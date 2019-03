Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2c56f19-3fae-4eb8-9a99-af176b4714ac","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az önéletrajz nem a legjobb csatorna arra, hogy a személyiségedről közvetítsen.","shortLead":"Az önéletrajz nem a legjobb csatorna arra, hogy a személyiségedről közvetítsen.","id":"20190328_4_dolog_amirol_az_oneletrajzod_biztos_nem_mesel_a_munkaltatonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c56f19-3fae-4eb8-9a99-af176b4714ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea5481c-3303-422f-9ad9-045042076bce","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190328_4_dolog_amirol_az_oneletrajzod_biztos_nem_mesel_a_munkaltatonak","timestamp":"2019. március. 28. 15:01","title":"4 dolog, amiről az önéletrajzod biztos nem mesél a munkáltatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte aki ezekben a hotelekben száll meg, azokat támogatja, akik meggyilkolják az ártatlanokat.","shortLead":"Szerinte aki ezekben a hotelekben száll meg, azokat támogatja, akik meggyilkolják az ártatlanokat.","id":"20190329_George_Clooney_bojkottra_Brunei_emberi_jogok_halalbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c882e57e-f06e-48a8-a7c2-80f6dda2a232","keywords":null,"link":"/elet/20190329_George_Clooney_bojkottra_Brunei_emberi_jogok_halalbuntetes","timestamp":"2019. március. 29. 11:40","title":"George Clooney bojkottra szólít fel: nem kellene gyilkosokat pénzelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a jelek szerint nem áll majd meg egyetlen hajlítható okostelefonnál, és már gondolkodnak a második verzión.","shortLead":"A Samsung a jelek szerint nem áll majd meg egyetlen hajlítható okostelefonnál, és már gondolkodnak a második verzión.","id":"20190328_samsung_galaxy_okostelefon_osszehajthato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3572108e-c332-4824-946b-d536605331e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_galaxy_okostelefon_osszehajthato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2019. március. 28. 19:33","title":"Kikerült egy kép a netre: ilyen is lehet a Samsung Galaxy Fold 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem dicsekedhet Magyarország az egészségügyi helyzetével, legalábbis az OECD elemzése szerint. ","shortLead":"Nem dicsekedhet Magyarország az egészségügyi helyzetével, legalábbis az OECD elemzése szerint. ","id":"20190328_Magyarok_a_vilagban_Iszunk_dohanyzunk_hamar_halunk_de_legalabb_kevesebb_az_ongyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce0ad6d-4a6c-46d7-8056-830e3ef4f0fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Magyarok_a_vilagban_Iszunk_dohanyzunk_hamar_halunk_de_legalabb_kevesebb_az_ongyilkos","timestamp":"2019. március. 28. 16:17","title":"Magyarok a világban: iszunk, dohányzunk, korán halunk, de legalább kevesebb az öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kizárták az első helyen végző doppingoló oroszokat két számban is, most kapták meg az aranyérmet az igazi győztesek.","shortLead":"Kizárták az első helyen végző doppingoló oroszokat két számban is, most kapták meg az aranyérmet az igazi győztesek.","id":"20190328_Most_lett_uj_gyoztese_a_2014es_teli_olimpia_ket_bobversenyenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46cf9f4-c261-4b86-b9b8-d6ff37ae6d65","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Most_lett_uj_gyoztese_a_2014es_teli_olimpia_ket_bobversenyenek","timestamp":"2019. március. 28. 18:24","title":"Most lett új győztese a 2014-es téli olimpia két bobversenyének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1344b0d4-8fee-4a38-b832-7efd73b3501f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az európaiak többsége, de a kínaiak, az oroszok és az amerikaiak is leginkább Olaszországba mennének nyaralni. A második legnépszerűbb vágyott utazási célpont szintén egy európai ország, a harmadik helyen viszont Ausztrália áll. ","shortLead":"Az európaiak többsége, de a kínaiak, az oroszok és az amerikaiak is leginkább Olaszországba mennének nyaralni...","id":"20190328_Az_emberek_inkabb_vagynak_ebbe_az_europai_orszagba_mint_a_tropusi_feher_homokos_tengerpartokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1344b0d4-8fee-4a38-b832-7efd73b3501f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47d930a-e28c-42b1-910e-6210d079f402","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Az_emberek_inkabb_vagynak_ebbe_az_europai_orszagba_mint_a_tropusi_feher_homokos_tengerpartokra","timestamp":"2019. március. 28. 10:53","title":"Az emberek inkább vágynak ebbe az európai országba, mint a trópusi, fehér homokos tengerpartokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a14abb-ce9c-41f1-a956-4f8d225cc4a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon sajnálja a történteket, és jobbulást kíván a sérült rendőröknek.","shortLead":"Nagyon sajnálja a történteket, és jobbulást kíván a sérült rendőröknek.","id":"20190328_Lovasi_Andras_okozta_a_balesetet_amelyben_ket_rendor_is_megserult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a14abb-ce9c-41f1-a956-4f8d225cc4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d79f6c-2d21-4f83-b5cf-2447abbc8402","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Lovasi_Andras_okozta_a_balesetet_amelyben_ket_rendor_is_megserult","timestamp":"2019. március. 28. 16:05","title":"Lovasi András okozta a balesetet, amelyben két rendőr is megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf246e-e052-485e-bfb9-bca1be4f2acd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kanadai kutatók modelljei azt sugallják, hogy megnőhet az ételmérgezéses esetek száma a globális felmelegedés következtében.","shortLead":"Kanadai kutatók modelljei azt sugallják, hogy megnőhet az ételmérgezéses esetek száma a globális felmelegedés...","id":"20190328_etelmergezesek_szamanak_novekedese_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3acf246e-e052-485e-bfb9-bca1be4f2acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8883695-c5f4-4a44-b849-218165e1d373","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_etelmergezesek_szamanak_novekedese_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. március. 28. 09:03","title":"Szó szerint megmérgezhet embereket a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]