Hiába bukkannak fel rendszeresen állati testrészek és tetemek az aquincumi városrészben, a rendőrség lesöpörte a feljelentést, és nem volt hajlandó nyomozni a környékbelieket zavaró probléma miatt. Az óbudai önkormányzat állítja, hogy a kerület mindent megtett, de szerintük fel sem merül állatkínzás gyanúja, "csak" "illegálisan ledepózott maradványokról van szó. Különben is, találtak már a budai részen nyúzott szarvast és esküvőn felszolgált, sült ökör darabjait is. Az állatvédők szerint viszont komolyan kellene végre venni a problémát, mert az évek óta fennálló helyzet még közegészségügyi szempontból is elfogadhatatlan.

Még csak nem is nyomozott a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a főváros 3. kerületében, az Aquincum városrésznél rendszeresen előkerülő állattetemek ügyében, helyből elutasították a feljelentést azzal, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja – derült ki a hatóság hivatalos válaszából. Még tavaly júniusban írtuk meg, hogy a Kaszásdűlő lakótelep környékén lakók újra és újra különféle állati maradványokba botlanak kutyasétáltatás közben, vagy ha ezen az Aquincum felé eső, fás-mezős részen vágnak át. Találtak már nyúlfejeket nyúzásnyomokkal, máskor általuk kutyalábként beazonosított darabokat, nyúldarabokat, de volt, hogy nyilvánvalóan nagyobb vadtól származó szervekbe, így több kiló belsőségbe botlottak.

Mindez már több éve tart, a környékbeliek pedig kiakadtak, hiszen ez nemcsak sokkoló a látvány mondjuk egy békés, reggeli kutyasétáltatás közben, de közegészségügyi szempontból is aggasztó, hogy egy budai kerületben szanaszét hevernek bomló szőr- és testdarabok. Egyikük névtelenséget kérve részletesen ecsetelte, mennyire gusztustalan, mikor rendszerint a kutyáik találják meg, és hozzák lelkesen a gazdinak a gusztustalan „zsákmányt”. Próbálták ezeket maguk eltemetni, de végül az Állatmentő Szolgálathoz fordultak, amely becsatolt fotókkal alátámasztott feljelentést tett elsődlegesen állatkínzás és „esetlegesen más, vadászattal kapcsolatos és/vagy vadász által elkövetett bűncselekmények” gyanúja miatt. Ugyanis a helyiek úgy tudják, a közelben lakik egy volt megyei fővadász, és ezért azt gyanítják, hogy vadászatok után kerül ki ilyen szabálytalan módon a "fölösleges hulladék".

Fagyasztották a bizonyítékot

Az egyik lakó egy láthatóan levágott lábat több hónapig a fagyasztójában őrzött, hátha majd a rendőrségnek szüksége lesz rá bizonyítékként a vizsgálathoz. Hogy a BRFK nem is foglalkozott érdemben a feljelentéssel, az onnan derült ki, hogy újra megkerestük a rendőrséget. A helyzet ugyanis változatlan, az állatvédők februárban arról értesítették a hatóságot, hogy idén is folytatódott a „nyúzott tetemek”, ezúttal valószínűleg nyúldarabok szétdobálása az aquincumi mezőn. Ismét küldtek fotókat is a tetemről, amit ezúttal is kutyasétáltatók találtak meg a Kazal utcánál, a lakótelep felőli oldalon. Mint írták, nemcsak állatkínzás gyanúja merül fel, hanem a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése is, ráadásul ahogy jön a jó idő – a tavalyi évhez hasonlóan – számítani kell arra, hogy mindez egyre többször fordul majd elő.

Figyelem! A kép megtekintését kizárólag erős idegzetű, felnőtt látogatóinknak ajánljuk! Tovább a fotóra... © Olvasónk

A rendőrség a tavalyi feljelentés elutasítását azzal magyarázta, hogy a nyomozás „az ügyben beszerzett információk alapján nem volt indokolt”. Arra a felvetésünkre, hogy ez a nagyobb lakóközösséget érintő probléma megismétlődött, csak annyit válaszoltak: az újbóli bejelentésről már határozatot hoztak, de azt majd „jogerőssé válását követően kommunikálják”. Vagyis nem árulták el, ezúttal is helyből elmeszelik-e majd az ügyet, vagy legalább megpróbálnak utánajárni, kiknek köszönhetően bukkannak fel a dögmaradványok. De hozzátették, hogy a BRFK III. kerületi Rendőrkapitányságának járőrei „a jelzett területet rendszeresen és visszatérően ellenőrzik”.

