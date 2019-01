Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna nem akar beletörődni abba, hogy az oroszok ellenőrzik az Azovi-tenger szorosát és a Krímet. Nemzetközi megfigyelőkkel felvértezett hajókkal próbálnák meg az átkelést.","shortLead":"Ukrajna nem akar beletörődni abba, hogy az oroszok ellenőrzik az Azovi-tenger szorosát és a Krímet. Nemzetközi...","id":"20190103_Ujabb_konfliktus_jon_Ukrajna_hadihajokkal_kelne_at_a_Kercsiszoroson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c5aebc-1e63-40d7-941f-9b6b3a961f7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Ujabb_konfliktus_jon_Ukrajna_hadihajokkal_kelne_at_a_Kercsiszoroson","timestamp":"2019. január. 03. 15:08","title":"Ismét konfliktus jön? Ukrajna hadihajókkal kelne át a Kercsi-szoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e538bc-ae83-4145-8496-a60027ebc43e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Új császár, új mondás.","shortLead":"Új császár, új mondás.","id":"20190103_Marabu_FekNyuz_2019_kurucai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9e538bc-ae83-4145-8496-a60027ebc43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aa67b8-2ab1-4fee-b391-5b7022ad7b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Marabu_FekNyuz_2019_kurucai","timestamp":"2019. január. 03. 10:05","title":"Marabu FékNyúz: 2019 kurucai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fef1ba-10d8-4f5a-88eb-d1128a804ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya magától beszállt a rendőrautóba, hogy segítséget kérjen. ","shortLead":"A kutya magától beszállt a rendőrautóba, hogy segítséget kérjen. ","id":"20190102_Vonattal_Gyorig_menekult_a_petardak_elol_egy_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15fef1ba-10d8-4f5a-88eb-d1128a804ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1689d7e-6e58-4017-8ce8-577b1482b426","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Vonattal_Gyorig_menekult_a_petardak_elol_egy_kutya","timestamp":"2019. január. 02. 09:30","title":"Vonattal, Győrig menekült a petárdák elől egy kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4035b79a-103b-46bc-ad37-dc6e5d42d015","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Marabu is beköszönt idénre.","shortLead":"Marabu is beköszönt idénre.","id":"20190102_Marabu_FekNyuz_Hat_legalabb_igy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4035b79a-103b-46bc-ad37-dc6e5d42d015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9092d214-d9a7-4b50-adcf-2d7fb012c1db","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Marabu_FekNyuz_Hat_legalabb_igy","timestamp":"2019. január. 02. 11:05","title":"Marabu FékNyúz: Hát, legalább így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ráadásul jönnek-mennek a frontok.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ráadásul jönnek-mennek a frontok.","id":"20190102_Bekemenyit_a_tel_kiados_havazas_hofuvas_is_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb148a6-9395-4016-995a-ce82304ee6fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Bekemenyit_a_tel_kiados_havazas_hofuvas_is_johet","timestamp":"2019. január. 02. 16:32","title":"Bekeményít a tél, kiadós havazás, hófúvás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","shortLead":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","id":"20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee0dc15-c08a-45c6-bfab-12265affb47f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","timestamp":"2019. január. 02. 17:10","title":"Egy csapatnyi 25 éves, vadonatúj, forgalomba sem hozott BMW-t találtak egy bolgár garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A projekt szóvivője szerint egy nagy darab levált a szemetet begyűjtő berendezésről, ezért a hajót partra kell vontatni.","shortLead":"A projekt szóvivője szerint egy nagy darab levált a szemetet begyűjtő berendezésről, ezért a hajót partra kell vontatni.","id":"20190102_Muszaki_hiba_miatt_egyelore_felhagynak_a_Csendesocean_kitakaritasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad493ca1-2bd3-4b62-ab05-7a65a261a767","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Muszaki_hiba_miatt_egyelore_felhagynak_a_Csendesocean_kitakaritasaval","timestamp":"2019. január. 02. 18:51","title":"Műszaki hiba miatt egyelőre felhagynak a Csendes-óceán kitakarításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson – tudta meg a Népszava.","shortLead":"Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson –...","id":"20190103_Karacsony_lehet_Tarlos_kihivoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00482dbe-3252-49d5-8d83-ffacd0680c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Karacsony_lehet_Tarlos_kihivoja","timestamp":"2019. január. 03. 07:53","title":"Karácsony lehet Tarlós kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]