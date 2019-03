Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tudatmegszálló világkormányzás fenyeget, de zsebünkben a nemzetiszín alufóliasisak.","shortLead":"Tudatmegszálló világkormányzás fenyeget, de zsebünkben a nemzetiszín alufóliasisak.","id":"20190308_Kover_Laszlo_megint_ramutatott_a_hatterhatalomra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15902518-d529-4ea3-9049-6fe3d767973f","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Kover_Laszlo_megint_ramutatott_a_hatterhatalomra","timestamp":"2019. március. 08. 11:37","title":"Kövér László megint rámutatott a háttérhatalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több mint beszédes fotót közölt a Nemzetközi Űrállomáshoz vasárnap megérkezett SpaceX Crew Dragon űrhajóról a NASA egyik űrhajósa. A felvétel nem csak egy újabb űrfotó: mint a kép készítője is írta, a pillanat egyúttal új időszámítás kezdete is az űrkutatásban. ","shortLead":"Több mint beszédes fotót közölt a Nemzetközi Űrállomáshoz vasárnap megérkezett SpaceX Crew Dragon űrhajóról a NASA...","id":"20190307_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss_urfoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044fccb4-b7fc-4d77-b291-e75eff2ea6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss_urfoto","timestamp":"2019. március. 07. 20:03","title":"Varázslatos fotó készült az űrről, és fontos üzenete van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a4e7c1-369e-4327-9de0-4cd4bb3379e7","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"velemeny","description":"Nemzetközi jelentés a nők helyzetéről Magyarországon 2050-ben.","shortLead":"Nemzetközi jelentés a nők helyzetéről Magyarországon 2050-ben.","id":"20190308_Papp_Reka_Kinga_Elmulik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60a4e7c1-369e-4327-9de0-4cd4bb3379e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898d98cb-2e10-4289-acfb-cbd608112731","keywords":null,"link":"/velemeny/20190308_Papp_Reka_Kinga_Elmulik","timestamp":"2019. március. 08. 10:17","title":"Papp Réka Kinga: Elmúlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","shortLead":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","id":"20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b92e91-d107-4b4f-a63d-abd12625e7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. március. 09. 09:39","title":"Csendben kivonult egy bank Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef1923-b948-4d36-bfef-e0176d4a6f40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudta a finn kormány csökkenteni az egészségügyi kiadásokat, így egy hónappal a választás előtt lemondtak.","shortLead":"Nem tudta a finn kormány csökkenteni az egészségügyi kiadásokat, így egy hónappal a választás előtt lemondtak.","id":"20190308_Belebukott_a_finn_kormany_az_egeszsegugyi_reformba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fef1923-b948-4d36-bfef-e0176d4a6f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a57a89-a301-497e-9cbf-ba895b4b75f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Belebukott_a_finn_kormany_az_egeszsegugyi_reformba","timestamp":"2019. március. 08. 10:40","title":"Belebukott a finn kormány az egészségügyi reformba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e3a904-0ef0-460e-8b2f-4803437889d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új verziót adott ki a Kaspersky Lab az ingyenes formában is elérhető Kaspersky Password Managerből, mellyel már nem csak szöveges adatot, hanem fotók és PDF fájlok biztonságos tárolására is lehetőség van.","shortLead":"Új verziót adott ki a Kaspersky Lab az ingyenes formában is elérhető Kaspersky Password Managerből, mellyel már nem...","id":"20190308_kaspersky_password_manager_ingyenes_letoltes_uj_verzio_pdf_tarolas_kereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e3a904-0ef0-460e-8b2f-4803437889d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9083f5da-f317-46bd-95ca-3393415c7d60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_kaspersky_password_manager_ingyenes_letoltes_uj_verzio_pdf_tarolas_kereses","timestamp":"2019. március. 08. 09:03","title":"Ezzel az ingyenes programmal 15 képet vagy PDF-et tárolhat teljes titokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kormányközeli szervezet jóvoltából készült kiadvány nőnap alkalmából, ami fideszes kampányanyagnak is simán beillik. ","shortLead":"Kormányközeli szervezet jóvoltából készült kiadvány nőnap alkalmából, ami fideszes kampányanyagnak is simán beillik. ","id":"20190307_A_no_a_szoda_es_a_viz__fideszesek_uzentek_nonap_alkalmabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b624f-b2f2-4a0f-aa19-75f6df6b3ca7","keywords":null,"link":"/elet/20190307_A_no_a_szoda_es_a_viz__fideszesek_uzentek_nonap_alkalmabol","timestamp":"2019. március. 07. 20:20","title":"\"A nő a szóda és a víz\" – fideszesek üzentek nőnap alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72b4432-58ee-42bc-8ae0-eb90bf05694a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kézikönyvben többek között a kutya és a lótuszpózhoz kínálnak az áruház hidegvérű marketingesei különböző lakberendezési megoldásokat. ","shortLead":"A kézikönyvben többek között a kutya és a lótuszpózhoz kínálnak az áruház hidegvérű marketingesei különböző...","id":"20190308_Kama_Szutrapoziciokkal_reklamozza_agyait_az_Ikea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b72b4432-58ee-42bc-8ae0-eb90bf05694a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd890671-cd6a-4c99-b7da-907fa4ee6eff","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Kama_Szutrapoziciokkal_reklamozza_agyait_az_Ikea","timestamp":"2019. március. 08. 14:08","title":"Káma Szútra-pozíciókkal reklámozza ágyait az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]