[{"available":true,"c_guid":"dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján a hvg.hu munkatársa is kérdezhetett. Egyet.","shortLead":"A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján a hvg.hu munkatársa is kérdezhetett. Egyet.","id":"20190110_Orban_a_hvghunak_A_listakon_kuncogni_szoktam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbba5fe3-ebd6-4e7a-b7ea-eff761ca0e78","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_a_hvghunak_A_listakon_kuncogni_szoktam","timestamp":"2019. január. 10. 12:17","title":"Orbán a hvg.hu-nak: A listákon kuncogni szoktam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon 250-300 frissen diagnosztizált gyereket érint évente az 1-es típusú diabétesz, ami háromszoros gyakoriságnövekedést jelent az elmúlt 30 évben. Félreértés ne essék, nem civilizációs betegségről van szó. ","shortLead":"Magyarországon 250-300 frissen diagnosztizált gyereket érint évente az 1-es típusú diabétesz, ami háromszoros...","id":"20190109_Egyre_tobb_az_1es_tipusu_cukorbetegsegtol_szenvedo_ovodaskoru_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3bc6f-6f37-4cbe-b4d2-ba71b0e1eccd","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Egyre_tobb_az_1es_tipusu_cukorbetegsegtol_szenvedo_ovodaskoru_gyerek","timestamp":"2019. január. 09. 11:02","title":"Egyre több óvodás szenved az 1-es típusú cukorbetegségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Párbeszéd országgyűlési képviselője az egyetemen oktatta Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját is, négyest adott neki. A HVG hetilapnak adott portréinterjújában Tordai azt mondta, Kubatov nem puskázott. A fiatal ellenzéki politikus a házasságot részben az állami biopolitika eszközének tartja.","shortLead":"A Párbeszéd országgyűlési képviselője az egyetemen oktatta Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját is, négyest adott...","id":"20190109_Tordai_az_Orban_arcaba_tolt_kamerarol_At_kellett_torni_az_erdektelenseg_falat_sikerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115e0846-641e-4698-9e1e-dfe4cfd334c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Tordai_az_Orban_arcaba_tolt_kamerarol_At_kellett_torni_az_erdektelenseg_falat_sikerult","timestamp":"2019. január. 09. 13:54","title":"Tordai az Orbán arcába tolt kameráról: Át kellett törni az érdektelenség falát, sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb0d03f-70b4-455d-87cd-82a207dec03c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húszéves idén a Zafira, ami mostantól a Life nevet is felveszi, és három méretben kínálják.","shortLead":"Húszéves idén a Zafira, ami mostantól a Life nevet is felveszi, és három méretben kínálják.","id":"20190109_opel_zafira_life","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbb0d03f-70b4-455d-87cd-82a207dec03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b393820-9693-4086-9f93-8c8dc9ebf2b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_opel_zafira_life","timestamp":"2019. január. 09. 15:21","title":"Családi kisbusz lett az Opel Zafira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f23731-ae04-4e52-b86d-c7b6ffb7b577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg vannak számlálva a Google Fordító napjai, egy kis japán fejlesztésű eszköz ugyanis sokkal okosabbnak tűnik nála. A Pocketalk ráadásul olyan kicsi, hogy bárhová magunkkal vihetjük. ","shortLead":"Meg vannak számlálva a Google Fordító napjai, egy kis japán fejlesztésű eszköz ugyanis sokkal okosabbnak tűnik nála...","id":"20190109_pocketalk_zsebfordito_forditogep_tolmacsgep_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f23731-ae04-4e52-b86d-c7b6ffb7b577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8773150f-430e-4063-bcad-795cf7775b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_pocketalk_zsebfordito_forditogep_tolmacsgep_ces_2019","timestamp":"2019. január. 09. 20:03","title":"Ez a kis kütyü egy profi tolmácsgép, 74 nyelven beszél, és még az élőbeszédet is lefordítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31708754-798e-49f6-84b1-cd1bae4b70e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhivatott és alkalmazkodó jelentkezőket várnak, cserébe felelősséget elismerő jövedelmet ígérnek.","shortLead":"Elhivatott és alkalmazkodó jelentkezőket várnak, cserébe felelősséget elismerő jövedelmet ígérnek.","id":"20190110_Legiutaskiserot_keres_a_honvedseg_a_nem_kormanygepekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31708754-798e-49f6-84b1-cd1bae4b70e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b9d188-5ed8-4f66-9db6-294c8ff8dc83","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Legiutaskiserot_keres_a_honvedseg_a_nem_kormanygepekre","timestamp":"2019. január. 10. 13:35","title":"Stewardesst keres a honvédség a „nem kormánygépekre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délen, délkeleten, valamint nyugaton sok lesz a felhő, másutt ugyanakkor szakadozott felhőtakaróra, több-kevesebb napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"Délen, délkeleten, valamint nyugaton sok lesz a felhő, másutt ugyanakkor szakadozott felhőtakaróra, több-kevesebb...","id":"20190110_hofuvas_havazas_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd384df2-e1ea-495b-8e56-10ad713c0a45","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_hofuvas_havazas_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras","timestamp":"2019. január. 10. 05:14","title":"Ma hófúvásra figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Bajorországot választják.","shortLead":"A legtöbben Bajorországot választják.","id":"20190109_Tiz_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_Nemetorszagban_elo_magyarok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3b542e-55ea-41b0-941c-da9f6840f31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Tiz_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_Nemetorszagban_elo_magyarok_szama","timestamp":"2019. január. 09. 10:12","title":"Tíz év alatt háromszorosára nőtt a Németországban élő magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]