[{"available":true,"c_guid":"a0d06930-e9f4-462f-bc86-789e37c5827c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napon belül hivatalosan is láthatjuk majd az új Mercedes-Benz CLA-t, de most még alaposan álcázva járják az országot. ","shortLead":"Néhány napon belül hivatalosan is láthatjuk majd az új Mercedes-Benz CLA-t, de most még alaposan álcázva járják...","id":"20181229_mercedes_cla_2019_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d06930-e9f4-462f-bc86-789e37c5827c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ed1c8-ec58-4f5e-a270-5c239fbf0dee","keywords":null,"link":"/cegauto/20181229_mercedes_cla_2019_foto","timestamp":"2018. december. 29. 16:18","title":"Eldugott parkolóban fotózta le olvasónk az új kecskeméti Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Koszovó novemberben vetett ki 100 százalékos vámot a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező termékekre, de az intézkedés akkor még nem vonatkozott azokra az árucikkekre, amelyeket a két említett országban, de valamilyen külföldi vállalat állít elő, mostantól az intézkedés ezeket is sújtja.","shortLead":"Koszovó novemberben vetett ki 100 százalékos vámot a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező termékekre, de...","id":"20181228_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_szigoritotta_a_Szerbiara_kivetett_vamot_Koszovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4fd98a-5a16-49bc-9953-386231245962","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_szigoritotta_a_Szerbiara_kivetett_vamot_Koszovo","timestamp":"2018. december. 28. 19:27","title":"Tovább nő a balkáni feszültség, szigorította a Szerbiára kivetett vámot Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még maradt pár nap az évből a megállapodásra, de ha vasárnap a munkaadók és munkavállalók képviselői nem egyeznek meg a 2019-től érvényes béremelésekről, a kormány előbbiek javaslatára hallgatva dönthet – írja a Népszava szombati számában.","shortLead":"Még maradt pár nap az évből a megállapodásra, de ha vasárnap a munkaadók és munkavállalók képviselői nem egyeznek meg...","id":"20181229_A_munkaadok_jarhatnak_jol_ha_vasarnap_sincs_megallapodas_a_minimalberrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4331925a-5bf4-4169-9742-8207802803bf","keywords":null,"link":"/kkv/20181229_A_munkaadok_jarhatnak_jol_ha_vasarnap_sincs_megallapodas_a_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 29. 09:43","title":"A munkaadók járhatnak jól, ha vasárnap sincs megállapodás a minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Németországban nevelkedett magyar lesz az, Radoki János. ","shortLead":"Egy Németországban nevelkedett magyar lesz az, Radoki János. ","id":"20181230_Megvan_a_Puskas_Akademia_uj_edzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fe209d-0fc7-479c-a8b4-dcf9dcbd5e38","keywords":null,"link":"/sport/20181230_Megvan_a_Puskas_Akademia_uj_edzoje","timestamp":"2018. december. 30. 08:58","title":"Megvan a Puskás Akadémia új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43b06ba-b15d-402f-aafe-35d9dad1e2d5","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Az ország GDP-je a lakói írásbeliségének fejlettségétől is függ – jelzi az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának magyar tanszékét vezető egyetemi tanár, Steklács János, aki XXI. századi oktatási módszereket ajánl.","shortLead":"Az ország GDP-je a lakói írásbeliségének fejlettségétől is függ – jelzi az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának magyar...","id":"201846__steklacs_janos_olvasaskutato__tabula_rasarol_elmenyadasrol__nem_kotelezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d43b06ba-b15d-402f-aafe-35d9dad1e2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58860710-f1b6-4314-acb3-f20723ec6559","keywords":null,"link":"/kultura/201846__steklacs_janos_olvasaskutato__tabula_rasarol_elmenyadasrol__nem_kotelezo","timestamp":"2018. december. 30. 09:05","title":"Miért kellene egy egész korcsoportnak ugyanazt a kötelező olvasmányt feladni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8b37b9-94e1-4f3f-aa3e-6eea6daeb7a2","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Nincs feltétlenül szükségünk Lindsey Vonn képességeire, ha nyugati szomszédunk festői tájain szeretnénk kikapcsolódni egy kicsit. Adunk néhány ötletet, hogy mit lehet még a téli Ausztriában csinálni, ha ódzkodunk a lejtők megtámadásától. ","shortLead":"Nincs feltétlenül szükségünk Lindsey Vonn képességeire, ha nyugati szomszédunk festői tájain szeretnénk kikapcsolódni...","id":"feelaustria_20181219_Teli_varazs_Ausztriaban__nem_csak_sieloknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8b37b9-94e1-4f3f-aa3e-6eea6daeb7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0361e4-c987-4dc0-ac43-7a017961f035","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181219_Teli_varazs_Ausztriaban__nem_csak_sieloknek","timestamp":"2018. december. 29. 12:35","title":"Téli varázs Ausztriában – nem csak síelőknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"849d3394-5eb0-478c-b03a-64b143812582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási év volt 2018, a Fidesz pedig harmadjára is kétharmaddal nyert. Azóta nekiestek a civileknek, egyetemeknek, tudományos szférának, mindennek, amit csak értek. Az ellenzék pártjai hónapokig a sebeiket nyalogatták, míg az év vége különös egységbe terelte őket. Ez a hvg.hu év végi belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Választási év volt 2018, a Fidesz pedig harmadjára is kétharmaddal nyert. Azóta nekiestek a civileknek, egyetemeknek...","id":"20181229_2018_FideszKDNPkormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=849d3394-5eb0-478c-b03a-64b143812582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af88832c-930e-43b2-93f9-fa53423f7de7","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_2018_FideszKDNPkormany","timestamp":"2018. december. 29. 12:30","title":"Így jártunk 2018-ban: a Fidesz mindent felfalt, de alakul az ellenzéki tömb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három megyében is számíthatnak az útra fagyott csapadékra - figyelmeztet az OMSZ","shortLead":"Három megyében is számíthatnak az útra fagyott csapadékra - figyelmeztet az OMSZ","id":"20181230_Vigyazzon_tobb_megyeben_onos_eso_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d587be-6f38-4796-9e6d-afa836300478","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181230_Vigyazzon_tobb_megyeben_onos_eso_jon","timestamp":"2018. december. 30. 08:05","title":"Vigyázzon, több megyében ónos eső jön!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]