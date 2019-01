Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4391616a-fe1d-4b9d-81a3-50568902e9fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közműszolgáltató tehetetlen, a helyieket zavarja a pazarlás.","shortLead":"A Nemzeti Közműszolgáltató tehetetlen, a helyieket zavarja a pazarlás.","id":"20190128_A_fenyuzo_Kecskemet__ot_eve_eg_egy_utcai_lampa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4391616a-fe1d-4b9d-81a3-50568902e9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433ec2c9-baa4-4cf2-86a2-3997cff75a60","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_A_fenyuzo_Kecskemet__ot_eve_eg_egy_utcai_lampa","timestamp":"2019. január. 28. 13:23","title":"A fényűző Kecskemét – öt éve ég egy utcai lámpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A huszonéves, programozónak tanuló fiatal 2017 nyarán jelezte, hogy biztonsági rést talált a Telekom rendszerében, az őt képviselő TASZ szerint a büntetőpere az ügyészség feltűnő szakmai hozzá nem értése mellett zajlik.","shortLead":"A huszonéves, programozónak tanuló fiatal 2017 nyarán jelezte, hogy biztonsági rést talált a Telekom rendszerében...","id":"20190127_etikus_hacker_telekom_tarsasag_a_szabadsagjogokert_ugyeszseg_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea7504b-e32c-4b16-8999-39c95ab7f7de","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_etikus_hacker_telekom_tarsasag_a_szabadsagjogokert_ugyeszseg_per","timestamp":"2019. január. 27. 14:18","title":"Nyolc évet kaphat a Telekomot figyelmeztető hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dc0a7f-5147-429a-a4e8-31ca36873f81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a januári tüntetések még az egész országot átszövő sztrájk meghirdetésének jegyében zajlottak, mára kiderült, csak a dolgozók maximum hamrada venne részt egy munkabeszüntetésben.","shortLead":"Bár a januári tüntetések még az egész országot átszövő sztrájk meghirdetésének jegyében zajlottak, mára kiderült, csak...","id":"20190127_Szakszervezetek_nem_varhato_altalanos_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94dc0a7f-5147-429a-a4e8-31ca36873f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070b5b72-a9f4-4201-bc8a-c136ea93c0d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Szakszervezetek_nem_varhato_altalanos_sztrajk","timestamp":"2019. január. 27. 19:58","title":"Szakszervezetek: nem várható általános sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mike Pompeo azért érkezhet, mert vita van az USA és Orbán között Kína és Oroszország megítélésében.","shortLead":"Mike Pompeo azért érkezhet, mert vita van az USA és Orbán között Kína és Oroszország megítélésében.","id":"20190128_Atv_Szijjartoek_szerint_is_jon_az_amerikai_kulugyminiszter_februarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14c2e0e-e646-4447-869c-5b20ed282275","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Atv_Szijjartoek_szerint_is_jon_az_amerikai_kulugyminiszter_februarban","timestamp":"2019. január. 28. 14:22","title":"Atv: Szijjártóék szerint is jön az amerikai külügyminiszter februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dade7ac7-7acb-42ab-a4fc-37c44157e9a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az őrök és látogatók szeme láttára lopott el egy férfi egy képet a moszkvai Tretyjakov-képtárból. Aztán hamar elkapták.","shortLead":"Az őrök és látogatók szeme láttára lopott el egy férfi egy képet a moszkvai Tretyjakov-képtárból. Aztán hamar elkapták.","id":"20190128_Csak_nezte_a_biztonsagi_or_ahogy_ellopnak_egy_kepet_a_muzeumbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dade7ac7-7acb-42ab-a4fc-37c44157e9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa5e6bb-d576-47a6-a8e2-6542513b1f50","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Csak_nezte_a_biztonsagi_or_ahogy_ellopnak_egy_kepet_a_muzeumbol","timestamp":"2019. január. 28. 11:37","title":"Csak nézte a biztonsági őr, ahogy ellopnak egy képet a múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32416a1e-ec0a-4dbf-8f51-97fc8551379b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan génszerkesztett csirke létrehozásán dolgoznak az Edinburgh-i Egyetem tudósai, amely teljesen ellenálló az influenzával szemben, hogy így állítsák meg a következő nagy emberi influenzajárványt.","shortLead":"Olyan génszerkesztett csirke létrehozásán dolgoznak az Edinburgh-i Egyetem tudósai, amely teljesen ellenálló...","id":"20190128_genszerkesztett_csirke_influenza_ellenallo_h1n1_madarinfuenza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32416a1e-ec0a-4dbf-8f51-97fc8551379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e917fb94-32f0-43d0-a4b8-a578bccf3dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_genszerkesztett_csirke_influenza_ellenallo_h1n1_madarinfuenza","timestamp":"2019. január. 28. 00:03","title":"Génszerkesztett csirkén dolgoznak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfe9ad6-b05c-4e8a-896b-7a383bc9ad6d","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Újabb belső dokumentum látott napvilágot hétfőn arról, hogy mennyire katasztrofális személyi és tárgyi feltételek mellett működött a Honvédkórház sürgősségi centruma. Ugyanerről beszélt egy múlt héten birtokunkba kerül levél tanúsága szerint a részleg megbízott vezetője is, amit még a miniszter sem cáfolt meg. Az egészségügyi intézmények működését ellenőrző Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálata mégis mindent rendben talált a Róbert Károly körúton. Hogy lehet ez? És ki a felelős, hogy így van?","shortLead":"Újabb belső dokumentum látott napvilágot hétfőn arról, hogy mennyire katasztrofális személyi és tárgyi feltételek...","id":"20190128_Mindent_rendben_talalt_az_NNK_ellenorzese_a_Honved_surgossegijen_amikor_az_osztalyvezeto_szerint_is_mukodeskeptelen_volt_a_reszleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdfe9ad6-b05c-4e8a-896b-7a383bc9ad6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f408c12e-5a52-46ee-99f2-5f6748459d54","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Mindent_rendben_talalt_az_NNK_ellenorzese_a_Honved_surgossegijen_amikor_az_osztalyvezeto_szerint_is_mukodeskeptelen_volt_a_reszleg","timestamp":"2019. január. 28. 14:00","title":"Mindent rendben talált egy ellenőrzés a Honvéd sürgősségijén, ami az osztályvezető szerint is működésképtelen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"H. Zoltánt, a Kisvárda Master Good labdarúgóját egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.","shortLead":"H. Zoltánt, a Kisvárda Master Good labdarúgóját egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.","id":"20190128_Felfuggesztett_bortont_kapott_egy_NB_Ies_focista_a_fogadasi_csalasok_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab08ec2-f400-4754-bc83-96b223e2fd42","keywords":null,"link":"/sport/20190128_Felfuggesztett_bortont_kapott_egy_NB_Ies_focista_a_fogadasi_csalasok_ugyeben","timestamp":"2019. január. 28. 15:42","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy NB I.-es focista a fogadási csalások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]