Tetemet nem, kutyapiszkot bezzeg találtak

A felháborodott helyiek már tavaly értesítették Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát is, amely lapunknak megküldött beszámolója alapján legalább próbált valamit tenni is a megoldás érdekében. Egyrészt maguk is továbbították a kerületi kapitányság felé, az Országos Magyar Vadászkamara felé az információt, másrészt értesítették a Főpolgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási főosztályát is, mert szerintük ez egy olyan „archeológiai területet” érintő kérdés, aminek a tulajdonosi-kezelői feladatai nem a kerületnél vannak.

Figyelem! A kép megtekintését kizárólag erős idegzetű, felnőtt látogatóinknak ajánljuk! Tovább a fotóra... © Olvasónk

Azért „belátható időn belül” maguk is ellenőrizték a területet, de nem találtak „állatvágásból származó maradványokat”. Viszont a helyi kutyatulajdonosoknak odaszúrtak azzal, hogy a sétáltatott kutyák ürüléke viszont halomban állt a megjelölt részen.

Nem is kutyaláb

Az önkormányzat illetékese válaszában megjegyzi, az online médiában több helyen megjelent fotó szerinte nem egy kutyalábat ábrázol, hanem azon szerinte egy „növényevő őz alsó lábszára” látható. Az idén februárban felbukkant, legfrissebb maradványt pedig egy házinyúl darabjaként azonosította, amely „éppúgy származhat Kaszásdűlőről, mint a kerület más részéről”. Házinyulat levágni pedig nem tiltott tevékenység, és a „belsőségeket, szőrbundát vélelmezhetően abból a megfontolásból helyezték ki, hogy a környéken élő ragadozók és mindenenevők (a rókától a varjúig) természetes úton eltakarítsák azokat”.

„Természetesen a maradványok ilyen kezelésével a hivatal nem tud azonosulni”

– tették hozzá, ezért megint szóltak mind a rendőrségnek, mind a terület kezelőjének az ismétlődő gondról.

A kerület hivatalos válaszából az is kiderül, hogy a budai kerületben az elmúlt években „sajnálatos módon több esetben találtak vágásból származó maradványokat, nyúzásból származó szarvasbőrt, de még ’esküvőről származó sült ökör maradványait’ is". Ráadásul az ilyen „szándékos emberi tevékenység” mellett szerintük előfordulhat, hogy aranysakál, róka, borz vagy kóbor eb hordja szét az „illegálisan ledepózott maradványokat” amit több helyen is megtaláltak. Ahogy erre törvény is kötelezi az önkormányzatot, azonnal gondoskodtak a maradványok, elhullott tetemek begyűjtéséről, amint értesültek róla – amit ezután is megtesznek.

Rendszeresek a panaszok

"Rendszeresen kapunk kutyasétáltatóktól bejelentéseket az acquincumi mezőn szétdobált tetemekről, a fotó nélküli bejelentéseket nem továbbítottuk eddig a hatóságok felé, bár érthető, hogy nem mindenki veszi a fáradságot vagy nem mindenkinek van gusztusa ilyen képeket készteni” – mondta Némedi Edina, az Állatmentő Szolgálat munkatársa, szerinte ezért nem szabadna legyinteni a több okból is zavaró jelenségre. A szervezet csalódott, hogy hiába futották meg a sokadik kört az illetékeseknél, dokumentálták az eseteket és jelölték meg a pontos helyszínt, sőt, a tanúskodásra vállalkozó helyi lakót is.

„Való igaz, hogy általában fogyasztásra alkalmas, lenyúzott állatok, vadállatok tetemei vannak szétdobálva a mezőn, de nincsenek rajtuk rágásnyomok, így mi kizárnánk azt, hogy ragadozók hordják szét” – reagált az önkormányzat válaszára. Továbbra is kitartanak amellett, hogy a tavaly bejelentett testrész egy kutyának a lába volt, ezért külön is „sajnálják, hogy nem vették komolyan a bejelentésüket, mert ez már tényleg az állatkínzás bűncselekményének gyanúját is felveti".