[{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén, az első hónapban rekordméretű többlet jött össze. ","shortLead":"Idén, az első hónapban rekordméretű többlet jött össze. ","id":"20190208_Jol_indult_az_ev_az_allamhaztartasban_szukseg_is_van_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7805ae3-e92b-4aa0-af32-7838b761aa88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Jol_indult_az_ev_az_allamhaztartasban_szukseg_is_van_ra","timestamp":"2019. február. 08. 14:03","title":"Jól indult az év az államháztartásban, szükség is van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit fél olyan megoldást keres, amely garantálja, hogy az Egyesült Királyság \"nem ragad bele\" végleg az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének elkerülésére kidolgozott készenléti mechanizmusba – közölte Theresa May csütörtöki brüsszeli látogatása előtt a Downing Street.\r

","shortLead":"A brit fél olyan megoldást keres, amely garantálja, hogy az Egyesült Királyság \"nem ragad bele\" végleg az ír-északír...","id":"20190207_brexit_backstop_eszak_irorszag_theresa_may_jean_claude_juncker_donald_tusk_pokol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7dd1bd-3c7e-4bcd-b491-7dd83c330200","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_brexit_backstop_eszak_irorszag_theresa_may_jean_claude_juncker_donald_tusk_pokol","timestamp":"2019. február. 07. 05:54","title":"Brexit: London erősködik, garanciákat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendhagyó módon demonstrálta az általa fejlesztett mesterséges intelligencia képességeit a Huawei. A rendszer ugyanis befejezte az egyik leghíresebb, mondhatni félkész zenei művet.","shortLead":"Rendhagyó módon demonstrálta az általa fejlesztett mesterséges intelligencia képességeit a Huawei. A rendszer ugyanis...","id":"20190208_huawei_mate_20_pro_mesterseges_intelligencia_schubert_szimfonia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c07c0e-109f-4cbd-82e5-dc7530a68e6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_huawei_mate_20_pro_mesterseges_intelligencia_schubert_szimfonia","timestamp":"2019. február. 08. 10:03","title":"Olyan okos a Huawei mesterséges intelligenciája, hogy sikerült befejeznie Schubert \"félkész\" szimfóniáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dec36f-c6f3-4403-adbc-f5bedc8cbba4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször lett az ország legjobb klubja, legendás magyar zenekarok léptek fel itt, mégis be kellett zárni.","shortLead":"Többször lett az ország legjobb klubja, legendás magyar zenekarok léptek fel itt, mégis be kellett zárni.","id":"20190208_Bontjak_az_egyik_legjobb_videki_klubot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19dec36f-c6f3-4403-adbc-f5bedc8cbba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72e1c82-8f8c-4cc4-87bf-b99997582a41","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Bontjak_az_egyik_legjobb_videki_klubot","timestamp":"2019. február. 08. 14:42","title":"Bontják az egyik legjobb vidéki klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cd14cc-8fec-40f6-aceb-b564c2b84404","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Oberfrank Pál szerint „minden szempontból jó döntés” rendezni hagyni a szexuális zaklatással megvádolt Marton Lászlót. Sárosdi Lilla azonban megdöbbent.","shortLead":"Oberfrank Pál szerint „minden szempontból jó döntés” rendezni hagyni a szexuális zaklatással megvádolt Marton Lászlót...","id":"20190207_Sarosdi_Lilla_Elkeserito_hogy_mennyire_hatalomfelto_gyava_szinhazi_vezetok_vannak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cd14cc-8fec-40f6-aceb-b564c2b84404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886078e8-bb54-4241-b3f0-9e482b24d0c9","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Sarosdi_Lilla_Elkeserito_hogy_mennyire_hatalomfelto_gyava_szinhazi_vezetok_vannak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 07. 08:34","title":"Sárosdi Lilla: Elkeserítő, hogy mennyire hatalomféltő, gyáva színházi vezetők vannak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751112ae-c714-4224-8dd7-65b969e9a61b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak nem fogják megszólni miatta, hogy nem megy a kocsija a fejfedőjéhez. ","shortLead":"Csak nem fogják megszólni miatta, hogy nem megy a kocsija a fejfedőjéhez. ","id":"20190207_rolls_royce_reuben_singh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=751112ae-c714-4224-8dd7-65b969e9a61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af6e1b1-597d-48a9-849b-24a09010a41c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_rolls_royce_reuben_singh","timestamp":"2019. február. 07. 16:58","title":"Hat Rolls-Royce-ot vett ez a milliárdos, mert hatféle színű turbánja van ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc1e2f2-a521-4c0d-b2b2-4657eacee4ae","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Valami nem stimmel Molnár Zsolt nyilatkozataival. \"Óriási küzdelem árán beverekedtem magamat\" – ezt mondta képviselőtársainak, miután bejutott az MTVA-székházba. De felvétel van arról, hogy egyszerűen besétál a rendőrök mellett, egy egyenruhás még el is kíséri.","shortLead":"Valami nem stimmel Molnár Zsolt nyilatkozataival. \"Óriási küzdelem árán beverekedtem magamat\" – ezt mondta...","id":"20190207_Valami_nem_stimmel_Molnar_Zsolt_nyilatkozataival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbc1e2f2-a521-4c0d-b2b2-4657eacee4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d72fa4-3197-461e-85f4-797403a9f05c","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Valami_nem_stimmel_Molnar_Zsolt_nyilatkozataival","timestamp":"2019. február. 07. 15:35","title":"Videónk van arról, hogy milyen volt Molnár Zsolt kalandos bejutása az MTVA-ba: egyszerűen beengedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85d4d9f-9d18-4794-a194-603dd7f1458a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi Janus Pannonius Múzeum azt írja, bevett gyakorlat, hogy haszonbérleti szerződés keretében adnak műalkotásokat közhivatal, kulturális intézmény vagy közjogi méltóságok számára, így került a volt kulturális államtitkárhoz is tartós megőrzésre több kép. Felsorolták, melyik ez a 13 alkotás, és milyen biztosítási értékűek.","shortLead":"A pécsi Janus Pannonius Múzeum azt írja, bevett gyakorlat, hogy haszonbérleti szerződés keretében adnak műalkotásokat...","id":"20190208_13_kepet_ajandekozott_a_pecsi_muzeum_Hoppal_Peter_irodajaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d85d4d9f-9d18-4794-a194-603dd7f1458a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50144f67-f495-4b71-9af6-e1a38c0bd9fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_13_kepet_ajandekozott_a_pecsi_muzeum_Hoppal_Peter_irodajaba","timestamp":"2019. február. 08. 15:43","title":"Összesen 13 képet ajándékozott a pécsi múzeum Hoppál Péter irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]