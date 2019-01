Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt tiltó határozat és népszavazás is korábban, de nem ezek miatt nem épül. Hanem mert a vállalkozó visszalépett.","shortLead":"Volt tiltó határozat és népszavazás is korábban, de nem ezek miatt nem épül. Hanem mert a vállalkozó visszalépett.","id":"20190104_Megsem_lesz_kavicsbanya_Paks_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c31a503-2e7d-4ef3-8227-c4e49af3dfc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Megsem_lesz_kavicsbanya_Paks_mellett","timestamp":"2019. január. 04. 15:16","title":"Mégsem lesz kavicsbánya Paks mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a magyar miniszterelnök nehéz partner, mert több olyan ügye is van, amelyek felett nem tudnak szemet hunyni. Ilyen például a CEU elüldözése. ","shortLead":"Az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a magyar miniszterelnök nehéz partner, mert több olyan ügye is...","id":"20190104_Manfred_Weber_Orban_hozott_nehany_dontest_amelyet_nem_tudunk_elfogadni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fa4d7b-da58-44fc-945b-41cdd827a715","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Manfred_Weber_Orban_hozott_nehany_dontest_amelyet_nem_tudunk_elfogadni","timestamp":"2019. január. 04. 11:46","title":"Manfred Weber: Orbán hozott néhány döntést, amelyet nem tudunk elfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ügynökségekkel állítaná meg a miniszterelnök a pazarlást, készülnek a cégek a túlóratörvényre, új törvényeket tanulhatunk az év elején. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ügynökségekkel állítaná meg a miniszterelnök a pazarlást, készülnek a cégek a túlóratörvényre, új törvényeket...","id":"20190106_Es_akkor_Orbannak_szolhattak_hogy_tul_mohok_a_haverok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ae35b8-c1b6-45e4-b52d-876e8003dead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Es_akkor_Orbannak_szolhattak_hogy_tul_mohok_a_haverok","timestamp":"2019. január. 06. 10:00","title":"És akkor Orbánnak szólhattak, hogy túl mohók a haverok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8532ffa0-a9ca-4121-acde-8a00894dacfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha töltött káposztáját keresi, az Akácfa utcai ügyfélszolgálatra kell fáradnia.","shortLead":"Ha töltött káposztáját keresi, az Akácfa utcai ügyfélszolgálatra kell fáradnia.","id":"20190104_TVt_WCuloket_toltott_kaposztat_postagalambot_is_hagytak_a_BKVjaratokon_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8532ffa0-a9ca-4121-acde-8a00894dacfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6ab959-d0ed-4170-9969-77fe236edc58","keywords":null,"link":"/elet/20190104_TVt_WCuloket_toltott_kaposztat_postagalambot_is_hagytak_a_BKVjaratokon_tavaly","timestamp":"2019. január. 04. 18:47","title":"TV-t, WC-ülőkét, töltött káposztát, postagalambot is hagytak a BKV-járatokon tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6675caf-0afc-4760-b3c2-f30b155ba311","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Európa egy sor országában rendeznek idén parlamenti választásokat, és még ott is a populisták fújják a passzátszelet, ahol nincsenek kormányzati szerepben. ","shortLead":"Európa egy sor országában rendeznek idén parlamenti választásokat, és még ott is a populisták fújják a passzátszelet...","id":"20190104_2019_is_a_populistake_lesz_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6675caf-0afc-4760-b3c2-f30b155ba311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40669d7b-06c7-46ad-9a07-3af8f15fc366","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_2019_is_a_populistake_lesz_Europaban","timestamp":"2019. január. 04. 15:20","title":"2019 is a populisták éve lesz Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap, amikor az MTI megkérdezett egy kormánypárti politikust, mit szól a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc legújabb cégvásárlásához.","shortLead":"A nap, amikor az MTI megkérdezett egy kormánypárti politikust, mit szól a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc legújabb...","id":"20190104_A_Fidesz_politikusa_orul_Meszaros_Lorinc_terjeszkedesenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9ab31f-9d41-4146-8f1a-843cdaaf3022","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Fidesz_politikusa_orul_Meszaros_Lorinc_terjeszkedesenek","timestamp":"2019. január. 04. 16:49","title":"A Fidesz politikusa örül Mészáros Lőrinc terjeszkedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Indianapolis és a Dallas jutott tovább az NFL wild card-hétvégéjének első napján","shortLead":"Az Indianapolis és a Dallas jutott tovább az NFL wild card-hétvégéjének első napján","id":"20190106_Egy_sima_egy_szoros__elindult_az_NFLrajatszas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2c3bf2-64ad-4375-b00f-8c4503e08988","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Egy_sima_egy_szoros__elindult_az_NFLrajatszas_video","timestamp":"2019. január. 06. 09:17","title":"Egy sima, egy szoros - elindult az NFL-rájátszás (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemmel is jól látható összeggel csökkent annak a két alkalmazottnak a fizetése, akik igen komoly bakit vétettek a Huawei új évi üzenetének posztolásakor.","shortLead":"Szemmel is jól látható összeggel csökkent annak a két alkalmazottnak a fizetése, akik igen komoly bakit vétettek...","id":"20190104_huawei_twitter_iphone_baki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b6e974-64bd-492e-b7d7-cae7984db467","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_huawei_twitter_iphone_baki","timestamp":"2019. január. 04. 14:03","title":"Megbüntette a Huawei a két munkavállalót, akik iPhone-ról posztoltak a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]