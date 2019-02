Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","shortLead":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","id":"20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95165eef-b18c-4ffa-b311-6cd43c9db968","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","timestamp":"2019. február. 17. 13:11","title":"Az iszlámtól félti életmódját a britek harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális ügyekért felelős svéd miniszter kritizálta az új családpolitikai bejelentéseket.","shortLead":"A szociális ügyekért felelős svéd miniszter kritizálta az új családpolitikai bejelentéseket.","id":"20190215_szijjartp_peter_sved_nagykovet_annika_strandhall_magyar_csaladpolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e544c7ed-5898-44cf-8f01-0f95249418a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_szijjartp_peter_sved_nagykovet_annika_strandhall_magyar_csaladpolitika","timestamp":"2019. február. 15. 20:01","title":"Szijjártó bekérette a svéd nagykövetet egy Twitter-poszt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2917d6f-8ede-41be-bf85-25c09a77be9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"December 31 a határidő. ","shortLead":"December 31 a határidő. ","id":"20190215_Iden_ev_vegeig_fizethetunk_a_regi_tizezressel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2917d6f-8ede-41be-bf85-25c09a77be9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43ea13d-78fe-4dbb-8552-f645c8a53864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Iden_ev_vegeig_fizethetunk_a_regi_tizezressel","timestamp":"2019. február. 15. 20:44","title":"Idén év végéig fizethetünk a régi tízezressel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az Európai Unióba - írta a Berliner Morgenpost című német lap vasárnap az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2018-ról szóló éves jelentésére hivatkozva.","shortLead":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az Európai Unióba - írta a Berliner Morgenpost című német lap vasárnap...","id":"20190217_Egyre_tobb_menedekkero_erkezik_legalisan_az_EUba_fokent_LatinAmerikabol_es_a_NyugatBalkanrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf2142a-1317-41cc-b317-f6eb5b6420b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Egyre_tobb_menedekkero_erkezik_legalisan_az_EUba_fokent_LatinAmerikabol_es_a_NyugatBalkanrol","timestamp":"2019. február. 17. 15:15","title":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az EU-ba, főként Latin-Amerikából és a Nyugat-Balkánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos földrajzi elnevezést kapott a Hold Földről nem látható oldalán az a hely, ahol január 3-án leszállt a Csang'o-4 kínai űrszonda, elsőként az űrkutatás történetében.","shortLead":"Hivatalos földrajzi elnevezést kapott a Hold Földről nem látható oldalán az a hely, ahol január 3-án leszállt...","id":"20190216_csango_4_kinai_urszonda_hold_sotet_oldala_statio_tianhe_tejut_bazis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984115b1-568e-4fa1-9052-63fe81e29e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_csango_4_kinai_urszonda_hold_sotet_oldala_statio_tianhe_tejut_bazis","timestamp":"2019. február. 16. 12:03","title":"Kína elnevezett egy, a Földről sosem látható helyet az űrben, ha már ő ért oda először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP kongresszusán találkozott Frans Timmermanssal, de most nyugalmat szeretne.","shortLead":"Az MSZP kongresszusán találkozott Frans Timmermanssal, de most nyugalmat szeretne.","id":"20190216_Nagy_Blanka_most_mar_az_erettsegire_koncentralna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d98c2f-71a4-43b7-957a-01b4fa08c665","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Nagy_Blanka_most_mar_az_erettsegire_koncentralna","timestamp":"2019. február. 16. 12:27","title":"Nagy Blanka most már az érettségire koncentrálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Eddig is volt olyan zsebtérkép, amely a belváros éjszakai hálózatát ábrázolta, az új viszont a teljes éjszakai hálózatról részletes információkat ad.","shortLead":"Eddig is volt olyan zsebtérkép, amely a belváros éjszakai hálózatát ábrázolta, az új viszont a teljes éjszakai...","id":"20190216_mentrendek_ejszakai_BKK_BKV_jaratok_zsebterkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4ff138-bbf7-4f34-88e9-b0e9014160d3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190216_mentrendek_ejszakai_BKK_BKV_jaratok_zsebterkep","timestamp":"2019. február. 16. 09:51","title":"Újított a BKV: megjelent egy sokkal jobb éjszakai térképük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15142c6-b427-4ee0-9b7e-d4a3aa96a026","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be a vadakat és lelőttek egy őzet. Csakhogy erre nem volt engedélyük.","shortLead":"A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be...","id":"20190217_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b15142c6-b427-4ee0-9b7e-d4a3aa96a026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade38c82-d325-494c-8ab2-9d566d6b0a51","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_","timestamp":"2019. február. 17. 11:28","title":"A rendőr és a helyi képviselő együtt ment orvvadászatra Baskíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]