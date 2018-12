Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a távol-keleti játékgyártókkal dollárban számolnak el a forgalmazók, a hosszabb távon jósolt 250 forintos árfolyam esetén 10-15 százalékkal is olcsóbbak lehetnek Magyarországon a játékok – állítja a Formatex ügyvezetője.","shortLead":"Mivel a távol-keleti játékgyártókkal dollárban számolnak el a forgalmazók, a hosszabb távon jósolt 250 forintos...","id":"20181210_Olcsobbak_lesznek_a_jatekok_es_nem_az_akciok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a042eb-d3d0-4507-bf18-c8c98a218844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Olcsobbak_lesznek_a_jatekok_es_nem_az_akciok_miatt","timestamp":"2018. december. 10. 09:16","title":"Olcsóbbak lesznek a játékok, és nem az akciók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925770a9-af91-40ff-8cce-d5e35734c5c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katasztrófavédelem felszólította a lakosokat, hogy halmozzanak fel három napra elegendő élelmet és vizet.","shortLead":"A katasztrófavédelem felszólította a lakosokat, hogy halmozzanak fel három napra elegendő élelmet és vizet.","id":"20181209_Ho_eso_aradasok_rendkivuli_allapot_az_USA_deli_reszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925770a9-af91-40ff-8cce-d5e35734c5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd66ff1-0aee-4476-a53e-c5ac6bbb4071","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Ho_eso_aradasok_rendkivuli_allapot_az_USA_deli_reszen","timestamp":"2018. december. 09. 19:15","title":"Hó, eső, áradások: rendkívüli állapot az USA déli részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az Egyesült Királyságban és Mexikóban is új márkanevet védetett le, amihez rögtön három elnevezést is bejegyeztettek.","shortLead":"A Samsung az Egyesült Királyságban és Mexikóban is új márkanevet védetett le, amihez rögtön három elnevezést is...","id":"20181211_samsung_rize_okostelefon_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc29bac1-88d7-4de8-acf4-6582da72f93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_samsung_rize_okostelefon_android","timestamp":"2018. december. 11. 09:33","title":"Titokzatos nevet jegyeztetett be a Samsung, így hívhatják a jövő mobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68a479f-91f5-4059-b06d-a9596f94ba21","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok stresszt és felesleges aggodalmat megspórolhatnánk, ha a karácsonyi ajándékok beszerzése során tudatosan támaszkodnánk mindarra, amit a (szociál)pszichológia az utóbbi években kiderített az ajándékozás lélektanáról.","shortLead":"Sok stresszt és felesleges aggodalmat megspórolhatnánk, ha a karácsonyi ajándékok beszerzése során tudatosan...","id":"20181209_Igy_ajandekozz_hogy_mindenki_elegedett_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68a479f-91f5-4059-b06d-a9596f94ba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2c69ff-5558-48b2-ab80-0fa5fa0b74fc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181209_Igy_ajandekozz_hogy_mindenki_elegedett_legyen","timestamp":"2018. december. 09. 20:15","title":"Így ajándékozz, hogy mindenki elégedett legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az Ukrajnához tartozó Krím 2014-es elfoglalása, majd az amerikai elnökválasztásba való állítólagos beavatkozás és a márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet miatt a Nyugat sorra lépteti életbe az Oroszország elleni szankciókat. 