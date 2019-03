Bürokráciacsökkentési, az ügyintézést lerövidítő céllal nyújtott be Semjén Zsolt törvényjavaslatot, ennek alapján nem kell illetéket fizetni, ha azért kell útlevelet cserélni, mert a "tároló elem" nem működik. Megújul az útlevélkérelmező rendszer és nyilvántartás is, egyre teljesebb körben támaszkodik majd az állam az elektronikus adatbázisokra. Könnyebb lesz az ausztrál tartózkodáshoz igénylendő támogatói levél intézése is. Bekerül az elektronikus személyi igazolványba a polgár lakcíme és személyi azonosítója is. De könnyebb lesz a kéményseprőügyeket is szervezni ez elektronikus rendszerben. És pontosítani kell azt is, milyen adatokat kell tartalmaznia a menekültügyi és az idegenrendészeti nyilvántartásnak.