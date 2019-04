Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69cbbdd0-05b8-4b5d-b0a8-f67a1e02b403","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 100 kilós cápafej tartja izgalomban az ausztrál halászokat, ugyanis a horogra akadt testrészt szerintük valami leharaphatta.","shortLead":"Egy 100 kilós cápafej tartja izgalomban az ausztrál halászokat, ugyanis a horogra akadt testrészt szerintük valami...","id":"20190403_makocapa_leharapott_capafej_ausztralia_halaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69cbbdd0-05b8-4b5d-b0a8-f67a1e02b403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad83b1-ed38-4365-abe0-7f99bea69576","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_makocapa_leharapott_capafej_ausztralia_halaszok","timestamp":"2019. április. 03. 08:03","title":"Bizarr látvány: 100 kilós cápafejet fogtak ki az óceánból, és fogalmuk sincs, mi haraphatta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5c761a-1f92-490c-b4c3-3833f8e2b441","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint a Brexit levét isszák.","shortLead":"A cég szerint a Brexit levét isszák.","id":"20190402_Meleg_a_pite_az_easyJetnel_nem_fogynak_a_jegyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf5c761a-1f92-490c-b4c3-3833f8e2b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da82c17-6e04-44b3-88d3-e89a69e6d49c","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Meleg_a_pite_az_easyJetnel_nem_fogynak_a_jegyek","timestamp":"2019. április. 02. 05:45","title":"Meleg a pite az easyJetnél, nem fogynak a jegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiemelt támogatást kap az export.","shortLead":"Kiemelt támogatást kap az export.","id":"20190402_Megint_keszul_valamire_a_kormany_a_divatiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1493305-fd0c-4246-a29d-e475af422053","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Megint_keszul_valamire_a_kormany_a_divatiparban","timestamp":"2019. április. 02. 10:37","title":"Megint készül valamire a kormány a divatiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a rendezett kilépésre. ","shortLead":"A brit miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a rendezett kilépésre. ","id":"20190402_Theresa_May_a_Brexit_tovabbi_halasztasra_van_szukseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b22e66-1149-41ec-9c6b-0fcebf1798a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Theresa_May_a_Brexit_tovabbi_halasztasra_van_szukseg","timestamp":"2019. április. 02. 19:22","title":"Theresa May: A Brexit további halasztására van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077a5f32-5892-4d22-87a9-8ba9f84a2431","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A földi kiszolgálók elégelték meg, hogy keveset keresnek.","shortLead":"A földi kiszolgálók elégelték meg, hogy keveset keresnek.","id":"20190402_Sztrajkolhatnak_Ferihegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=077a5f32-5892-4d22-87a9-8ba9f84a2431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193cb2d0-5cec-4b9f-9f3f-78aaa7eb6515","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Sztrajkolhatnak_Ferihegyen","timestamp":"2019. április. 02. 10:24","title":"Sztrájkolhatnak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6d7403-103b-4b82-89f9-f5928f5343e0","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Legalább ezer, eddig gyógyíthatatlan epilepsziás beteg számára nyújt reményt a Pécsi Tudományegyetemen bevezetett mélyelektródás vizsgálat. Ezzel ugyanis nagy biztonsággal lehet megtalálni a rejtőzködő epilepsziás gócot. A helyszínen jártunk utána a Magyarországon új módszernek.","shortLead":"Legalább ezer, eddig gyógyíthatatlan epilepsziás beteg számára nyújt reményt a Pécsi Tudományegyetemen bevezetett...","id":"20190402_epilepszia_kezelese_ieeg_melyelektrodas_vizsgalat_pecs_pte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f6d7403-103b-4b82-89f9-f5928f5343e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed455a7-2fb4-4566-ba26-acb7fdfa5244","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_epilepszia_kezelese_ieeg_melyelektrodas_vizsgalat_pecs_pte","timestamp":"2019. április. 02. 11:15","title":"\"A szent betegség\" ellenszere: több ezer emberen segíthet egy új eljárás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3631c00b-2250-4000-9d29-313c31bd2ca8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbűnözők aktívan használják a népszerű tévésorozatok új epizódjait rosszindulatú programok terjesztésére. A Trónok harca, a The Walking Dead és A zöld íjász részei voltak a legnépszerűbbek a támadók körében, derült ki a Kaspersky Lab új kutatásából.","shortLead":"A kiberbűnözők aktívan használják a népszerű tévésorozatok új epizódjait rosszindulatú programok terjesztésére...","id":"20190401_kaspersky_lab_teve_sorozatok_letoltes_torrent_virusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3631c00b-2250-4000-9d29-313c31bd2ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3496f3-a97f-45aa-9994-d28e3b139c92","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_kaspersky_lab_teve_sorozatok_letoltes_torrent_virusok","timestamp":"2019. április. 01. 14:03","title":"Most vigyázzon: amikor letölt egy sorozatot a netről, kellemetlen vírus is jöhet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98efd7ab-a83d-41a6-a551-527a6585bca7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 43 éves asszony szerint egy pillanatra azt hitte, hogy az egykori alelnök szájon fogja csókolni. ","shortLead":"Egy 43 éves asszony szerint egy pillanatra azt hitte, hogy az egykori alelnök szájon fogja csókolni. ","id":"20190402_Mar_ket_no_is_azzal_vadolta_meg_Joe_Bident_hogy_illetlenul_viselkedett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98efd7ab-a83d-41a6-a551-527a6585bca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977a436c-0dd4-46a0-b9db-d8ccdb8131ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Mar_ket_no_is_azzal_vadolta_meg_Joe_Bident_hogy_illetlenul_viselkedett","timestamp":"2019. április. 02. 17:38","title":"Már két nő is azzal vádolta meg Joe Bident, hogy illetlenül viselkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]