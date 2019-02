Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Három év múlva már a cégeknek is a NAV készítheti az adóbevallásokat
2019. február. 07. 14:21
A célok között szerepel az is, hogy teljes egészében papírmentessé tegyék az adóhivatali ügyintézést.

A Bosch kitalált valamit az autópályára szemből felhajtók figyelmeztetésére
2019. február. 07. 14:20
A „rossz irányba mész figyelmeztetés", már létezik egy ideje, de csak lassan terjed.

Egy hét késéssel jelent meg a miniszter vagyonnyilatkozata, milliókat tett félre fél év alatt
2019. február. 07. 10:43
Bártfai-Mager Andrea nyilatkozatát egy hét késéssel ismerhettük csak meg. Fél év alatt milliókat tudott félretenni.

Van egy hely a Földön, ahol vészes gyorsasággal emelkedik a hőmérséklet, a kutatók is aggódnak
2019. február. 06. 19:04
Az Északi-sark és Norvégia közötti térségben fekvő Spitzbergák szigetcsoport a bolygó leggyorsabban melegedő területei közé tartozik - állítják norvég kutatók, akik szerint a térségben megszaporodó hólavinák, esőzések és egyéb természeti jelenségek "pusztító" változásokat hozhatnak 2100-ra.

Kétmillió forintra bírságolta a Médiatanács a TV2-t
2019. február. 07. 13:16
Kétmillió-negyvenezer forintra bírságolta a TV2 szolgáltatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa e heti ülésén, mert rossz idősávban és enyhébb korhatári besorolásban tett közzé egy filmet – közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága.

Ha tudatni akarja a világgal, hogy éppen menstruál, ezt az emojit használja
2019. február. 07. 14:42
59 új emoji bevezetését jelentette be a Unicode konzorcium. Egy vércsepp és vakvezető kutya is szerepelnek az új képek között.

Ha elég draga az autó, akkor nem kell rá első rendszám - ez az új amerikai ötlet
2019. február. 07. 08:21
Amennyiben komoly értéket képvisel a kocsi, akkor elegendő hátul rendszámot tenni rá, legalábbis egy új törvényjavaslat szerint.

Tarlós: Már nem karriert építek
2019. február. 08. 07:08
Az újabb főpolgármester-választásról, a BKK-ról, az elektronikus jegyrendszerről, valamint a lemondott Air Race-ről is beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában Tarlós István, aki úgy véli: többet tud nyújtani a városnak azzal, ha marad, mintha távozna a politikából. R.","category":"gazdasag","description":"Bártfai-Mager Andrea nyilatkozatát egy hét késéssel ismerhettük csak meg. Fél év alatt milliókat tudott félretenni.","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea nyilatkozatát egy hét késéssel ismerhettük csak meg. Fél év alatt milliókat tudott félretenni.","id":"20190207_Vagyonnyilatkozat_2019_BartfaiMager_Andrea_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40ad58b-d317-4711-9d70-4b5b3b4a8fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Vagyonnyilatkozat_2019_BartfaiMager_Andrea_miniszter","timestamp":"2019. február. 07. 10:43","title":"Egy hét késéssel jelent meg a miniszter vagyonnyilatkozata, milliókat tett félre fél év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark és Norvégia közötti térségben fekvő Spitzbergák szigetcsoport a bolygó leggyorsabban melegedő területei közé tartozik - állítják norvég kutatók, akik szerint a térségben megszaporodó hólavinák, esőzések és egyéb természeti jelenségek \"pusztító\" változásokat hozhatnak 2100-ra.","shortLead":"Az Északi-sark és Norvégia közötti térségben fekvő Spitzbergák szigetcsoport a bolygó leggyorsabban melegedő területei...","id":"20190206_spitzbergak_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5fb91-72c0-4e83-a34f-aec65632d179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_spitzbergak_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatas","timestamp":"2019. február. 06. 19:04","title":"Van egy hely a Földön, ahol vészes gyorsasággal emelkedik a hőmérséklet, a kutatók is aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétmillió-negyvenezer forintra bírságolta a TV2 szolgáltatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa e heti ülésén, mert rossz idősávban és enyhébb korhatári besorolásban tett közzé egy filmet – közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága.","shortLead":"Kétmillió-negyvenezer forintra bírságolta a TV2 szolgáltatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH...","id":"20190207_Ketmillio_forintra_birsagolta_a_Mediatanacs_a_TV2t","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde952b3-b781-4fc4-a3bf-9704b3cecf38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Ketmillio_forintra_birsagolta_a_Mediatanacs_a_TV2t","timestamp":"2019. február. 07. 13:16","title":"Kétmillió forintra bírságolta a Médiatanács a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"59 új emoji bevezetését jelentette be a Unicode konzorcium. Egy vércsepp és vakvezető kutya is szerepelnek az új képek között. ","shortLead":"59 új emoji bevezetését jelentette be a Unicode konzorcium. Egy vércsepp és vakvezető kutya is szerepelnek az új képek...","id":"20190207_Ha_tudatni_akarja_a_vilaggal_hogy_eppen_menstrual_ezt_az_emojit_hasznalja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79c0537-8642-4edf-a8c7-19cc3f056c5e","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Ha_tudatni_akarja_a_vilaggal_hogy_eppen_menstrual_ezt_az_emojit_hasznalja","timestamp":"2019. február. 07. 14:42","title":"Ha tudatni akarja a világgal, hogy éppen menstruál, ezt az emojit használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2665281-f88d-4c47-96a2-a6d1380e8091","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amennyiben komoly értéket képvisel a kocsi, akkor elegendő hátul rendszámot tenni rá, legalábbis egy új törvényjavaslat szerint. ","shortLead":"Amennyiben komoly értéket képvisel a kocsi, akkor elegendő hátul rendszámot tenni rá, legalábbis egy új törvényjavaslat...","id":"20190207_ha_eleg_draga_az_auto_akkor_nem_kell_ra_elso_rendszam__ez_az_uj_amerikai_otlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2665281-f88d-4c47-96a2-a6d1380e8091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca036f2d-a6a6-4165-b22e-e033bce22f4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_ha_eleg_draga_az_auto_akkor_nem_kell_ra_elso_rendszam__ez_az_uj_amerikai_otlet","timestamp":"2019. február. 07. 08:21","title":"Ha elég drága az autó, akkor nem kell rá első rendszám - ez az új amerikai ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újabb főpolgármester-választásról, a BKK-ról, az elektronikus jegyrendszerről, valamint a lemondott Air Race-ről is beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában Tarlós István, aki úgy véli: többet tud nyújtani a városnak azzal, ha marad, mintha távozna a politikából. ","shortLead":"Az újabb főpolgármester-választásról, a BKK-ról, az elektronikus jegyrendszerről, valamint a lemondott Air Race-ről is...","id":"20190208_Tarlos_Mar_nem_karriert_epitek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b106c37b-c1fe-4ec3-931c-9825fabc5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Tarlos_Mar_nem_karriert_epitek","timestamp":"2019. február. 08. 07:08","title":"Tarlós: Már nem karriert építek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]