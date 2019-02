Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő holttestét hozták ki a tűzoltók egy tiszalöki házból.","shortLead":"Egy férfi és egy nő holttestét hozták ki a tűzoltók egy tiszalöki házból.","id":"20190225_Ketten_meghaltak_szenmonoxidmergezesben_Tiszalokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd322567-33ac-4264-b8f8-948aa8f7604a","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Ketten_meghaltak_szenmonoxidmergezesben_Tiszalokon","timestamp":"2019. február. 25. 09:56","title":"Ketten meghaltak szén-monoxid-mérgezésben Tiszalökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21abe59-6d63-41a3-97a6-b122aff89c2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a személye ellen irányuló megnyilvánulásként értelmezte Spike Lee köszönőbeszédét az esti Oscar-gálán. A legjobb adaptált forgatókönyv díját elnyerő rendező ugyanis a 2020-as amerikai elnökválasztásról is szót ejtett.","shortLead":"Az amerikai elnök a személye ellen irányuló megnyilvánulásként értelmezte Spike Lee köszönőbeszédét az esti...","id":"20190225_donald_trump_spike_lee_rasszizmus_oscar_gala_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d21abe59-6d63-41a3-97a6-b122aff89c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c70d2de-7556-4ceb-b0fe-2dc7c7ea7edd","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_donald_trump_spike_lee_rasszizmus_oscar_gala_beszed","timestamp":"2019. február. 25. 18:48","title":"Trump szerint Spike Lee rasszista volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bff627-4662-45ae-a247-ed9948529853","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepetés!","shortLead":"Meglepetés!","id":"20190225_Oscar_2019_A_Zold_konyv_lett_a_legjobb_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39bff627-4662-45ae-a247-ed9948529853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed286be2-56bd-4bf4-a824-803e532407ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Oscar_2019_A_Zold_konyv_lett_a_legjobb_film","timestamp":"2019. február. 25. 05:14","title":"Oscar 2019: a Zöld könyv lett a legjobb film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az 5G valósággá válik 2019-ben – fogalmazott Claudia Nemat, a Deutsche Telekom (DT) igazgatótanácsának technológiáért és innovációért felelős tagja hétfő délután, a Barcelonában zajló Mobile World Congress (MWC) szakkiállításon annak kapcsán, hogy a telekommunikációs vállalat a következő hónapokban Európa-szerte berúgja a következő generációs mobilhálózatok motorját.","shortLead":"Az 5G valósággá válik 2019-ben – fogalmazott Claudia Nemat, a Deutsche Telekom (DT) igazgatótanácsának technológiáért...","id":"20190225_deutsche_telekom_5g_halozat_mwc_2019_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c616d683-2716-4c0b-93c7-41d7228118ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_deutsche_telekom_5g_halozat_mwc_2019_magyarorszag","timestamp":"2019. február. 25. 14:43","title":"Indul az 5G: a Telekom 150 antennát kapcsol fel Európában, Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökkent a humán papillomavírus (HPV) méhnyakrákért is felelős két típusának előfordulása azóta, hogy 2006 óta oltással lehet megelőzni a betegség kialakulását, a HPV 16-os és 18-as típusa azóta kisebb arányban okozott a méhnyakrákot – állapították meg amerikai kutatók tízezer nő biopsziáit elemezve.","shortLead":"Csökkent a humán papillomavírus (HPV) méhnyakrákért is felelős két típusának előfordulása azóta, hogy 2006 óta oltással...","id":"20190225_hpv_oltas_hatasa_hpv_fertozottseg_alakulasa_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27460044-ad78-4482-89df-1f0305027431","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_hpv_oltas_hatasa_hpv_fertozottseg_alakulasa_statisztika","timestamp":"2019. február. 25. 16:03","title":"A számok nem hazudnak: ez a különbség a HPV elleni oltást kapott és nem kapott nők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40270b83-b538-4bf9-8b56-49e5dc928519","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"51 százalék az MLSZ-elnök szerint az esélye annak, hogy Szlovákia és Wales előtt végzünk az Eb-selejtezőn.","shortLead":"51 százalék az MLSZ-elnök szerint az esélye annak, hogy Szlovákia és Wales előtt végzünk az Eb-selejtezőn.","id":"20190225_Csanyi_a_szurkoloi_kartya_Pinter_es_Leekens_kinevezesenel_is_rosszabb_otlet_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40270b83-b538-4bf9-8b56-49e5dc928519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2171e7-066a-45c2-a71d-593ce559e0f1","keywords":null,"link":"/sport/20190225_Csanyi_a_szurkoloi_kartya_Pinter_es_Leekens_kinevezesenel_is_rosszabb_otlet_volt","timestamp":"2019. február. 25. 12:28","title":"Csányi: A szurkolói kártya Pintér és Leekens kinevezésénél is rosszabb ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a63e120-1fd7-4a74-b562-daccdb70d8f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Támogatókat keresnek a pécsi önkéntes tűzoltók, mert bevetés közben tönkrement a tűzoltóautójuk, amit használtan, adományokból vettek.","shortLead":"Támogatókat keresnek a pécsi önkéntes tűzoltók, mert bevetés közben tönkrement a tűzoltóautójuk, amit használtan...","id":"20190224_Tonkrement_az_adomanyokbol_vett_pecsi_tuzoltoauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a63e120-1fd7-4a74-b562-daccdb70d8f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df27c7b7-2268-46db-a3a7-963f5df5267c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Tonkrement_az_adomanyokbol_vett_pecsi_tuzoltoauto","timestamp":"2019. február. 24. 19:28","title":"Tönkrement az adományokból vett pécsi tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b7bc359-89bd-42a8-a8df-57e6f6acee8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Windowsos alkalmazásokról derült ki a napokban, hogy titokban kriptopénzt bányásznak, ezzel titokban lekötik a megfertőzött számítógépek erőforrásait. Nyolc appról van szó, amelyeket azóta már eltávolítottak az alkalmazás-áruházból, de eddig is több ezren letöltötték ezeket.","shortLead":"Windowsos alkalmazásokról derült ki a napokban, hogy titokban kriptopénzt bányásznak, ezzel titokban lekötik...","id":"20190226_monero_kriptopenz_banyaszo_windowsos_programok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b7bc359-89bd-42a8-a8df-57e6f6acee8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30aafbf6-a8ee-4da9-9d43-e249f98888a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_monero_kriptopenz_banyaszo_windowsos_programok","timestamp":"2019. február. 26. 08:03","title":"Windowst használ? Mintha lassú lenne a gépe? Ezek a fertőzö programok is állhatnak mögötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]