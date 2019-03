Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Győző egy másik birkózó ismerőse pedig hogy, hogy nem nagy értékű közbeszerzést nyert a NAV-tól. ","shortLead":"Orbán Győző egy másik birkózó ismerőse pedig hogy, hogy nem nagy értékű közbeszerzést nyert a NAV-tól. ","id":"20190327_Orban_testverenek_birkozo_ismerose_dont_a_kozbeszerzesekrol_a_NAVnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdded99-35c0-4387-9824-52d166ec9e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Orban_testverenek_birkozo_ismerose_dont_a_kozbeszerzesekrol_a_NAVnal","timestamp":"2019. március. 27. 07:03","title":"Orbán testvérének birkózó ismerőse dönt a közbeszerzésekről a NAV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d771053-82a3-4d66-88a0-f55ee0e874d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által használt eddigi járművek átlagéletkora 15 év volt, ezért kell most új kisbuszokat venni – derült ki Rétvári Bence válaszából. ","shortLead":"A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által használt eddigi járművek átlagéletkora 15 év volt, ezért kell most új...","id":"20190327_Kiderult_mire_kolthetik_a_gyermekvedelmisek_az_autobeszerzesre_szant_22_milliardot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d771053-82a3-4d66-88a0-f55ee0e874d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365cd605-aaa1-4e2f-b36c-a8d369b6fbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Kiderult_mire_kolthetik_a_gyermekvedelmisek_az_autobeszerzesre_szant_22_milliardot","timestamp":"2019. március. 27. 10:55","title":"Kiderült, mire költhetik a gyermekvédelmisek az autóbeszerzésre szánt 2,2 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kilenc kastélynál már megindultak a felújítási munkálatok, 14-nél pedig tart még a közbeszerzés.\r

\r

","shortLead":"Kilenc kastélynál már megindultak a felújítási munkálatok, 14-nél pedig tart még a közbeszerzés.\r

\r

","id":"20190327_633_milliard_forintbol_ujulnak_meg_magyarorszagi_kastelyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c971d636-f855-4c1a-b8f3-fa3338bd3e68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_633_milliard_forintbol_ujulnak_meg_magyarorszagi_kastelyok","timestamp":"2019. március. 27. 07:42","title":"63,3 milliárd forintból újulnak meg magyarországi kastélyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előző négy évben 219 milliárd forintot fizettek ki csokra, az igénylők között 482 olyan pár is volt, akik három gyereket ígértek, de addig még egy gyerekük sem született.","shortLead":"Az előző négy évben 219 milliárd forintot fizettek ki csokra, az igénylők között 482 olyan pár is volt, akik három...","id":"20190328_Tobb_szaz_par_igert_a_csok_miatt_harom_gyereket_ugy_hogy_meg_egy_gyerekuk_sem_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6f835d-56ec-49d6-9eb3-46a67bd91b9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Tobb_szaz_par_igert_a_csok_miatt_harom_gyereket_ugy_hogy_meg_egy_gyerekuk_sem_volt","timestamp":"2019. március. 28. 16:35","title":"Több száz pár ígért a csok miatt három gyereket úgy, hogy még egy gyerekük sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2ba59e-2423-46e7-b955-a8d5421a29f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rogán Antal felesége ma már nemcsak rendezvényt szervez, feladatkörei közé felvette az ünnepélyes keretek közötti éremosztást is.","shortLead":"Rogán Antal felesége ma már nemcsak rendezvényt szervez, feladatkörei közé felvette az ünnepélyes keretek közötti...","id":"20190328_Rogan_Cecilia_ermet_adott_at_Debrecenben_az_Uszo_OBn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a2ba59e-2423-46e7-b955-a8d5421a29f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1364ad-d7eb-4917-a4bf-8ded201c86a6","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Rogan_Cecilia_ermet_adott_at_Debrecenben_az_Uszo_OBn","timestamp":"2019. március. 28. 17:30","title":"Rogán Cecília érmeket oszthatott a debreceni úszóbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f5188f-5505-4e9e-af6e-ce2a73c96956","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizonytalan Brexit olyan hatásmechanizmusokkal járhat, amit vélhetően nem tud átvészelni az egyébként is gondokkal küzdő brit autógyártás. ","shortLead":"A bizonytalan Brexit olyan hatásmechanizmusokkal járhat, amit vélhetően nem tud átvészelni az egyébként is gondokkal...","id":"20190328_autoipar_brit_brexit_wto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25f5188f-5505-4e9e-af6e-ce2a73c96956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3675799e-b3db-4928-9693-b153cdbe87e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_autoipar_brit_brexit_wto","timestamp":"2019. március. 28. 12:22","title":"Közel van, hogy összeomoljon a brit autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"T. R.","category":"elet","description":"„Ismétlődő szülés veszélye” miatt nem hosszabbítottak szerződést és utasították el álláspályázatát egy kismamának az egyik országos állami szervnél – áll a Magyar Helsinki Bizottság legújabb közleményében.","shortLead":"„Ismétlődő szülés veszélye” miatt nem hosszabbítottak szerződést és utasították el álláspályázatát egy kismamának...","id":"20190328_Azert_nem_dolgozhat_a_magyar_allamnak_mert_lehet_hogy_ujra_szulni_fog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe553fb-815a-4475-b75f-1ff7063d4edc","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Azert_nem_dolgozhat_a_magyar_allamnak_mert_lehet_hogy_ujra_szulni_fog","timestamp":"2019. március. 28. 12:38","title":"Azért nem dolgozhat a magyar államnak, mert lehet, hogy újra szülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a53958-b0de-4f21-874f-18c68cc0e98e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Népessy Noémi Eszter váltja a poszton Farbaky Péter művészettörténészt.","shortLead":"Népessy Noémi Eszter váltja a poszton Farbaky Péter művészettörténészt.","id":"20190327_Levaltottak_a_Budapesti_Torteneti_Muzeum_foigazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8a53958-b0de-4f21-874f-18c68cc0e98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be0dc0a-3d69-45d6-a76a-ac8c68c0d17c","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Levaltottak_a_Budapesti_Torteneti_Muzeum_foigazgatojat","timestamp":"2019. március. 27. 15:32","title":"Leváltották a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]