Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgatói posztot mostantól az eddigi orvos igazgató tölti be a 24.hu értesülése szerint.","shortLead":"A főigazgatói posztot mostantól az eddigi orvos igazgató tölti be a 24.hu értesülése szerint.","id":"20190401_veszpremi_korhaz_foigazgato_tavozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3394e2e0-cf46-424a-ab39-55762927002a","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_veszpremi_korhaz_foigazgato_tavozas","timestamp":"2019. április. 01. 17:38","title":"Távozik az igazgató a veszprémi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6c2bc4-b8f0-48dc-b387-5adfe084f0a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc tisztázta: Lionel Messit lehet ugyan istennek nevezni, de ő nem Isten.","shortLead":"Ferenc tisztázta: Lionel Messit lehet ugyan istennek nevezni, de ő nem Isten.","id":"20190401_Vegre_egy_igazan_fontos_kerdesben_adott_iranymutatast_a_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a6c2bc4-b8f0-48dc-b387-5adfe084f0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0982cac-56cf-44d5-b89d-2404813e7ab0","keywords":null,"link":"/elet/20190401_Vegre_egy_igazan_fontos_kerdesben_adott_iranymutatast_a_papa","timestamp":"2019. április. 01. 16:11","title":"Végre egy igazán fontos kérdésben adott iránymutatást a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két ügyben is komoly bírságot szabott ki jogsértő adatkezelés, illetve a GDPR megszegése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. ","shortLead":"Két ügyben is komoly bírságot szabott ki jogsértő adatkezelés, illetve a GDPR megszegése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és...","id":"20190401_gdpr_szabalyok_megszegese_birsag_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c9e10f-d091-45d3-b8ed-b5716aa5b8cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_gdpr_szabalyok_megszegese_birsag_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","timestamp":"2019. április. 01. 16:03","title":"1-1 milliós bírságot kaptak magyar érintettek a GDPR megszegése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren rendhagyó babaváró buli zajlik.","shortLead":"A Twitteren rendhagyó babaváró buli zajlik.","id":"20190401_Vannak_nehanyan_akik_mar_most_jol_jartak_Meghan_Markle_gyerekevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891d8f68-e365-4de4-9478-f1cd73a01c89","keywords":null,"link":"/elet/20190401_Vannak_nehanyan_akik_mar_most_jol_jartak_Meghan_Markle_gyerekevel","timestamp":"2019. április. 01. 15:54","title":"Vannak néhányan, akik már most jól jártak Meghan Markle gyerekével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75723734-ff66-42e0-8375-9159fe722a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkelet-Magyarországon több faluban is csodálatos népességnövekedés és -csökkenés zajlott az utóbbi években, sokszor magyarul nem tudó ukrán tömegek érkeztek magyar útlevéllel, akik idén is szavazhatnak nálunk.

","shortLead":"Északkelet-Magyarországon több faluban is csodálatos népességnövekedés és -csökkenés zajlott az utóbbi években, sokszor...","id":"20190401_Keszulhetnek_az_idei_ket_valasztasra_a_fantommagyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75723734-ff66-42e0-8375-9159fe722a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87602b09-1c5e-45e8-85bf-d03d79e8a582","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Keszulhetnek_az_idei_ket_valasztasra_a_fantommagyarok","timestamp":"2019. április. 01. 08:09","title":"Készülhetnek az idei két választásra a fantommagyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efadd39-5307-4924-8639-98efc04d4d11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a G7-nek Kieselbach Tamás, Magyarország talán legjelentősebb műkereskedője - leszámítva persze az államot. A beszélgetés során szó esett arról, mi a szerepe a műkincseknek egy közösség identitásának helyreállításában. És mi keresnivalója van a nemzetközi műkincspiacon a magyar államnak. Egy elkötelezett self-made man portréja.","shortLead":"Interjút adott a G7-nek Kieselbach Tamás, Magyarország talán legjelentősebb műkereskedője - leszámítva persze...","id":"20190401_Kieselbach_Tamas_Az_allamnak_sebeket_kell_begyogyitania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4efadd39-5307-4924-8639-98efc04d4d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686318cf-0d45-4ad3-be87-e6c80196a583","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Kieselbach_Tamas_Az_allamnak_sebeket_kell_begyogyitania","timestamp":"2019. április. 01. 17:29","title":"Kieselbach Tamás: Az államnak sebeket kell begyógyítania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bár az Alkotmánybíróság nemrég elutasította az önálló környezetvédelmi hatóságok megszüntetése elleni alkotmányjogi panaszt, azt már nem tűrte el szó nélkül, hogy másodfokon ugyanaz bírálhasson el egy ügyet, aki korábban már döntött róla. Ezért az Ab megsemmisítette egy 2016-os kormányrendelet egyik pontját.","shortLead":"Bár az Alkotmánybíróság nemrég elutasította az önálló környezetvédelmi hatóságok megszüntetése elleni alkotmányjogi...","id":"20190402_Alkotmanybirosag_Senki_sem_lehet_onmaga_felulvizsgaloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24652fc3-f774-4c15-b1ad-3630fe166603","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Alkotmanybirosag_Senki_sem_lehet_onmaga_felulvizsgaloja","timestamp":"2019. április. 02. 15:22","title":"Alkotmánybíróság: Senki sem lehet önmaga felülvizsgálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Április 1-je van, de ez nem áprilisi tréfa.","shortLead":"Április 1-je van, de ez nem áprilisi tréfa.","id":"20190401_Budapest_szemez_a_2032es_olimpia_megrendezesevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d990557-68e6-4a78-8cb6-d174b0dbc402","keywords":null,"link":"/sport/20190401_Budapest_szemez_a_2032es_olimpia_megrendezesevel","timestamp":"2019. április. 01. 08:33","title":"Budapest szemez a 2032-es olimpia megrendezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]