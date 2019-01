Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség változási lehetőségeit és annak megítélését gondolta végig.","shortLead":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség...","id":"20190106_O_mar_nem_az_az_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c773a981-2d47-4b11-bee5-c38c2f3975e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190106_O_mar_nem_az_az_ember","timestamp":"2019. január. 06. 20:15","title":"„Ő már nem az az ember” – Mennyire tudunk megváltozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP egykori országos elnökségi titkára csak pár hónapig tudta türtőztetni magát egykori párttársai bírálatától. Szombati Facebook-bejegyzésében a politikus viszont már nemcsak volt LMP-s riválisainak ment neki, hanem a teljes magyar ellenzéknek. ","shortLead":"Az LMP egykori országos elnökségi titkára csak pár hónapig tudta türtőztetni magát egykori párttársai bírálatától...","id":"20190105_Sallai_Robert_Benedek_ujra_paros_labbal_szallt_bele_Szelbe_es_Hadhazyba_es_az_ellenzekbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85cefaa-a235-4c0b-af90-23d1a0bf61f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Sallai_Robert_Benedek_ujra_paros_labbal_szallt_bele_Szelbe_es_Hadhazyba_es_az_ellenzekbe","timestamp":"2019. január. 05. 21:49","title":"Sallai Róbert Benedek újra páros lábbal szállt bele Szélbe és Hadházyba és az ellenzékbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691944f6-d57e-4d7d-bcaf-2f6843d693fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Kármelitákkal a Kármelitában\" - hát így.","shortLead":"\"Kármelitákkal a Kármelitában\" - hát így.","id":"20190106_Orban_bejelentette_mar_fel_is_szenteltek_az_uj_irodajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=691944f6-d57e-4d7d-bcaf-2f6843d693fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55626dc3-a4cd-46ff-a50d-231efc3f24e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Orban_bejelentette_mar_fel_is_szenteltek_az_uj_irodajat","timestamp":"2019. január. 06. 17:31","title":"Orbán bejelentette: már meg is szentelték az új irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113269a8-610a-47da-bd6a-d1c3b7ef3e51","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordáron, 333,6 millió japán jenért (mintegy 870 millió forintért) kelt el egy 278 kilogrammos kékuszonyú tonhal a tokiói halpiac idei első árverésén. A vevő a Kimura Kijosi, a Sushi-Zanmai étteremláncot üzemeltető társaság elnöke volt. ","shortLead":"Rekordáron, 333,6 millió japán jenért (mintegy 870 millió forintért) kelt el egy 278 kilogrammos kékuszonyú tonhal...","id":"20190105_Csaknem_900_millio_forint_tonhalert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113269a8-610a-47da-bd6a-d1c3b7ef3e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69aa019-8875-44d2-9949-14aa508947ac","keywords":null,"link":"/elet/20190105_Csaknem_900_millio_forint_tonhalert","timestamp":"2019. január. 05. 13:25","title":"Csaknem 900 millió forint egyetlen tonhalért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b8198f-f47e-4966-93f7-60e507477ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász, a TASZ és a Helsinki Bizottság, valamint Leilani Farha, az ENSZ különleges jelentéstevője után Kiss László és Lévay Miklós volt alkotmánybírák is hozzászóltak az Alkotmánybíróság előtti eljáráshoz.","shortLead":"Az Utcajogász, a TASZ és a Helsinki Bizottság, valamint Leilani Farha, az ENSZ különleges jelentéstevője után Kiss...","id":"20190105_Ozonlenek_a_beadvanyok_az_ABhez_a_hajlketalansagot_kriminalizalo_torveny_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b8198f-f47e-4966-93f7-60e507477ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd9aba2-b809-4dae-9672-75b0ec9792e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Ozonlenek_a_beadvanyok_az_ABhez_a_hajlketalansagot_kriminalizalo_torveny_ugyeben","timestamp":"2019. január. 05. 12:32","title":"Özönlenek a beadványok az AB-hez a hajlkétalanságot kriminalizáló törvény ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9c930c-3ea8-47fd-a50e-80c0f2a829e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a szilveszteri petárdázást nem bírta, akkor szökött meg. ","shortLead":"Még a szilveszteri petárdázást nem bírta, akkor szökött meg. ","id":"20190105_Sziklafalrol_mentettek_egy_megremult_vizslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a9c930c-3ea8-47fd-a50e-80c0f2a829e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a833f4b-d532-47b2-8ed9-f81ac223b0a1","keywords":null,"link":"/elet/20190105_Sziklafalrol_mentettek_egy_megremult_vizslat","timestamp":"2019. január. 05. 21:04","title":"Sziklafalról mentettek egy megrémült vizslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f2b643-a05e-4068-afe6-35e6db526397","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Aki tud, az menjen az 1-es főúton a kishatár, vagy az M15-ös autóúton a rajkai, illetve a soproni, vagy a vámosszabadi átkelő felé.","shortLead":"Aki tud, az menjen az 1-es főúton a kishatár, vagy az M15-ös autóúton a rajkai, illetve a soproni, vagy a vámosszabadi...","id":"20190105_hegyeshalom_hataratkelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f2b643-a05e-4068-afe6-35e6db526397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b442b0-3281-43c5-87a3-27f84cd7f275","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190105_hegyeshalom_hataratkelo","timestamp":"2019. január. 05. 21:12","title":"Már 14 kilométeres a sor Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52aa52e5-1b3d-49ab-b1bf-2361b636e6e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt kérte, fogadják be azt a 49 embert, aki még év végén rekedt két mentőhajón a tengeren.","shortLead":"Azt kérte, fogadják be azt a 49 embert, aki még év végén rekedt két mentőhajón a tengeren.","id":"20190106_Ismet_a_menekultek_mellett_emelt_szot_a_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52aa52e5-1b3d-49ab-b1bf-2361b636e6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd9ffdd-e5a3-4f5e-876b-37310191c14f","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Ismet_a_menekultek_mellett_emelt_szot_a_papa","timestamp":"2019. január. 06. 13:14","title":"Ismét a menekültek mellett emelt szót a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]