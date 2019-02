Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4018b7f2-0cbb-4133-98f0-64cc8b7f3e62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó leleplezte a kompakt sportautó narancssárga színben pompázó limitált szériás születésnapi kiadását.","shortLead":"A japán gyártó leleplezte a kompakt sportautó narancssárga színben pompázó limitált szériás születésnapi kiadását.","id":"20190208_30_eves_az_ikonikus_mazda_mx5_es_igy_unneplik_a_szuletesnapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4018b7f2-0cbb-4133-98f0-64cc8b7f3e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4e470e-6303-4966-b8b1-be30a6be7791","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_30_eves_az_ikonikus_mazda_mx5_es_igy_unneplik_a_szuletesnapjat","timestamp":"2019. február. 08. 08:21","title":"30 éves az ikonikus Mazda MX-5, és ilyen stílusosan ünneplik a születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879b5470-419c-41a5-afa3-209524ef45f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüdőgyulladása van Jair Bolsonaro brazil elnöknek – jelentette be a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház, ahol az elnököt jelenleg ápolják, miután korábban többször is megműtötték őt egy késeléses merénylet okozta súlyos sérüléseivel.","shortLead":"Tüdőgyulladása van Jair Bolsonaro brazil elnöknek – jelentette be a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház, ahol az elnököt...","id":"20190208_jair_bolsonaro_brazil_elnok_tudogyulladas_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=879b5470-419c-41a5-afa3-209524ef45f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd72430-6ab4-4758-870a-343ef061a535","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_jair_bolsonaro_brazil_elnok_tudogyulladas_korhaz","timestamp":"2019. február. 08. 13:57","title":"Tüdőgyulladást kapott a műtétje után a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17bf14d-fedb-47e8-aacb-5204d8b23324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változata nyáron érkezik meg hazánkba. ","shortLead":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változata nyáron érkezik meg hazánkba. ","id":"20190208_30_darab_a_30_szuletesnapra_magyarorszagra_jon_a_kulonleges_uj_mazda_mx5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17bf14d-fedb-47e8-aacb-5204d8b23324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df903579-8481-495c-96aa-d21c280cb3c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_30_darab_a_30_szuletesnapra_magyarorszagra_jon_a_kulonleges_uj_mazda_mx5","timestamp":"2019. február. 08. 13:21","title":"30 darab a 30. születésnapra: Magyarországra jön a különleges új Mazda MX-5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da478d9-e5e6-4cd5-adb1-7a13fef6e57a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővült a lista, amely a külföldről támogatott szervezeteket sorolja fel. Csányi Sándor alapítványa, a Vöröskereszt és a Madártani Egyesület már korábban is rajta volt, de most újabb meglepő nevek kerültek fel.","shortLead":"Bővült a lista, amely a külföldről támogatott szervezeteket sorolja fel. Csányi Sándor alapítványa, a Vöröskereszt és...","id":"20190208_A_zsonglorok_es_a_madarbaratok_utan_az_Autoklub_is_felkerult_a_Sorosszervezetek_listajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6da478d9-e5e6-4cd5-adb1-7a13fef6e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befaf990-b893-4eb3-ad40-264cdca82038","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_A_zsonglorok_es_a_madarbaratok_utan_az_Autoklub_is_felkerult_a_Sorosszervezetek_listajara","timestamp":"2019. február. 08. 10:32","title":"A zsonglőrök és a madárbarátok után az Autóklub is felkerült a Soros-szervezetek listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Két utas keveredett konfliktusba a szegedi intercityn Kőbánya-Kispesten, a MÁV fél óra után közölte, hogy még állnak, majd azt, hogy mindjárt mennek, majd leszállították az utasokat.","shortLead":"Két utas keveredett konfliktusba a szegedi intercityn Kőbánya-Kispesten, a MÁV fél óra után közölte, hogy még állnak...","id":"20190208_Bo_fel_orat_allt_az_intercity_mire_a_MAV_barmit_is_mondott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8315222-b500-496a-a5cd-5eca64a80bf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Bo_fel_orat_allt_az_intercity_mire_a_MAV_barmit_is_mondott","timestamp":"2019. február. 08. 18:32","title":"Bő fél órát állt az intercity, mire a MÁV bármit is mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden a következő időszakon, a vízgyűjtőkön bekövetkező időjárástól függ, és attól, milyen gyorsan olvad el a hó.","shortLead":"Minden a következő időszakon, a vízgyűjtőkön bekövetkező időjárástól függ, és attól, milyen gyorsan olvad el a hó.","id":"20190208_A_szakemberek_szerint_sok_mulik_azon_lesze_arviz_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83fb69-980d-482b-a46b-d76675f92af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_A_szakemberek_szerint_sok_mulik_azon_lesze_arviz_iden","timestamp":"2019. február. 08. 13:14","title":"A szakemberek szerint még nem biztos, hogy nem lesz idén árvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce2d913-ae37-43e4-b9c5-353883487f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2021-ben Skóciából lőné fel először a jelenleg még csak prototípusként létező rakétáját a brit Orbex nevű cég, 2023-ban pedig már műholdakat vinne a világűrbe.","shortLead":"A tervek szerint 2021-ben Skóciából lőné fel először a jelenleg még csak prototípusként létező rakétáját a brit Orbex...","id":"20190208_orbex_prime_rocket_raketa_hajtomu_3d_nyomtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce2d913-ae37-43e4-b9c5-353883487f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c65d791-234d-4252-97db-4060acdccbec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_orbex_prime_rocket_raketa_hajtomu_3d_nyomtatas","timestamp":"2019. február. 08. 17:03","title":"Lekörözték még a SpaceX-et is: 3D-nyomtatással készített rakétahajtóművet egy kis brit cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909c0a3b-10c8-4177-bfec-d8cb9318323c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szarvasinak és a szombathelyi világítástechnikai cégnek közös volt a tulajdonosi köre. ","shortLead":"A Szarvasinak és a szombathelyi világítástechnikai cégnek közös volt a tulajdonosi köre. ","id":"20190207_Szombathelyi_ceget_is_magaval_rantott_a_bezaro_kavefozos_szarvasi_gyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=909c0a3b-10c8-4177-bfec-d8cb9318323c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3536d7ce-13d9-4658-b8c3-652742a7d2b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Szombathelyi_ceget_is_magaval_rantott_a_bezaro_kavefozos_szarvasi_gyar","timestamp":"2019. február. 07. 19:20","title":"Szombathelyi céget is magával rántott a bezáró kávéfőzős szarvasi gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]