[{"available":true,"c_guid":"f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A közbeszerzéseken korábban is jól szereplő cégek kezdhetik meg a munkát.","shortLead":"A közbeszerzéseken korábban is jól szereplő cégek kezdhetik meg a munkát.","id":"20181219_Megvan_ki_epitheti_a_milliardos_Bozsik_Stadiont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a572ac4-e8bf-42a7-96d6-eeac3c83e69b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Megvan_ki_epitheti_a_milliardos_Bozsik_Stadiont","timestamp":"2018. december. 19. 09:29","title":"Megvan, ki építheti a milliárdos Bozsik-stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gáztárolókban lévő gázkészlet elég a téli fogyasztásra. ","shortLead":"A gáztárolókban lévő gázkészlet elég a téli fogyasztásra. ","id":"20181218_Mindenki_nyugodjon_meg_van_eleg_gaz_telire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e9b4f-f27c-4edd-821a-afbd8f665dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Mindenki_nyugodjon_meg_van_eleg_gaz_telire","timestamp":"2018. december. 18. 06:52","title":"Mindenki nyugodjon meg: van elég gáz télire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Attila a rendőri ellenőrzés előtt nyelte le a halálos adag ötszörösét tartalmazó csomagot, párja azonban csak az utolsó pillanatokban hívott mentőt.","shortLead":"Attila a rendőri ellenőrzés előtt nyelte le a halálos adag ötszörösét tartalmazó csomagot, párja azonban csak az utolsó...","id":"20181218_Ijedteben_lenyelte_a_zacsko_kokaint_orakkal_kesobb_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3428f2-52a5-4182-8f75-2ed77d57c76e","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Ijedteben_lenyelte_a_zacsko_kokaint_orakkal_kesobb_meghalt","timestamp":"2018. december. 18. 08:07","title":"Ijedtében lenyelte a zacskó kokaint, órákkal később meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre. Közben kiderült: Szél Bernadettre majdnem annyian voltak kíváncsiak, mint az M1 műsorára.","shortLead":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre...","id":"20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68577f7d-863c-4eb5-9717-b133b1697e3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","timestamp":"2018. december. 17. 18:33","title":"Tüntetések: majdnem annyian nézték Szél Bernadett Facebook-élőjét, mint az M1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3422d68f-090f-459b-9bb7-4f1d87ef8928","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székesfehérvári önkormányzat közleményben is elítélte, hogy egyesek felelőtlenül, egy nem létező szervezet – a Fehérvári Nyugdíjasok Szövetsége – nevében gyűjtenek adományt egy nem létező idős asszonynak.","shortLead":"A székesfehérvári önkormányzat közleményben is elítélte, hogy egyesek felelőtlenül, egy nem létező szervezet –...","id":"20181218_Nem_letezo_szervezet_gyujtott_adomanyt_a_nem_letezo_ehezo_Terez_neninek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3422d68f-090f-459b-9bb7-4f1d87ef8928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31319b97-22ef-4659-9958-37fbab75999a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Nem_letezo_szervezet_gyujtott_adomanyt_a_nem_letezo_ehezo_Terez_neninek","timestamp":"2018. december. 18. 15:48","title":"Nem létező szervezet gyűjtött adományt a nem létező, éhező Teréz néninek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyugat.hu szerint a szombathelyi Vas Népéhez már felvettek egy biztonsági őrt, miután a momentumosok be akarták nekik olvasni az 5 pontot.","shortLead":"A Nyugat.hu szerint a szombathelyi Vas Népéhez már felvettek egy biztonsági őrt, miután a momentumosok be akarták nekik...","id":"20181218_Biztonsagiakat_rendelhettek_az_osszes_Meszaros_Lorinclaphoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df82433-1c97-486c-a5da-378182c3f1db","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Biztonsagiakat_rendelhettek_az_osszes_Meszaros_Lorinclaphoz","timestamp":"2018. december. 18. 15:24","title":"Biztonságiakat rendelhettek a vidéki Mediaworks-kiadványok épületeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e1a53b-935e-459e-a99b-774648d3aade","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Észnél kell lennie egy afrikai szürke papagáj gazdájának, ellenkező esetben olyan árukért kell fizetnie, amelyeket nem is ő rendelt meg.","shortLead":"Észnél kell lennie egy afrikai szürke papagáj gazdájának, ellenkező esetben olyan árukért kell fizetnie, amelyeket nem...","id":"20181219_afrikai_szurke_papagaj_emberi_hang_amazon_echo_okoshangszoro_rendeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e1a53b-935e-459e-a99b-774648d3aade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078f8d64-a10d-418d-b42a-88a7e57e0c5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_afrikai_szurke_papagaj_emberi_hang_amazon_echo_okoshangszoro_rendeles","timestamp":"2018. december. 19. 11:03","title":"Papagáj vásároltat az Amazon okoshangszórójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A holland EP-képviselő, Judith Sargentini akkor vált ismert politikussá Magyarországon, amikor a nevére vette azt a jelentést, ami a magyar jogállamiságot vizsgálja. Azóta sokszor megállítják, legtöbbször pozitívan. De van rossz élménye is. Sötétedés után pedig nem szívesen sétálna magyar utcán. A HVG Portréban Judith Sargentini.","shortLead":"A holland EP-képviselő, Judith Sargentini akkor vált ismert politikussá Magyarországon, amikor a nevére vette azt...","id":"20181219_Sargentini_Nem_ereznem_magam_biztonsagban_a_magyar_utcakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67bf248-7bf8-4c8a-9f26-60626425c21b","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Sargentini_Nem_ereznem_magam_biztonsagban_a_magyar_utcakon","timestamp":"2018. december. 19. 11:16","title":"Sargentini: Nem érezném magam biztonságban a magyar utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]