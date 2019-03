Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42384b62-6eb5-4fdf-a920-a2147217dcca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy bolgár bokszoló túltolta a győzelmi ünneplést.","shortLead":"Egy bolgár bokszoló túltolta a győzelmi ünneplést.","id":"20190326_Lehete_spontan_csok_ennel_kinosabb_a_kamera_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42384b62-6eb5-4fdf-a920-a2147217dcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d892d5e-0d9e-46c7-aa34-3b07b438d391","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Lehete_spontan_csok_ennel_kinosabb_a_kamera_elott","timestamp":"2019. március. 26. 12:35","title":"Lehet-e spontán csók ennél kínosabb a kamera előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre kevesebb teljes állású munkavállaló dolgozik a közlekedési cégnél, de a részmunkaidősökkel pótolnák őket.","shortLead":"Egyre kevesebb teljes állású munkavállaló dolgozik a közlekedési cégnél, de a részmunkaidősökkel pótolnák őket.","id":"20190326_Tagadja_a_BKV_hogy_sorra_mondananak_fel_a_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab28545-05b4-4f9e-a6f8-d86acc9f9873","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Tagadja_a_BKV_hogy_sorra_mondananak_fel_a_dolgozok","timestamp":"2019. március. 26. 05:42","title":"Tagadja a BKV, hogy sorra mondanának fel a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18700ea8-eec5-422c-a48d-2a6ffdd48aeb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi idők legeredetibb ausztrál énekesnője május 20-án lép fel az Akváriumban.","shortLead":"Az utóbbi idők legeredetibb ausztrál énekesnője május 20-án lép fel az Akváriumban.","id":"20190326_Courtney_Barnett_Budapesten_koncertezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18700ea8-eec5-422c-a48d-2a6ffdd48aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c42d17-bd59-42b7-855a-e326b732c552","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Courtney_Barnett_Budapesten_koncertezik","timestamp":"2019. március. 26. 10:07","title":"Courtney Barnett Budapesten koncertezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61796e47-dd49-4814-bf4a-2d937a953706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben fordult Kövér László házelnökhöz Domokos László ÁSZ-elnök, azt kéri, indítson eljárást a képviselők ellen, akik február 10-én az Állami Számvevőszék épülete ellen tüntettek.","shortLead":"Levélben fordult Kövér László házelnökhöz Domokos László ÁSZ-elnök, azt kéri, indítson eljárást a képviselők ellen...","id":"20190326_Kover_Laszlot_keri_az_ASZ_elnoke_buntesse_meg_az_ellenzeki_kepviseloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61796e47-dd49-4814-bf4a-2d937a953706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e47af6-f7af-4d9c-8ee0-10bfcbd74b40","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Kover_Laszlot_keri_az_ASZ_elnoke_buntesse_meg_az_ellenzeki_kepviseloket","timestamp":"2019. március. 26. 11:46","title":"Kövér Lászlót kéri az ÁSZ elnöke, büntesse meg az ellenzéki képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyugdíjasok igényeire szabott digitális oktatás középiskolásoktól az iskolai közösségi szolgálat keretében – ezzel az elemmel bővült a Magyar Telekom Legyélteis! elnevezésű, digitális edukációs programjait összefogó kezdeményezése, amely öt budapesti iskolában indul el. A kezdeményezés célja kettős: egyrészt segíteni az idősebb generációt a digitális világban való eligazodásban, másrészt a középiskolások közösségi szolgálatára érdekes és hasznos feladatot kínálni.","shortLead":"Nyugdíjasok igényeire szabott digitális oktatás középiskolásoktól az iskolai közösségi szolgálat keretében – ezzel...","id":"20190324_magyar_telekom_legyelteis_digitalis_edukacio_kozossegi_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503da5ac-9c16-4c4f-a03e-e1eec7cea0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_magyar_telekom_legyelteis_digitalis_edukacio_kozossegi_szolgalat","timestamp":"2019. március. 24. 19:48","title":"A gimisek és a nyugdíjasok is örülhetnek a Telekom újításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33397e49-d8b4-4972-8e88-a3bc47928c07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint már nem kell sokat várnunk a BMW szupererős új divatterepjáróira.","shortLead":"A jelek szerint már nem kell sokat várnunk a BMW szupererős új divatterepjáróira.","id":"20190325_kemfotok_ime_a_625_loeros_bmw_x5_m_es_x6_m","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33397e49-d8b4-4972-8e88-a3bc47928c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca3bce9-ec00-49e4-8452-dea0ec200625","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_kemfotok_ime_a_625_loeros_bmw_x5_m_es_x6_m","timestamp":"2019. március. 25. 08:21","title":"Kémfotók: íme a 625 lóerős BMW X5 M és X6 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd9466c-d90f-4103-9dc7-da84cd02d0f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A józannak tűnő férfit a reptéri személyzet tartóztatta fel, a rendőrség pedig le.\r

","shortLead":"A józannak tűnő férfit a reptéri személyzet tartóztatta fel, a rendőrség pedig le.\r

","id":"20190325_Meztelenul_akart_gepre_szallni_hogy_aramvonalasabb_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd9466c-d90f-4103-9dc7-da84cd02d0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf35b01-078f-4710-93e5-e6febe007449","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Meztelenul_akart_gepre_szallni_hogy_aramvonalasabb_legyen","timestamp":"2019. március. 25. 06:49","title":"Meztelenül akart gépre szállni, hogy áramvonalasabb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Három kerületben van a lakáshotelek kétharmada, ezeknek az albérletárai elszálltak még ahhoz képest is, ahogyan Budapest többi részén drágul a lakásbérlés.","shortLead":"Három kerületben van a lakáshotelek kétharmada, ezeknek az albérletárai elszálltak még ahhoz képest is, ahogyan...","id":"20190326_Igy_lottek_ki_az_alberletarak_az_Airbnb_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce05714-50f9-4788-b5ac-d245e1b08d7d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Igy_lottek_ki_az_alberletarak_az_Airbnb_miatt","timestamp":"2019. március. 26. 08:25","title":"Így lőttek ki az albérletárak az Airbnb miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]