Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkaerőhiány egyre komolyabb probléma a BKV-nál és a MÁV-nál is.","shortLead":"A munkaerőhiány egyre komolyabb probléma a BKV-nál és a MÁV-nál is.","id":"20190204_Foallasu_pedagogusok_is_buszvezetok_a_BKVnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e368f11-c291-46a0-bb8c-bb0e37f6a6a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Foallasu_pedagogusok_is_buszvezetok_a_BKVnal","timestamp":"2019. február. 04. 10:13","title":"Főállású pedagógus is buszvezető a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Prekopa Donát – Ember Illés és Orbán Gáspár mellett – alapítója a Felház nevű keresztény mozgalomnak, hamarosan pedig minden reggel hallható lesz az új budapesti rádióban, a Manna FM-en.","shortLead":"Prekopa Donát – Ember Illés és Orbán Gáspár mellett – alapítója a Felház nevű keresztény mozgalomnak, hamarosan pedig...","id":"20190204_Radios_musorvezeto_lesz_az_Orban_Gasparfele_Felhaz_egyik_alapitoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4f57e5-625e-4b21-836c-3dab16139133","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Radios_musorvezeto_lesz_az_Orban_Gasparfele_Felhaz_egyik_alapitoja","timestamp":"2019. február. 04. 05:30","title":"Rádiós műsorvezető lesz az Orbán Gáspár-féle Felház egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0bc92-a512-4204-8316-deb3d45df77b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Porózusabbak és kevésbé kompaktak a Mars sziklái az eddig véltnél – közölte a NASA Curiosity nevű marjárójának adatait elemző Arizonai Állami Egyetem.","shortLead":"Porózusabbak és kevésbé kompaktak a Mars sziklái az eddig véltnél – közölte a NASA Curiosity nevű marjárójának adatait...","id":"20190204_mars_sziklak_kozetreteg_surusege_anyagsuruseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0bc92-a512-4204-8316-deb3d45df77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e37f206-db2e-42b7-bd24-c3050964669e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_mars_sziklak_kozetreteg_surusege_anyagsuruseg","timestamp":"2019. február. 04. 06:03","title":"Jó úton vagyunk, hogy feljussunk a 4,8 km magas hegyre a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A jogállamiságról szerettek volna tájékozódni. Lengyelországban nem ütköztek ellenállásba. ","shortLead":"A jogállamiságról szerettek volna tájékozódni. Lengyelországban nem ütköztek ellenállásba. ","id":"20190202_jogallamisag_sargentini_holland_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9030a664-8ba5-44e9-b6f5-2daeaba4754a","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_jogallamisag_sargentini_holland_parlament","timestamp":"2019. február. 02. 14:50","title":"Nem fogadta őket a kormány, törölte budapesti látogatását a holland parlament delegációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump fenn akarja tartani az amerikai katonai jelenlétet Irakban, hogy Washington szemmel tudja tartani Iránt. Erről a CBS amerikai televízió Face the Nation (Szemben a nemzettel) című, szokásos vasárnapi vitaműsorának adott interjújában beszélt az amerikai elnök.","shortLead":"Donald Trump fenn akarja tartani az amerikai katonai jelenlétet Irakban, hogy Washington szemmel tudja tartani Iránt...","id":"20190203_Trump_fenn_akarja_tartani_az_iraki_katonai_jelenletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5a422a-03a5-4f61-bad3-f74ff922be15","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Trump_fenn_akarja_tartani_az_iraki_katonai_jelenletet","timestamp":"2019. február. 03. 20:55","title":"Trump fenn akarja tartani az iraki katonai jelenlétet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190202_Hiaba_igertek_nincs_fenysorompo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8893fc5-a246-4446-88c4-de256db6d67d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Hiaba_igertek_nincs_fenysorompo","timestamp":"2019. február. 02. 19:25","title":"Hiába ígérték, nincs fénysorompó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi-új lap névváltását a G-nap évfordulójára időzítették.","shortLead":"A régi-új lap névváltását a G-nap évfordulójára időzítették.","id":"20190202_Hivatalos_Magyar_Nemzet_lesz_a_Magyar_Idokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d952cfc7-dbe0-4efc-b275-8d17ae2e1764","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Hivatalos_Magyar_Nemzet_lesz_a_Magyar_Idokbol","timestamp":"2019. február. 02. 13:23","title":"Hivatalos: Magyar Nemzet lesz a Magyar Időkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összefogásról beszéltek.","shortLead":"Összefogásról beszéltek.","id":"20190202_Az_LMP_tarselnoke_is_ott_volt_a_Jobbik_kongresszusan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51da49d7-d4d7-494e-b558-9bba7bffaf76","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Az_LMP_tarselnoke_is_ott_volt_a_Jobbik_kongresszusan","timestamp":"2019. február. 02. 20:59","title":"Az LMP társelnöke is ott volt a Jobbik kongresszusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]