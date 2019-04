Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos egyszerű organizmusok, amelyek a Föld legszélsőségesebb körülményeivel is képesek dacolni, elméletben a Marson is életben maradhatnak a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) végzett vizsgálatok szerint – közölte a Német Űrhajózási Központ (DLR) Kölnben.","shortLead":"Bizonyos egyszerű organizmusok, amelyek a Föld legszélsőségesebb körülményeivel is képesek dacolni, elméletben a Marson...","id":"20190331_iss_nemzetkozi_urallomas_mars_eletformak_szelsoseges_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401b0bb5-4ca2-41e5-8735-8f3eefb2a816","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_iss_nemzetkozi_urallomas_mars_eletformak_szelsoseges_idojaras","timestamp":"2019. március. 31. 17:03","title":"Van olyan életforma, ami még a zord marsi időjárást is túlélheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2883ee-2816-4f7e-820e-dc475be0a409","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Még hat meccs van hátra az alapszakaszból, de a Los Angeles Lakers sztárja már egyiken sem lép pályára. A csapata már biztosan nem jut be a rájátszásba.","shortLead":"Még hat meccs van hátra az alapszakaszból, de a Los Angeles Lakers sztárja már egyiken sem lép pályára. A csapata már...","id":"20190331_lebron_james_serules_los_angeles_lakers_rajatszas_nba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2883ee-2816-4f7e-820e-dc475be0a409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a066b3-d9fa-4935-8f89-4ee47abd8fba","keywords":null,"link":"/sport/20190331_lebron_james_serules_los_angeles_lakers_rajatszas_nba","timestamp":"2019. március. 31. 14:01","title":"Ennyi volt a szezon LeBron Jamesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy török és egy román egy másik törököt próbált meg becsempészni Magyarországra, a rendőrök lekapcsolták őket.","shortLead":"Egy török és egy román egy másik törököt próbált meg becsempészni Magyarországra, a rendőrök lekapcsolták őket.","id":"20190401_Mar_torok_migransok_is_erkeznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9cd12d-faf0-4f92-8560-10aba0ba09b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Mar_torok_migransok_is_erkeznek","timestamp":"2019. április. 01. 08:32","title":"Már török migránsok is érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe5e051-d8b7-4255-bb95-fbed09796f62","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csapata, a Sporting Kansas City kiütötte az ellenfelét.\r

","shortLead":"Csapata, a Sporting Kansas City kiütötte az ellenfelét.\r

","id":"20190331_nemeth_krisztian_sporting_kansas_city_mesterharmas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe5e051-d8b7-4255-bb95-fbed09796f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6566bc-1e81-40b4-8185-9da987fce3d0","keywords":null,"link":"/sport/20190331_nemeth_krisztian_sporting_kansas_city_mesterharmas","timestamp":"2019. március. 31. 08:58","title":"Németh Krisztián mesterhármast vágott Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469dcdcd-da4e-4d17-98dc-efe93a35de69","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több törvényt módosítanak az intézkedésekhez. ","shortLead":"Több törvényt módosítanak az intézkedésekhez. ","id":"20190401_Ma_szavaznak_csak_a_parlamentben_a_csaladvedelmi_akciotervrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469dcdcd-da4e-4d17-98dc-efe93a35de69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2165bd4b-2953-4b9f-bab1-3c5d2a3e9506","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Ma_szavaznak_csak_a_parlamentben_a_csaladvedelmi_akciotervrol","timestamp":"2019. április. 01. 06:03","title":"Ma szavaznak csak a parlamentben a családvédelmi akciótervről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d3c4c-36f2-43da-bc7d-eaefad96e6b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen ötödik hónapja tiltakozó sárgamellényes tüntetők huszadik alkalommal vonultak utcára szombaton a francia városokban, nagyobb társadalmi igazságosságot követelve, jóllehet az elmúlt hetek erőszakos megmozdulásai miatt a hatóságok a városközpontokban betiltották a gyülekezéseket.","shortLead":"A francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen ötödik hónapja tiltakozó sárgamellényes tüntetők huszadik alkalommal...","id":"20190330_Huszadszor_vonultak_utcara_a_sargamellenyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d3c4c-36f2-43da-bc7d-eaefad96e6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29adb66-c05f-4c4d-a7a6-4139930c0970","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Huszadszor_vonultak_utcara_a_sargamellenyesek","timestamp":"2019. március. 30. 18:35","title":"Huszadszor vonultak utcára a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448427bf-955d-4109-989d-f5aac59c91bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan bejelentést tett az Apple. Még sem gyártja egy már korábban beharangozott termékét, a vezeték nélküli töltőpadot.","shortLead":"Szokatlan bejelentést tett az Apple. Még sem gyártja egy már korábban beharangozott termékét, a vezeték nélküli...","id":"20190331_Az_Apple_feladja_a_vezetek_nelkuli_tolto_gyartasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=448427bf-955d-4109-989d-f5aac59c91bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e52878-3eaa-4342-a909-1124cb981a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Az_Apple_feladja_a_vezetek_nelkuli_tolto_gyartasat","timestamp":"2019. március. 31. 19:00","title":"Az Apple feladja a vezeték nélküli töltő gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átadták a hármas metró felújított szakaszát, így ma délutántól az újpesti végállomás és a Dózsa György út között is közlekednek a szerelvények. Délelőtt Tarlós István újságírókkal járta végig az állomásokat, amelyeket ő is most látott először. A videóból megtudhatják elégedett-e az eredménnyel.","shortLead":"Átadták a hármas metró felújított szakaszát, így ma délutántól az újpesti végállomás és a Dózsa György út között is...","id":"20190330_Vajon_tetszett_Tarlos_Istvannak_a_felujitott_metro__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5c3563-edbe-4c67-b777-d8ac058ca049","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Vajon_tetszett_Tarlos_Istvannak_a_felujitott_metro__video","timestamp":"2019. március. 30. 14:52","title":"Vajon tetszett Tarlós Istvánnak a felújított metró? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]