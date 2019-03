Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus a kormányplakátok leszedéséről és a CEU maradásáról beszélt a diákoknak. ","shortLead":"A politikus a kormányplakátok leszedéséről és a CEU maradásáról beszélt a diákoknak. ","id":"20190312_Diakaktivistakkal_allt_le_beszelgetni_Weber__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57bddb21-5b64-44f6-9109-b6044995ebdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Diakaktivistakkal_allt_le_beszelgetni_Weber__video","timestamp":"2019. március. 12. 13:15","title":"Diákaktivistákkal állt le beszélgetni Weber – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2015-ben még veszteséges ágazat profitja két év alatt a másfélszeresére nőtt, és még mindig megvan a magyar többség is.","shortLead":"A 2015-ben még veszteséges ágazat profitja két év alatt a másfélszeresére nőtt, és még mindig megvan a magyar többség...","id":"20190312_Rekordevet_zartak_a_magyarorszagi_bankok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af929e4c-f6ae-46c9-b43b-e9d28f034c72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Rekordevet_zartak_a_magyarorszagi_bankok","timestamp":"2019. március. 12. 11:34","title":"Rekordévet zártak a magyarországi bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a civil segítők elvégezték helyette a munka dandárját. Az \"Ágyat az anyukáknak\" elindítói viszont nem állnak le: hamarosan újabb akciót indítanak a gyerekkórházakban uralkodó állapotok javítására. ","shortLead":"Miután a civil segítők elvégezték helyette a munka dandárját. Az \"Ágyat az anyukáknak\" elindítói viszont nem állnak le...","id":"20190312_Veget_ert_az_agyat_az_anyukaknak_akcio_az_AEEK_mar_12_milliobol_meguszhatja_a_maradek_beszerzest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf6c5f1-2c39-41b2-b62c-108db02f18f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Veget_ert_az_agyat_az_anyukaknak_akcio_az_AEEK_mar_12_milliobol_meguszhatja_a_maradek_beszerzest","timestamp":"2019. március. 12. 15:46","title":"Véget ért az ágyat az anyukáknak akció: a \"maradék\" beszerzést már 1-2 millióból megúszhatja az ÁEEK ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakásfelújítás rendre kimarad az otthonteremtési támogatások fő csapásirányából, pedig az állomány elöregedett, és minél tovább halogatják a lakók a felújítást, annál többe kerül majd nekik. A kormány eddig állítólag azért utasította el az ÉVOSZ mentő javaslatait, mert tart a számlavásárlásoktól. A lakásfelújítások évi 500 milliárdos üzletéből 300 milliárd forint láthatatlan az állam előtt.","shortLead":"A lakásfelújítás rendre kimarad az otthonteremtési támogatások fő csapásirányából, pedig az állomány elöregedett, és...","id":"20190311_Lakhatasi_krizis_fenyeget_ha_felujitasok_helyett_tovabbra_is_csak_az_epitest_tamogatja_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec1b932-9ef8-4407-917f-3906b459309b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190311_Lakhatasi_krizis_fenyeget_ha_felujitasok_helyett_tovabbra_is_csak_az_epitest_tamogatja_a_kormany","timestamp":"2019. március. 11. 10:40","title":"Lakhatási krízis fenyeget, mégsem nyúl hozzá a kormány az 500 milliárd forintos üzlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c41ad5-d60d-41ae-a72a-00fd05231bec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Komoly merészség kell egy Bugatti hiperautó tuningolásához, de a Mansorynak e tekintetben sosem kellett a szomszédba mennie némi kurázsiért.","shortLead":"Komoly merészség kell egy Bugatti hiperautó tuningolásához, de a Mansorynak e tekintetben sosem kellett a szomszédba...","id":"20190312_beultunk_a_vilag_elso_tuningolt_bugatti_chironjaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c41ad5-d60d-41ae-a72a-00fd05231bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1112a1-2681-460f-b30f-fa46efcd76bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_beultunk_a_vilag_elso_tuningolt_bugatti_chironjaba","timestamp":"2019. március. 12. 11:21","title":"Beültünk a világ első tuningolt Bugatti Chironjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a képviselőkre van bízva, ki hogyan értelmezi a szakvéleményt az éjjel kiharcolt lépésekről. ","shortLead":"Most a képviselőkre van bízva, ki hogyan értelmezi a szakvéleményt az éjjel kiharcolt lépésekről. ","id":"20190312_Itt_a_hidegzuhany_a_brit_kormany_jogtanacsosanak_nem_tetszik_a_Brexitegyezseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7529147e-8331-4244-9ed7-68fcfe580774","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Itt_a_hidegzuhany_a_brit_kormany_jogtanacsosanak_nem_tetszik_a_Brexitegyezseg","timestamp":"2019. március. 12. 13:04","title":"Itt a hidegzuhany: a brit kormány jogtanácsosának nem tetszik a Brexit-egyezség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341cd632-f350-4d84-a5c0-2d732278268b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190312_Azt_gondolta_az_ejtoenyos_hogy_siman_foldet_er_de_aztan_jottek_a_kenguruk_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341cd632-f350-4d84-a5c0-2d732278268b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae92d8e-a832-41bc-9895-dfa41278338d","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Azt_gondolta_az_ejtoenyos_hogy_siman_foldet_er_de_aztan_jottek_a_kenguruk_video","timestamp":"2019. március. 12. 10:10","title":"Azt gondolta a siklóernyős, hogy simán földet ér, de aztán jöttek a kenguruk (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239a60d9-3951-4751-9de6-86859bc27d3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel 25 éve adták ki a Shockwave első verzióját. A multimédiás platform gyorsan elterjedt, és még néhány éve is minden böngészős játék ennek segítségével futott a számítógépeken, mára azonban jobbára csak biztonsági kockázatot jelent a segédprogram.","shortLead":"Közel 25 éve adták ki a Shockwave első verzióját. A multimédiás platform gyorsan elterjedt, és még néhány éve is minden...","id":"20190312_adobe_shockwave_windows_shockwave_player_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239a60d9-3951-4751-9de6-86859bc27d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd67cc9-0909-42fe-a828-0094ea98d57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_adobe_shockwave_windows_shockwave_player_vege","timestamp":"2019. március. 12. 08:03","title":"Itt az idő: törölje a számítógépéről a kiskapukat nyitó programot, mert most megszüntetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]