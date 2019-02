Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7afc0cf0-8a55-4e07-872b-ff00d40c4f35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött Győr felé a 61-es kilométernél, éjjel háromnegyed 2 felé. Háromnegyed 3 előtt indult meg a forgalom.","shortLead":"Egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött Győr felé a 61-es kilométernél, éjjel háromnegyed 2 felé. Háromnegyed...","id":"20190131_Ismet_jarhato_az_M1es_teljes_utzar_volt_ejszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7afc0cf0-8a55-4e07-872b-ff00d40c4f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fc2b06-1ce5-4fa0-aa50-812bcf8f35a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Ismet_jarhato_az_M1es_teljes_utzar_volt_ejszaka","timestamp":"2019. január. 31. 05:15","title":"Ismét járható az M1-es, teljes útzár volt éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d2ff52-5ed0-44ae-a3b9-69e46b7a04eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Péter szerint jó szándékú embereket csapnak be.","shortLead":"Harrach Péter szerint jó szándékú embereket csapnak be.","id":"20190130_A_KDNP_azt_szeretne_lepjenek_fel_kemenyebben_a_csalo_josokkal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d2ff52-5ed0-44ae-a3b9-69e46b7a04eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1584a360-75f5-4ddb-8ae5-768f26637496","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_KDNP_azt_szeretne_lepjenek_fel_kemenyebben_a_csalo_josokkal_szemben","timestamp":"2019. január. 30. 19:18","title":"A KDNP azt szeretné, lépjenek fel keményebben a csaló jósokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ffca1f-51b7-48ab-906b-1211ea54fe48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szerdán reggel írta meg a Népszava, hogy a korábban bejelentett kettő mellett tizenkét másik vasúti vonal bezárását tervezi a kormányzat. Íme, erről a 14 vonalról van szó.","shortLead":"Szerdán reggel írta meg a Népszava, hogy a korábban bejelentett kettő mellett tizenkét másik vasúti vonal bezárását...","id":"20190130_vasutvonalak_bezarasa_2019_mav_start_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ffca1f-51b7-48ab-906b-1211ea54fe48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ac328-6156-4d86-8eef-5715afd8f9d2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_vasutvonalak_bezarasa_2019_mav_start_lista","timestamp":"2019. január. 30. 19:15","title":"Itt a \"halállista\": ezt a 14 vasútvonalat akarja bezárni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d2fd23-a149-4641-8d42-e5427604d8d3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere a magyar – mantrázzák a politikusok, amikor a vagyonosodásukról vagy a baráti ajándékaikról kérdezik őket. Utánanéztünk, igaz-e ez az állítás.","shortLead":"A világ egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere a magyar – mantrázzák a politikusok, amikor a vagyonosodásukról...","id":"20190131_vagyonnyilatkozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d2fd23-a149-4641-8d42-e5427604d8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751645db-3c99-47f8-8c0d-58b25c35d8ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2019. január. 31. 20:00","title":"Bármit is mond Orbán, a képviselők simán hazudhatnak a vagyonukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors szerint jómódú ingatlanos az a férfi, aki szerdán az Árpád hídon megállt az autójával, majd a másfél fokos Dunába ugrott, végül partra úszott a Margit-szigeten. ","shortLead":"A Bors szerint jómódú ingatlanos az a férfi, aki szerdán az Árpád hídon megállt az autójával, majd a másfél fokos...","id":"20190131_arpad_hid_margit_sziget_leugras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141caaa-bd10-4535-bc3c-28dd4806d478","keywords":null,"link":"/elet/20190131_arpad_hid_margit_sziget_leugras","timestamp":"2019. január. 31. 09:42","title":"Megbírságolhatják a férfit, aki leugrott az Árpád hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki a gyárból.","shortLead":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki...","id":"20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f9506b-86d8-4f56-81c7-213ff62940c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","timestamp":"2019. január. 31. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg 260 kilométer van ebben a 34 éves BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kúsznak fölfelé az értékpapírjai és jól áll a biztosításai eszközalapokkal is. ","shortLead":"Kúsznak fölfelé az értékpapírjai és jól áll a biztosításai eszközalapokkal is. ","id":"20190201_Szijjarto_Peter_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298c7f7-3c0d-4008-a021-280fd4e1b374","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szijjarto_Peter_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:37","title":"Gyűlnek a milliók Szijjártó Péter bankszámláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul lett az inárcsi családsegítő megölésével vádolt férfi szerdán a Budapest Környéki Törvényszéken tartott előkészítő ülésen, ezért a meghallgatását március 4-én folytatják.","shortLead":"Rosszul lett az inárcsi családsegítő megölésével vádolt férfi szerdán a Budapest Környéki Törvényszéken tartott...","id":"20190130_rosszul_lett_a_targyalasan_az_inarcsi_csaladsegito_megolesevel_vadolt_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ca5975-b91f-4abb-b248-e27b94bbcf74","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_rosszul_lett_a_targyalasan_az_inarcsi_csaladsegito_megolesevel_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 14:15","title":"Rosszul lett a tárgyalásán az inárcsi családsegítő gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]