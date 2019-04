Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"130f27c6-6bf1-430b-808a-8923f0b19919","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hónapok óta bajlódik a térdével a focista. ","shortLead":"Hónapok óta bajlódik a térdével a focista. ","id":"20190418_Ujra_muteni_kell_Khedirat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=130f27c6-6bf1-430b-808a-8923f0b19919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ef0a59-9419-435d-b917-1aeef9c89c49","keywords":null,"link":"/sport/20190418_Ujra_muteni_kell_Khedirat","timestamp":"2019. április. 18. 20:55","title":"Újra műteni kell Khedirát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c04994-01f4-40dd-80ae-a7ad1f0fbbd8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A meccs miatt egy teljes holland bajnoki fordulót elhalasztottak.","shortLead":"A meccs miatt egy teljes holland bajnoki fordulót elhalasztottak.","id":"20190419_Mindent_felforgat_az_Ajax_BLelodontoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c04994-01f4-40dd-80ae-a7ad1f0fbbd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57022655-c479-4171-93ef-cfcfdc916d6a","keywords":null,"link":"/sport/20190419_Mindent_felforgat_az_Ajax_BLelodontoje","timestamp":"2019. április. 19. 09:55","title":"Mindent felforgat az Ajax BL-elődöntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Nem annyira a választások tisztasága, inkább saját cégének lehetséges korlátozása, feldarabolása aggasztja Mark Zuckerberget, a Facebook főnökét, aki már kisebb engedményeket is tenne egyes kormányoknak. Van is rá oka. ","shortLead":"Nem annyira a választások tisztasága, inkább saját cégének lehetséges korlátozása, feldarabolása aggasztja Mark...","id":"20190419_internet_cenzura_facebook_szabalyozas_troll_google_fakenews_alhirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8b1a99-fb63-4bd6-be52-2cc8b4449dae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190419_internet_cenzura_facebook_szabalyozas_troll_google_fakenews_alhirek","timestamp":"2019. április. 19. 12:30","title":"„Autoritárius tagállamok, mint Magyarország” – internetcenzúra vagy jogos védelem a Facebook megregulázása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6a0a05-7d37-45e6-878b-e44980a26bc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már csaknem egy éve életbe lépett Európában a felhasználók adatait védő GDPR-rendelkezés, a szállodák mintha nem foglalkoznának ezzel eléggé, és veszélyeztetik ügyfeleik személyes adatait – állítja a Symantec biztonsági kutatója.","shortLead":"Bár már csaknem egy éve életbe lépett Európában a felhasználók adatait védő GDPR-rendelkezés, a szállodák mintha nem...","id":"20190418_symantec_kutatas_szallodak_adatszivargas_gdpr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da6a0a05-7d37-45e6-878b-e44980a26bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4313fca2-70d2-4705-ab13-5da332b59eca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_symantec_kutatas_szallodak_adatszivargas_gdpr","timestamp":"2019. április. 18. 08:03","title":"Nem is gondolná, milyen veszélyben van, ha neten foglal szállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana az Apple-nek és az Amazonnak is.","shortLead":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana...","id":"20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22931351-409a-47bd-88ea-5158769726e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. április. 18. 09:33","title":"Kiderült, most épp min ügyködik a Facebook, félhet az Apple és az Amazon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország leállítja az ukrajnai olajexportot, és megtiltja, hogy az orosz vállalatok gépipari termékeket szállítsanak a szomszédos országba. Ezt Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök jelentette be arra hivatkozva, hogy a korábbi napokban Ukrajna hozott újabb barátságtalan döntéseket Oroszország ellen. A döntést három nappal az ukrajnai államfőválasztás második fordulója előtt jelentették be. ","shortLead":"Oroszország leállítja az ukrajnai olajexportot, és megtiltja, hogy az orosz vállalatok gépipari termékeket szállítsanak...","id":"20190418_Oroszorszag_leallitja_az_ukrajnai_olaj_es_gepexportot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f187904-eaf4-463f-9236-bb18e17f830a","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Oroszorszag_leallitja_az_ukrajnai_olaj_es_gepexportot","timestamp":"2019. április. 18. 11:51","title":"Oroszország leállítja az ukrajnai olaj- és gépexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meg is csókolta az elítéltek lábát. ","shortLead":"Meg is csókolta az elítéltek lábát. ","id":"20190418_Tizenket_rab_labat_mosta_meg_Ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7a7d76-64e7-4277-a173-ae48b2dffcfa","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Tizenket_rab_labat_mosta_meg_Ferenc_papa","timestamp":"2019. április. 18. 21:03","title":"Tizenkét rab lábát mosta meg Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0ad66d-4576-448e-b7db-3ab8fa30c430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szigony utcai épületre a Szaffiból festettek fel részleteket. A városrész 100 millió forintot szánna arra, hogy még több ház falára kerüljenek hasonló alkotások.","shortLead":"A Szigony utcai épületre a Szaffiból festettek fel részleteket. A városrész 100 millió forintot szánna arra, hogy még...","id":"20190418_Hatalmas_mesereszleteket_abrazolo_festmeny_kerult_egy_jozsefvarosi_panelhazra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae0ad66d-4576-448e-b7db-3ab8fa30c430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94149608-8162-4a64-81f0-7fb6d860a8f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Hatalmas_mesereszleteket_abrazolo_festmeny_kerult_egy_jozsefvarosi_panelhazra","timestamp":"2019. április. 18. 13:04","title":"Hatalmas, meserészleteket ábrázoló festmény került egy józsefvárosi panelházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]