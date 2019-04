Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d6acc49-f581-44f3-9dc6-a3cb94f0939c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agysejtek formáinak matematikai úton történő leírására és osztályozására dolgoztak ki új módszert a Blue Brain Project svájci agykutatási kezdeményezés tudósai. Ezzel létrehozták az agy sejtjei és azok funkciói formális katalógusának alapjait.","shortLead":"Az agysejtek formáinak matematikai úton történő leírására és osztályozására dolgoztak ki új módszert a Blue Brain...","id":"20190331_agysejtek_osztalyozasa_rendszerezes_matematikai_algoritmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d6acc49-f581-44f3-9dc6-a3cb94f0939c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9928152c-3bce-421f-bbb6-a2bcfd9d16ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_agysejtek_osztalyozasa_rendszerezes_matematikai_algoritmus","timestamp":"2019. március. 31. 16:03","title":"100 éves rejtélyt oldottak meg az agyunkban, csak egy kis matek kellett hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8601f0f-e852-4fde-8b20-3e8f6b36c9a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem alkotott új törvényt a parlament a rokkantsági ellátásokról, pedig vasárnap volt a határidő. ","shortLead":"Nem alkotott új törvényt a parlament a rokkantsági ellátásokról, pedig vasárnap volt a határidő. ","id":"20190401_Lejart_az_Ab_altal_szabott_hatarido_a_rokkantnyugdijasok_ugyenek_rendezesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8601f0f-e852-4fde-8b20-3e8f6b36c9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffc4f42-cbff-452d-b446-d6de844038eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Lejart_az_Ab_altal_szabott_hatarido_a_rokkantnyugdijasok_ugyenek_rendezesere","timestamp":"2019. április. 01. 13:28","title":"Lejárt az Ab által szabott határidő, nem rendezték a rokkantnyugdíjasok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a72b3fc-ea45-40ae-8a0f-d5184a12d074","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltehetően a vikingek korából (793-1066) származó hajót találtak a földbe temetve Oslo közelében – közölték norvég illetékesek. A hajót földradarral fedezték föl.","shortLead":"Feltehetően a vikingek korából (793-1066) származó hajót találtak a földbe temetve Oslo közelében – közölték norvég...","id":"20190331_viking_hajo_fold_alatt_oslo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a72b3fc-ea45-40ae-8a0f-d5184a12d074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7884a28b-1dee-4c6c-a7f4-a4be90ffd060","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_viking_hajo_fold_alatt_oslo","timestamp":"2019. március. 31. 16:33","title":"A radar szúrta ki: nagy viking hajót találtak a föld alá temetve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cf39e3-e410-4df6-add5-abfd5aefbb5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Alig egy hét alatt 15 forint a drágulás.","shortLead":"Alig egy hét alatt 15 forint a drágulás.","id":"20190401_Oriasit_no_a_benzinar_de_nem_jarnak_sokkal_jobban_a_gazolajat_hasznalok_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83cf39e3-e410-4df6-add5-abfd5aefbb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c9b756-cad0-4a7b-8c0c-ce7bb465d8d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Oriasit_no_a_benzinar_de_nem_jarnak_sokkal_jobban_a_gazolajat_hasznalok_sem","timestamp":"2019. április. 01. 13:36","title":"Óriásit nő a benzinár, de nem járnak sokkal jobban a gázolajat használók sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51f6f1-508d-4661-919a-4cb99b018db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi androidos alkalmazás térképen mutatja, hol is készültek a Google Fotókban tárolt felvételek. Igazán érdekes appról van szó, azonban felvet némi adatvédelmi aggályt.","shortLead":"Az alábbi androidos alkalmazás térképen mutatja, hol is készültek a Google Fotókban tárolt felvételek. Igazán érdekes...","id":"20190330_photo_map_for_google_photos_androidos_app_adatvedelmi_aggalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce51f6f1-508d-4661-919a-4cb99b018db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec775335-59ad-4ce8-be35-5a76b04699c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_photo_map_for_google_photos_androidos_app_adatvedelmi_aggalyok","timestamp":"2019. március. 30. 15:03","title":"Ezt az alkalmazást nehogy feltegye a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d83610-7e0f-4aed-9d30-e804c6186ad3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megnyílt az Ernest Hemingway (1899-1961) örökségét őrző központ Kubában, a Nobel-díjas amerikai író hajdani otthona helyén.","shortLead":"Megnyílt az Ernest Hemingway (1899-1961) örökségét őrző központ Kubában, a Nobel-díjas amerikai író hajdani otthona...","id":"20190331_Hajdani_kubai_otthonaban_megnyilt_a_Hemingwaykozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97d83610-7e0f-4aed-9d30-e804c6186ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90566844-5488-4654-8060-825d468a3e52","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Hajdani_kubai_otthonaban_megnyilt_a_Hemingwaykozpont","timestamp":"2019. március. 31. 19:08","title":"Hajdani kubai otthonában megnyílt a Hemingway-központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyhatósági választások kezdődtek vasárnap Törökországban, az első szavazóhelyiségek helyi idő szerint hét órakor nyitották meg kapuikat az ország keleti részén, egy órával később pedig nyugaton.\r

","shortLead":"Helyhatósági választások kezdődtek vasárnap Törökországban, az első szavazóhelyiségek helyi idő szerint hét órakor...","id":"20190331_torokorszag_helyhatosagi_valasztasok_recep_tayyip_erdogan_isztambul_ankara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ec0160-8126-4699-a09c-eeda5b4cc3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_torokorszag_helyhatosagi_valasztasok_recep_tayyip_erdogan_isztambul_ankara","timestamp":"2019. március. 31. 08:47","title":"Isztambulban és Ankarában akár veszíthetnek is Erdogan emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így döntött Orbán Viktor.","shortLead":"Így döntött Orbán Viktor.","id":"20190330_Szazmilliot_kaptak_a_balmazujvarosi_sportolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c23f0b-8c63-4954-a9a4-de9aed67e47b","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Szazmilliot_kaptak_a_balmazujvarosi_sportolok","timestamp":"2019. március. 30. 14:41","title":"Százmilliót kaptak a balmazújvárosi sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]