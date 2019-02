Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3388a95-6fe4-4032-a76b-3e776e42f2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Példás gyorsasággal reagált a WhatsApp a napokban felfedezett biztonsági résre. Már be is foltozta, úgyhogy érdemes letölteni a frissítést.","shortLead":"Példás gyorsasággal reagált a WhatsApp a napokban felfedezett biztonsági résre. Már be is foltozta, úgyhogy érdemes...","id":"20190222_ios_whatsapp_hibajavitas_zarolas_megkerulese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3388a95-6fe4-4032-a76b-3e776e42f2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b338c99-e746-4b99-ace7-d10785ca40e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_ios_whatsapp_hibajavitas_zarolas_megkerulese","timestamp":"2019. február. 22. 17:03","title":"Ha iPhone-ja van, töltse le gyorsan a WhatsApp legújabb frissítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493c686e-b2cf-490e-ae6a-90d04adbf59c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már nemcsak attól kell tartani, hogy a diákok egymásról másolják le a házi feladatot. Kínában egy olyan robotot találtak egy 15 éves lánynál, aki helyette másolta le a karaktereket a könyvből a füzetébe.","shortLead":"A jelek szerint már nemcsak attól kell tartani, hogy a diákok egymásról másolják le a házi feladatot. Kínában egy olyan...","id":"20190222_Uj_kihivas_a_tanaroknak_ha_a_robot_csinalja_meg_a_lecket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=493c686e-b2cf-490e-ae6a-90d04adbf59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c16b35d-6c14-44a5-bbae-9c034ead5ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_Uj_kihivas_a_tanaroknak_ha_a_robot_csinalja_meg_a_lecket","timestamp":"2019. február. 22. 18:33","title":"Robottal csináltatta meg a házi feladatát egy 15 éves kínai lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735c4ce0-410b-490f-a092-c0e6e3a8236a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvágta magát a vitrinnel, majd egy kukába dobta a zsákmányt.","shortLead":"Megvágta magát a vitrinnel, majd egy kukába dobta a zsákmányt.","id":"20190222_Bortonbe_megy_a_sved_aki_ellopta_a_koronaekszereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=735c4ce0-410b-490f-a092-c0e6e3a8236a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b48fd92-0bb9-4cf9-9623-5bea67b501a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Bortonbe_megy_a_sved_aki_ellopta_a_koronaekszereket","timestamp":"2019. február. 22. 13:09","title":"Börtönbe megy a svéd, aki ellopta a koronaékszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak az egyes papok, a Vatikán is bűnös - hangzott el a pápa részvételével rendezett konferencián.","shortLead":"Nemcsak az egyes papok, a Vatikán is bűnös - hangzott el a pápa részvételével rendezett konferencián.","id":"20190223_Alszentseg_iratmegsemmisites__kemeny_szavak_a_pedofiliarol_a_Vatikanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32ea332-1c1b-4dfe-88d6-8c46d8719174","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Alszentseg_iratmegsemmisites__kemeny_szavak_a_pedofiliarol_a_Vatikanban","timestamp":"2019. február. 23. 15:21","title":"Álszentség, iratmegsemmisítés - kemény szavak a pedofíliáról a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rékasi Károly képtelen anyagilag összeszedni magát a 2015-ös motorbalesete óta, a színész azt mondja, anyukájától kellett kölcsönkérnie, és az öngyilkosságra is gondolt.","shortLead":"Rékasi Károly képtelen anyagilag összeszedni magát a 2015-ös motorbalesete óta, a színész azt mondja, anyukájától...","id":"20190223_Nyomorek_lettem__mondja_Rekasi_Karoly_aki_mar_az_ongyilkossagon_gondolkodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c987c538-825e-4219-bf54-d8181af28d61","keywords":null,"link":"/elet/20190223_Nyomorek_lettem__mondja_Rekasi_Karoly_aki_mar_az_ongyilkossagon_gondolkodott","timestamp":"2019. február. 23. 09:15","title":"\"Nyomorék lettem\" - mondja Rékasi Károly, aki már az öngyilkosságon gondolkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség idén induló meghívásos sorozatának egyik állomása Budapest lesz.","shortLead":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség idén induló meghívásos sorozatának egyik állomása Budapest lesz.","id":"20190222_fina_meghivasos_elitsorozat_uszoverseny_magyar_allam_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6db36bf-d82b-4dce-aa55-a204de27d872","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_fina_meghivasos_elitsorozat_uszoverseny_magyar_allam_tamogatas","timestamp":"2019. február. 22. 19:29","title":"280 millióval száll be az állam az új FINA-verseny megrendezésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És ismét nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"És ismét nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20190223_otos_lotto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1be065f-74ac-4856-b681-37903918466a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_otos_lotto","timestamp":"2019. február. 23. 20:28","title":"2,7 milliárdért húzták ma a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4749a898-4419-4c06-aa8e-07130a1d6852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az istálló szerint nem volt komoly a tűz, a sérülteket pedig gyorsan kiengedték. ","shortLead":"Az istálló szerint nem volt komoly a tűz, a sérülteket pedig gyorsan kiengedték. ","id":"20190222_f1_mclaren_tuz_serultek_ellatas_barcelona_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4749a898-4419-4c06-aa8e-07130a1d6852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5297a4cf-fa53-450f-af94-bfc7ea432ae6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_f1_mclaren_tuz_serultek_ellatas_barcelona_teszt","timestamp":"2019. február. 22. 20:53","title":"F1: Tűz volt a McLaren garázsában, hárman megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]