[{"available":true,"c_guid":"6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Tisztségemről lemondva, elnöki pályafutásomat befejezve, bocsánatot kérek polgártársaimtól, akikkel szemben mulasztást követtem el\" - írta Abdel-Azíz Buteflika.\r

\r

","shortLead":"\"Tisztségemről lemondva, elnöki pályafutásomat befejezve, bocsánatot kérek polgártársaimtól, akikkel szemben mulasztást...","id":"20190403_Utolso_gesztuskent_elnezeset_kert_nepetol_a_lemondott_algeriai_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5939b6b1-ea4d-4b26-bf09-4c43fe400db7","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Utolso_gesztuskent_elnezeset_kert_nepetol_a_lemondott_algeriai_elnok","timestamp":"2019. április. 03. 19:57","title":"Utolsó gesztusként elnézését kért népétől a lemondott algériai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbdc86-2c5a-46c6-a5e9-d61750e89215","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A recessziót követő munkanélküliség és a jobb életfeltételek miatt hagyják el Olaszországot.","shortLead":"A recessziót követő munkanélküliség és a jobb életfeltételek miatt hagyják el Olaszországot.","id":"20190403_Budapest_lett_az_olasz_fiatalok_Kanaanja_es_nem_csak_a_turistake","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bbdc86-2c5a-46c6-a5e9-d61750e89215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f26a69-5edb-4e18-91bb-1c1006ade37d","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Budapest_lett_az_olasz_fiatalok_Kanaanja_es_nem_csak_a_turistake","timestamp":"2019. április. 03. 11:51","title":"Budapest lett az olasz fiatalok Kánaánja, és nem csak a turistáké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6dfa277-ef1f-4a77-afd8-866d77c60060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kulturtao elvétele után végül kiderült, az önkormányzatok visszapótolják a színházak elvett forrásainak szinte egészét. De csak a kőszínházakét, az alternatív színházakat még mindig nem nyugtatta meg senki.","shortLead":"A kulturtao elvétele után végül kiderült, az önkormányzatok visszapótolják a színházak elvett forrásainak szinte...","id":"20190404_A_fuggetlen_szinhazak_meg_Tarlosek_nagy_bejelentese_utan_is_rosszul_jarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6dfa277-ef1f-4a77-afd8-866d77c60060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28bd4b6-6f96-4655-876e-33cbf8a07607","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_A_fuggetlen_szinhazak_meg_Tarlosek_nagy_bejelentese_utan_is_rosszul_jarnak","timestamp":"2019. április. 04. 20:16","title":"A független színházak még Tarlósék nagy bejelentése után is rosszul járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15a3eb7-fb44-406d-aa90-d96cb1305235","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 az összehajtható telefonok éve (is) lesz. Egy szabadalom alapján készített renderelt ábrák mutatják, milyen elképzeléssel lépne be a szegmensbe az Intel. Megvalósulása esetén üdítő színfolt lehet az eszköze.","shortLead":"2019 az összehajtható telefonok éve (is) lesz. Egy szabadalom alapján készített renderelt ábrák mutatják, milyen...","id":"20190404_intel_haromkijelzos_osszehajthato_telefon_render","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15a3eb7-fb44-406d-aa90-d96cb1305235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83c2706-26e2-455f-be7a-a684f83e14a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_intel_haromkijelzos_osszehajthato_telefon_render","timestamp":"2019. április. 04. 17:03","title":"Nagyon spéci windowsos telefon kiadásán töri a fejét az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Testkamerát viselnek a Mátészalkát érintő vasútvonalakon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók – közölte a MÁV pénteken az MTI-vel. A vasúttársaság munkatársaik biztonságára, valamint az utasok és vagyontárgyaik védelmére hivatkozva vezette be az intézkedést.","shortLead":"Testkamerát viselnek a Mátészalkát érintő vasútvonalakon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók – közölte a MÁV pénteken...","id":"20190405_Testkamerat_kaptak_a_mateszalkai_vonalon_dolgozo_kalauzok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a2fffe-c26c-4ba1-98ba-c1b331a9fd05","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Testkamerat_kaptak_a_mateszalkai_vonalon_dolgozo_kalauzok","timestamp":"2019. április. 05. 08:36","title":"Testkamerát kaptak a mátészalkai vonalon dolgozó kalauzok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8712b95a-95b2-4377-83ca-c9a72ad9b53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őszi önkormányzati választásokra összeállt az ellenzék, közösen indulnak a Fidesz ellen.","shortLead":"Az őszi önkormányzati választásokra összeállt az ellenzék, közösen indulnak a Fidesz ellen.","id":"20190405_Kecskemeten_is_kozosen_indul_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8712b95a-95b2-4377-83ca-c9a72ad9b53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938b6fc0-8cf7-4f54-9c0e-6d6ef39fa23b","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Kecskemeten_is_kozosen_indul_az_ellenzek","timestamp":"2019. április. 05. 09:02","title":"Kecskeméten is közösen indul az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee89f24-9890-4465-8f1a-714f4ce1c3e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a XVIII. kerületben, a Darányi Ignác utca és a Reviczky Gyula utca kereszteződésében történt. ","shortLead":"A baleset a XVIII. kerületben, a Darányi Ignác utca és a Reviczky Gyula utca kereszteződésében történt. ","id":"20190404_Villanyoszlopot_dontott_egy_BVKbusz_aztan_egy_parkolonak_autonak_is_nekiment__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ee89f24-9890-4465-8f1a-714f4ce1c3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc265dd-81fc-44cb-aa2c-e9171269fdd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_Villanyoszlopot_dontott_egy_BVKbusz_aztan_egy_parkolonak_autonak_is_nekiment__fotok","timestamp":"2019. április. 04. 10:54","title":"Autókkal ütközött egy BKV-busz, villanyoszlop is dőlt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9215c9b-1876-4559-9e10-e8ed54925fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ház lakóit arra kérték a tűzoltók, zárt ajtók és ablakok mögött maradjanak a lakásban. Egy második emeleti konyha gyulladt ki.","shortLead":"A ház lakóit arra kérték a tűzoltók, zárt ajtók és ablakok mögött maradjanak a lakásban. Egy második emeleti konyha...","id":"20190403_Tuz_a_Kerepesi_uton_egy_laksaban_egett_a_mikro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9215c9b-1876-4559-9e10-e8ed54925fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e11fcf4-1824-49b3-bfe9-9b74e67e928a","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Tuz_a_Kerepesi_uton_egy_laksaban_egett_a_mikro","timestamp":"2019. április. 03. 19:42","title":"Tűz a Kerepesi úton egy lakásban, égett a mikró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]