventi_kalendarium_Fokasz_Oresztesz","timestamp":"2018. december. 06. 14:00","title":"\"A hatalom a kivéreztetésünkre játszik\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Fokasz Oresztész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]