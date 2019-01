Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62573d5f-df93-4269-bc43-ba26f369b0b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sinkovics Gábor leveléből az is kiderül, hogy volt munkatársai egy-egy lényegtelen szót is kihúztak írásaiból, amely szerintük kínos aktuális eseményeket juttathatott az olvasók eszébe.","shortLead":"Sinkovics Gábor leveléből az is kiderül, hogy volt munkatársai egy-egy lényegtelen szót is kihúztak írásaiból, amely...","id":"20190111_Szemelyes_cuccait_is_eltuntettek_az_Orban_kedvenc_lapjabol_30_ev_utan_kirugott_ujsagironak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62573d5f-df93-4269-bc43-ba26f369b0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d20a0a-a98c-49ad-9968-d0fce8e6edb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Szemelyes_cuccait_is_eltuntettek_az_Orban_kedvenc_lapjabol_30_ev_utan_kirugott_ujsagironak","timestamp":"2019. január. 11. 20:26","title":"Személyes cuccait is eltüntették az Orbán kedvenc lapjától 30 év után kirúgott újságírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérni kellett volna, így szól a jogszabály.","shortLead":"Kérni kellett volna, így szól a jogszabály.","id":"20190111_Az_ASZ_szerint_azert_nem_szankcionaltak_a_kamupartokat_mert_nem_kerte_senki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aeea83-b2c9-4577-b43f-405bb6b80b55","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Az_ASZ_szerint_azert_nem_szankcionaltak_a_kamupartokat_mert_nem_kerte_senki","timestamp":"2019. január. 11. 21:54","title":"Az ÁSZ szerint azért nem szankcionálták a kamupártokat, mert nem kérte senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába már 2018 elején megérkezett a Google Chrome hirdetésblokkoló funkciója, júliustól viszont már az egész világon elérhetővé válik. A Google szerint a cél, hogy tisztább legyen az internet.","shortLead":"Európába már 2018 elején megérkezett a Google Chrome hirdetésblokkoló funkciója, júliustól viszont már az egész világon...","id":"20190110_google_chrome_hirdetesblokkolo_bongeszo_idegesito_hirdetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ceec802-863a-4b30-8800-022edb68910d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_google_chrome_hirdetesblokkolo_bongeszo_idegesito_hirdetesek","timestamp":"2019. január. 10. 19:03","title":"Nyártól nincs kegyelem: mindenhol bekapcsolja a Google a Chrome hirdetésblokkolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977a1757-fa49-4c3d-b785-359372cf26fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kérdés, ki és mi tölti be az utánuk maradt vákuumot.","shortLead":"Kérdés, ki és mi tölti be az utánuk maradt vákuumot.","id":"20190111_Megkezdtek_a_kivonulast_az_amerikaiak_Sziriabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=977a1757-fa49-4c3d-b785-359372cf26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31e7f03-ca5c-42e4-bc8e-14425229c74c","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Megkezdtek_a_kivonulast_az_amerikaiak_Sziriabol","timestamp":"2019. január. 11. 12:17","title":"Megkezdték a kivonulást az amerikaiak Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerintük ugyanis csak arra használják őket, hogy pénzt vegyenek el a szegényektől.","shortLead":"Szerintük ugyanis csak arra használják őket, hogy pénzt vegyenek el a szegényektől.","id":"20190110_Sorra_rongaljak_a_traffipaxokat_Franciaorszagban_a_sargamellenyes_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f073270-51a3-4f6a-93ca-dbb59512cb98","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Sorra_rongaljak_a_traffipaxokat_Franciaorszagban_a_sargamellenyes_tuntetok","timestamp":"2019. január. 10. 18:55","title":"Sorra rongálják a traffipaxokat Franciaországban a sárgamellényes tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","shortLead":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","id":"20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056fd2e-2b30-4f93-bb5d-bb0116960368","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","timestamp":"2019. január. 10. 18:01","title":"Lesz, ahol -15 fok lesz pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b70162-8e00-4c31-a50d-ec6425780fd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők nyújtották be az egyetlen ajánlatot az NMHH pályázatára.","shortLead":"Ők nyújtották be az egyetlen ajánlatot az NMHH pályázatára.","id":"20190111_Mediatanacs_Tovabb_szolhat_a_Jazzy_Radio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b70162-8e00-4c31-a50d-ec6425780fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c0ee45-fcab-4551-ad94-8fa2c4d1047f","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Mediatanacs_Tovabb_szolhat_a_Jazzy_Radio","timestamp":"2019. január. 11. 13:51","title":"Médiatanács: Tovább szólhat a Jazzy Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártközpont segít megmagyarázni az esetleg tanácstalan képviselőknek, miért fogadták el a „rabszolgatörvényt”, de természetesen felbukkan Soros György is.","shortLead":"A pártközpont segít megmagyarázni az esetleg tanácstalan képviselőknek, miért fogadták el a „rabszolgatörvényt”, de...","id":"20190111_Levelben_segit_a_Fidesz_politikusainak_mit_mondjanak_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9df586-692c-4e7b-b427-b35b78647c26","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Levelben_segit_a_Fidesz_politikusainak_mit_mondjanak_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2019. január. 11. 13:16","title":"Levélben segít a Fidesz politikusainak, mit mondjanak a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]