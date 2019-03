Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul korábban is csak az adózók kb. fele vette a fáradtságot, hogy felajánlja az szja 1 százalékát, a többi az államnál landolt. A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására, vagy állatmenhelyeknek tettek felajánlást, idén május 20-ig lehet erről rendelkezni.","shortLead":"Ráadásul korábban is csak az adózók kb. fele vette a fáradtságot, hogy felajánlja az szja 1 százalékát, a többi...","id":"20190305_Sokan_elfeledkezhetnek_az_1_szazalek_felajanlasarol_ha_a_NAV_tolti_ki_az_adobevallasukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1baa0a6-4f6c-4057-8d26-f5bf3a5bbb5e","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Sokan_elfeledkezhetnek_az_1_szazalek_felajanlasarol_ha_a_NAV_tolti_ki_az_adobevallasukat","timestamp":"2019. március. 05. 10:18","title":"Sokan elfeledkezhetnek az 1 százalék felajánlásáról, ha a NAV tölti ki az adóbevallásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32471aef-be4c-4986-96ec-9d26250172a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztásra is kiterjesztették a vádat. ","shortLead":"Egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztásra is kiterjesztették a vádat. ","id":"20190305_Ujabb_fejlemeny_a_Quaestorbotranyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32471aef-be4c-4986-96ec-9d26250172a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cee058-6dd4-49eb-8e54-29a0cc4926e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ujabb_fejlemeny_a_Quaestorbotranyban","timestamp":"2019. március. 05. 10:11","title":"Újabb fejlemény a Quaestor-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legújabb csúcstelefonja, a Galaxy S10 igen szépen szerepelt a legismertebb képernyőtesztelő labor, a DisplayMate tesztjén.","shortLead":"A Samsung legújabb csúcstelefonja, a Galaxy S10 igen szépen szerepelt a legismertebb képernyőtesztelő labor...","id":"20190305_samsung_galaxy_s10_kepernyoje_kijelzoje_displaymate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a082904-cf11-4984-a6d1-589e353c8689","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_samsung_galaxy_s10_kepernyoje_kijelzoje_displaymate","timestamp":"2019. március. 05. 13:03","title":"Nincs most ennél jobb: A+ besorolást kapott a Samsung Galaxy S10 képernyője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok régóta próbálják megismételni az eljárást, amely 12 éve egy HIV-fertőzött beteg hosszú távú, teljes tünetmentességéhez vezetett. Most úgy tűnik, hogy a \"londoni beteg\" néven emlegetett pácienssel sikerült, így bizonyítván, hogy a kezelés sikere reprodukálható. Szakértők szerint a mérföldkő reményt jelent az embereknek: a gyógyulás nem álom, elérhető.","shortLead":"A tudósok régóta próbálják megismételni az eljárást, amely 12 éve egy HIV-fertőzött beteg hosszú távú, teljes...","id":"20190305_masodik_hiv_fertozott_gyogyitas_aids_rak_gyogyulas_remisszio_londoni_beteg_csontvelo_atultetes_ccr5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a77bb-2dfa-4d66-8935-fe18ba3cd0cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_masodik_hiv_fertozott_gyogyitas_aids_rak_gyogyulas_remisszio_londoni_beteg_csontvelo_atultetes_ccr5","timestamp":"2019. március. 05. 06:03","title":"Tudományos áttörés: meggyógyították a második AIDS-es embert, aki rákos is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f05290-8cb7-4a0f-985c-382b0e3abee4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A végeredmény nem túlságosan esztétikus, de üzemanyaghiány esetén remek szolgálatot tettek ezek az autók.","shortLead":"A végeredmény nem túlságosan esztétikus, de üzemanyaghiány esetén remek szolgálatot tettek ezek az autók.","id":"20190305_hallott_mar_benzin_helyett_faval_uzemeltetheto_autokrol_mutatunk_kettot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f05290-8cb7-4a0f-985c-382b0e3abee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f288db9-d4b7-4e0b-83ae-c78c07a677c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_hallott_mar_benzin_helyett_faval_uzemeltetheto_autokrol_mutatunk_kettot","timestamp":"2019. március. 05. 08:21","title":"Hallott már benzin helyett fával üzemeltethető autókról? Mutatunk kettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A toborzás hivatalosan nyáron indul.","shortLead":"A toborzás hivatalosan nyáron indul.","id":"20190304_300_ezer_forintos_fizetest_igernek_az_epitoipari_munkasoknak_csak_jojjenek_vissza_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e9537-b33b-41e9-89eb-02cba3953110","keywords":null,"link":"/kkv/20190304_300_ezer_forintos_fizetest_igernek_az_epitoipari_munkasoknak_csak_jojjenek_vissza_Magyarorszagra","timestamp":"2019. március. 04. 12:10","title":"300 ezer forintos fizetést ígérnek az építőipari munkásoknak, csak jöjjenek vissza Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából két négyzetméternyi álmennyezet vált le és zuhant egy brit turistára, aki a poggyászára várt.","shortLead":"Nagyjából két négyzetméternyi álmennyezet vált le és zuhant egy brit turistára, aki a poggyászára várt.","id":"20190304_leszakadt_almennyezet_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_serult_brit_turista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c810d7ea-2ed9-45f2-8787-4833f0582c03","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_leszakadt_almennyezet_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_serult_brit_turista","timestamp":"2019. március. 04. 08:38","title":"Utasra szakadt az álmennyezet a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van a KRESZ-nek egy olyan része, melyet szinte senki sem ismer és az autók hangjelzésével kapcsolatos.","shortLead":"Van a KRESZ-nek egy olyan része, melyet szinte senki sem ismer és az autók hangjelzésével kapcsolatos.","id":"20190304_dudalva_elozni_semmi_sem_tiltja_sot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd4e908-e640-4bfc-8bc7-4ee5f98a73ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_dudalva_elozni_semmi_sem_tiltja_sot","timestamp":"2019. március. 04. 06:41","title":"Dudálva előzni? Semmi sem tiltja, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]