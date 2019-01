Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az italozó azért került veszélybe, mert bővítenék az azzal egy épületben lévő csemegeboltot. Felsőcsatár 500 lelkes lakossága egy emberként állt ki a nemes ügy érdekében.","shortLead":"Az italozó azért került veszélybe, mert bővítenék az azzal egy épületben lévő csemegeboltot. Felsőcsatár 500 lelkes...","id":"20190108_Fellazadt_egy_magyar_falu_mert_bezarnak_a_kocsmajukat_elolancot_terveznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baa0074-56a9-4f6e-866f-b481ead5cbfd","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Fellazadt_egy_magyar_falu_mert_bezarnak_a_kocsmajukat_elolancot_terveznek","timestamp":"2019. január. 08. 11:04","title":"Fellázadt egy magyar falu, mert bezárnák a kocsmájukat, élőláncot terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","shortLead":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","id":"20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a13f1a-0e9d-4de7-aace-c971aee3c86f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","timestamp":"2019. január. 07. 08:03","title":"Befektetők vásárolják fel az új lakásokat, hogy kiadják albérletnek – mi lesz az árakkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b29b8c-bffd-4d78-8500-808102ec3aa3","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb a kiégés is fenyegetheti. De mi is pontosan a kiégés, mik a tünetei, mikortól beszélhetünk róla, és végül, de nem utolsósorban, hogyan védekezhetünk ellene? ","shortLead":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb...","id":"remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b29b8c-bffd-4d78-8500-808102ec3aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63711b57-ac34-4bdd-9e25-c1c838be6122","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","timestamp":"2019. január. 07. 07:22","title":"Mennyire jár közel a kiégéshez? 8+1 jel, amire figyelnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rossz hónapja volt az iparnak a KSH adatai szerint, az elemzők várakozásaitól jócskán elmaradt a teljesítmény, a kormány nem lát problémát.","shortLead":"Rossz hónapja volt az iparnak a KSH adatai szerint, az elemzők várakozásaitól jócskán elmaradt a teljesítmény...","id":"20190108_Gyengebben_teljesitett_a_magyar_ipar_de_a_kormany_szerint_nincs_itt_baj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab284d20-b3b5-4df7-b280-2906dae1908d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Gyengebben_teljesitett_a_magyar_ipar_de_a_kormany_szerint_nincs_itt_baj","timestamp":"2019. január. 08. 11:48","title":"Gyengébben teljesített a magyar ipar, de a kormány szerint nincs itt baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0758b8b3-8582-4546-a3e7-e33d161182fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Glenn Close és Rami Malek kapták a legjobb drámai színészeknek járó díjakat.","shortLead":"Glenn Close és Rami Malek kapták a legjobb drámai színészeknek járó díjakat.","id":"20190107_A_Bohem_rapszodiat_valasztottak_a_legjobb_filmnek_a_Golden_Globe_dijatadon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0758b8b3-8582-4546-a3e7-e33d161182fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284d9090-19c8-4338-943d-c86460cd4477","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_A_Bohem_rapszodiat_valasztottak_a_legjobb_filmnek_a_Golden_Globe_dijatadon","timestamp":"2019. január. 07. 07:19","title":"A Bohém rapszódiát választották a legjobb filmnek a Golden Globe-díj-átadón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c11f69-6ac0-4165-87cb-901ec49c2c67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jason Dalton 2016-ban, a kocsijából lőtt le több embert az Egyesült Államokban. Tárgyalása most ért véget, életfogytiglant kapott.","shortLead":"Jason Dalton 2016-ban, a kocsijából lőtt le több embert az Egyesült Államokban. Tárgyalása most ért véget...","id":"20190108_A_michigani_amokfuto_szerint_megbabonazta_az_Uberalkalmazas_ezert_lovoldozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9c11f69-6ac0-4165-87cb-901ec49c2c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de713c83-b86f-4060-85aa-708d87b15ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_A_michigani_amokfuto_szerint_megbabonazta_az_Uberalkalmazas_ezert_lovoldozott","timestamp":"2019. január. 08. 07:45","title":"A michigani ámokfutó szerint megbabonázta az Uber-alkalmazás, ezért lövöldözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f884572-f38b-464f-8406-49e8886bf57a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","timestamp":"2019. január. 09. 05:12","title":"Ma is folytatódhat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Első ránézésre csak egy csíkos sál, de benne van az ingázók minden dühe és elkeseredettsége.","shortLead":"Első ránézésre csak egy csíkos sál, de benne van az ingázók minden dühe és elkeseredettsége.","id":"20190107_Salba_kototte_a_vonatok_keseset_egy_nemet_no__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195dd762-23f5-4108-9445-66abed56460b","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Salba_kototte_a_vonatok_keseset_egy_nemet_no__foto","timestamp":"2019. január. 07. 19:44","title":"Sálba kötötte a vonatok késését egy német nő – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]