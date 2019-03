Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A venezuelai hírszerzés (SEBIN) őrizetbe vette a magát ideiglenes államfővé nyilvánító Juan Guaidó kabinetfőnökét - erősítette meg az ellenzéki politikus csütörtökön. Az őrizetbe vételt számos nemzetközi szervezet elítélte.","shortLead":"A venezuelai hírszerzés (SEBIN) őrizetbe vette a magát ideiglenes államfővé nyilvánító Juan Guaidó kabinetfőnökét...","id":"20190321_Sajnos_eljottek_ertem__oriztbe_vette_a_hirszerzes_a_renegat_elnok_jobbkezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d288c1-4ca7-4318-b4ed-0786af3c6fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Sajnos_eljottek_ertem__oriztbe_vette_a_hirszerzes_a_renegat_elnok_jobbkezet","timestamp":"2019. március. 21. 21:55","title":"\"Sajnos eljöttek értem\" - őrizetbe vette a hírszerzés Guaidó jobbkezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hír nincs az örökségről, de néhány napja megjelent egy hír a Nobu étteremmel kapcsolatban.","shortLead":"Hír nincs az örökségről, de néhány napja megjelent egy hír a Nobu étteremmel kapcsolatban.","id":"20190320_Kivettek_parmilliot_Vajna_vendeglos_cegebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33018316-b02b-4efb-b277-d4b778088db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Kivettek_parmilliot_Vajna_vendeglos_cegebol","timestamp":"2019. március. 20. 15:50","title":"Kivettek pár milliót Vajna vendéglős cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed928552-3f51-423b-9c4c-83601f03945f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétféle rajzzal is készültek a mai napra a Google-nél. A kereső főoldalán mi a tavaszi nap-éj egyenlőség eljövetelét szimbolizáló képet látjuk, de tőlünk délebbre őszt idéz a kereső főoldalán látható spéci Google-logó. Hogy miért nem holnap került képbe a nap-éj egyenlőség, azt nem sokan tudják.","shortLead":"Kétféle rajzzal is készültek a mai napra a Google-nél. A kereső főoldalán mi a tavaszi nap-éj egyenlőség eljövetelét...","id":"20190320_tavaszi_nap_ej_egyenloseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed928552-3f51-423b-9c4c-83601f03945f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c53d33-9404-4f69-a004-c03f8419b41b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_tavaszi_nap_ej_egyenloseg","timestamp":"2019. március. 20. 07:33","title":"Ezt alig tudja valaki a tavaszi nap-éj egyenlőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lépéssel közelebb került a CEU ahhoz, hogy valóban Budapesten maradhasson. A szavakon túl már papírjuk is van arról, hogy folytathatják a kutatást és az oktatást a magyar fővárosban, de ehhez még a miniszterelnök ígérete és levele nem elég – így foglalható össze a CEU rektorának mondandója, amit az egyetemi közösségnek adott elő.","shortLead":"Egy lépéssel közelebb került a CEU ahhoz, hogy valóban Budapesten maradhasson. A szavakon túl már papírjuk is van...","id":"20190321_Mindenre_felkeszul_a_CEU__az_egyetemi_kozosseg_elott_beszelt_a_rektor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fbf34d-e848-49c5-8e85-876f28399c90","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Mindenre_felkeszul_a_CEU__az_egyetemi_kozosseg_elott_beszelt_a_rektor","timestamp":"2019. március. 21. 14:26","title":"Mindenre felkészül a CEU – az egyetemi közösség előtt beszélt a rektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek kivonulni a területről. ","shortLead":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek...","id":"20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43089166-0328-4d8d-9c7e-c4a037647f61","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","timestamp":"2019. március. 20. 11:06","title":"Tihanyba is bevackoltak a kormányközeli üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c8bc94-0f57-41aa-ab7c-418b828ba7c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal az online hirdetések piacán talált problémákat az Európai Bizottság.","shortLead":"Ezúttal az online hirdetések piacán talált problémákat az Európai Bizottság.","id":"20190320_google_birsag_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1c8bc94-0f57-41aa-ab7c-418b828ba7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96116f18-ff6a-4240-884e-88d2c169cb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_google_birsag_europai_bizottsag","timestamp":"2019. március. 20. 12:48","title":"Újabb óriásbírságot szabott ki Brüsszel a Google-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691e36df-d5b2-411c-bc58-e4afed8765a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi technikai bravúrnak számítanak az összehajtható telefonok. Fel is adják a leckét a telefontokok gyártóinak.","shortLead":"Igazi technikai bravúrnak számítanak az összehajtható telefonok. Fel is adják a leckét a telefontokok gyártóinak.","id":"20190321_tokok_osszehajthato_telefonokhoz_esztetikai_problemak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=691e36df-d5b2-411c-bc58-e4afed8765a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6ca61f-5d16-49f4-b596-eb95386e0717","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_tokok_osszehajthato_telefonokhoz_esztetikai_problemak","timestamp":"2019. március. 21. 17:03","title":"Lenne itt egy kis gond az összehajtható telefonokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53cd8140-5fe2-4c28-bd1e-27881fe6d0a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakások kétharmada nem készül el határidőre, a fejlesztők az értékesítéssel is kivárnak.","shortLead":"A lakások kétharmada nem készül el határidőre, a fejlesztők az értékesítéssel is kivárnak.","id":"20190320_Tobb_penz_remenyeben_csusztatjak_a_lakasfejleszteseket_a_kivitelezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53cd8140-5fe2-4c28-bd1e-27881fe6d0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d18489e-ed96-435b-b92c-cf3c754443b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Tobb_penz_remenyeben_csusztatjak_a_lakasfejleszteseket_a_kivitelezok","timestamp":"2019. március. 20. 09:09","title":"Több pénz reményében csúsztatják a kivitelezést az ingatlanfejlesztők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]