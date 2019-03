Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem ez az első ilyen eset ma, korábban egy metróállomáson is intézkedni kellett.\r

\r

","shortLead":"Nem ez az első ilyen eset ma, korábban egy metróállomáson is intézkedni kellett.\r

\r

","id":"20190306_Gyanus_csomag_miatt_zart_le_egy_teruletet_Londonban_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0061994-f8df-4c5c-a1dc-43b74fe07b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Gyanus_csomag_miatt_zart_le_egy_teruletet_Londonban_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 06. 20:37","title":"Gyanús csomag miatt zárt le egy területet Londonban a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook felé. Egy ilyen listára került most fel a Duolingo nyelvtanuló alkalmazása.","shortLead":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook...","id":"20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b14d05-3bc8-4412-8bf2-ae88e1a74b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","timestamp":"2019. március. 06. 11:03","title":"Nem túl örömteli dolog derült ki a Duolingóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok beszélt volt férjéről, új edzőjéről, a Duna Arénáról és az új versenysorozatról is, amelyben nemcsak úszóként, hanem üzletasszonyként is részt vesz.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok beszélt volt férjéről, új edzőjéről, a Duna Arénáról és az új versenysorozatról is...","id":"20190306_hosszu_katinka_shane_tusup_valas_uszas_petrov_arpad_duna_arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c076c9b-1319-4808-8262-96465edac257","keywords":null,"link":"/sport/20190306_hosszu_katinka_shane_tusup_valas_uszas_petrov_arpad_duna_arena","timestamp":"2019. március. 06. 19:37","title":"Hosszú Katinka: Örülök, hogy vége, ezt a meccset Shane nyerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitóeseménye egy kétórás szentmise lesz, ahová tömegével várják az elsőáldozókat. A gyerekeknek nem lesz egyszerű a történet: a kezdés előtt egy órával már el kell foglalni a helyeket, tehát összesen három órát fognak a stadionban tölteni. A résztvevőket ingyenes vonat- és buszjáratokkal szállítják a stadionba.\r

\r

","shortLead":"A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitóeseménye egy kétórás szentmise lesz, ahová tömegével várják...","id":"20190306_Tomeges_elsoaldozas_lesz_a_uj_Puskas_Stadionban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c70124e-08c0-4038-802b-74d8cd904956","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Tomeges_elsoaldozas_lesz_a_uj_Puskas_Stadionban","timestamp":"2019. március. 06. 15:16","title":"Tömeges elsőáldozás lesz a új Puskás Stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238dfa51-ec9c-4916-abd0-48d71b49f0a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok pártból jövünk, de a célunk közös, írták a kezdeményezésről.","shortLead":"Sok pártból jövünk, de a célunk közös, írták a kezdeményezésről.","id":"20190307_Kozos_Facebookoldalon_harcolnak_tovabb_az_ellenzeki_kepviselonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=238dfa51-ec9c-4916-abd0-48d71b49f0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110bf99f-f0c8-40ff-b094-508f44a20f99","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Kozos_Facebookoldalon_harcolnak_tovabb_az_ellenzeki_kepviselonok","timestamp":"2019. március. 07. 18:37","title":"Közös Facebook-oldalon harcolnak tovább az ellenzéki képviselőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egri kórház sürgősségi osztályán nem csak az embereket, a fémet is gyógyítják – írta a 444 egy olvasója, aki fotót is küldött a begipszelt infúziós állványról.","shortLead":"Ez egri kórház sürgősségi osztályán nem csak az embereket, a fémet is gyógyítják – írta a 444 egy olvasója, aki fotót...","id":"20190306_Begipszeltek_a_torott_infuzios_allvanyt_az_egri_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cae06ce-47c4-488b-a45a-9fdb3e1c2733","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Begipszeltek_a_torott_infuzios_allvanyt_az_egri_korhazban","timestamp":"2019. március. 06. 11:27","title":"Begipszelték a törött infúziós állványt az egri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a 15 éves kamasz példátlanul brutális volt, és mérhetetlen közönyt tanúsított. ","shortLead":"A bíróság szerint a 15 éves kamasz példátlanul brutális volt, és mérhetetlen közönyt tanúsított. ","id":"20190306_15_evre_sulyosbitottak_a_hajlektalanokat_halalra_vero_fiu_bunteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d3c970-3f25-4e30-8422-6e64886ed15e","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_15_evre_sulyosbitottak_a_hajlektalanokat_halalra_vero_fiu_bunteteset","timestamp":"2019. március. 06. 16:52","title":"15 évre súlyosbították a hajléktalanokat halálra verő fiú büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kedden három londoni helyszínen felbukkant, borítékba rejtett gyújtószerkezetek miatt adott ki figyelmeztetést a tárca.","shortLead":"A kedden három londoni helyszínen felbukkant, borítékba rejtett gyújtószerkezetek miatt adott ki figyelmeztetést...","id":"20190306_fokozott_korultekintesre_inti_a_kulugy_a_londoni_magyarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b940ef-b6fa-49e3-beff-682b68c67745","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_fokozott_korultekintesre_inti_a_kulugy_a_londoni_magyarokat","timestamp":"2019. március. 06. 14:07","title":"Fokozott körültekintésre inti a külügy a londoni magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]