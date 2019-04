Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év eddigi legmelegebb napjai következnek, péntek este, szombaton aztán hidegfront hoz lehűlést és csapadékot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"Az év eddigi legmelegebb napjai következnek, péntek este, szombaton aztán hidegfront hoz lehűlést és csapadékot...","id":"20190425_nyari_meleg_napos_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83c24bf-2530-494d-a53f-ca1a40cd1d43","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_nyari_meleg_napos_idojaras","timestamp":"2019. április. 25. 05:11","title":"Nyári meleg lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b342379a-19da-415f-80a0-a4c5ca89462f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP, a DK és a Jobbik képviselői faképnél hagyták a javaslatukat bojkottáló fideszeseket. Az ellenzéki pártoknak ez már nem az első összefogáspróbája a borsodi megyeszékhelyen. ","shortLead":"Az MSZP, a DK és a Jobbik képviselői faképnél hagyták a javaslatukat bojkottáló fideszeseket. Az ellenzéki pártoknak...","id":"20190425_Kivonult_az_ellenzek_a_Borsod_megyei_kozgyulesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b342379a-19da-415f-80a0-a4c5ca89462f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e07c29-d0dd-4980-b42c-1ebbbe3c038e","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Kivonult_az_ellenzek_a_Borsod_megyei_kozgyulesbol","timestamp":"2019. április. 25. 11:06","title":"Kivonult az ellenzék a Borsod megyei közgyűlésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csoda hát, ha egyre több a beteg. A legtöbb beoltatlan gyerek az Egyesült Államokban él. ","shortLead":"Nem csoda hát, ha egyre több a beteg. A legtöbb beoltatlan gyerek az Egyesült Államokban él. ","id":"20190426_Evente_tobb_mint_20_millio_gyerek_nem_kap_kanyaro_elleni_vedooltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec82fff2-79d2-44db-b4de-64a5cd07e298","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Evente_tobb_mint_20_millio_gyerek_nem_kap_kanyaro_elleni_vedooltast","timestamp":"2019. április. 26. 05:00","title":"Évente több mint 20 millió gyerek nem kap kanyaró elleni védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d6dc03-8824-404f-a4b3-3e25a7ca1b52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2016-ban semmisült meg egy jégtömeg a kutatók mostani felfedezése szerint, de a dolog sokkal súlyosabb következményekkel járt: több ezer császárpingvin-fióka pusztult el miatta. ","shortLead":"2016-ban semmisült meg egy jégtömeg a kutatók mostani felfedezése szerint, de a dolog sokkal súlyosabb...","id":"20190426_csaszarpingvin_fioka_fulladt_a_tengerbe_osszetort_jegtabla_antarktisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d6dc03-8824-404f-a4b3-3e25a7ca1b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449089cb-6b21-45cb-9471-73de24948b69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_csaszarpingvin_fioka_fulladt_a_tengerbe_osszetort_jegtabla_antarktisz","timestamp":"2019. április. 26. 09:33","title":"Pingvinfiókák ezrei fulladtak meg egyetlen éjszaka alatt az Antarktisznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum Mozgalom panaszolta be a Fidesz-KDNP megtévesztő aláírásgyűjtését, amelyről videofelvétel is van: a pártszövetség a támogatói, adatbázisépítésre is használható íveket EP-választási regisztrációs íveknek állította be, és így kérte az embereket, hogy azokat írják alá. A választási bizottság semmi kivetnivalót nem talált ebben korábban.","shortLead":"A Momentum Mozgalom panaszolta be a Fidesz-KDNP megtévesztő aláírásgyűjtését, amelyről videofelvétel is van...","id":"20190426_Kimondta_a_Kuria_atverte_az_embereket_a_FideszKDNP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e57bd5-c839-4fa0-b892-95d61f2d89a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Kimondta_a_Kuria_atverte_az_embereket_a_FideszKDNP","timestamp":"2019. április. 26. 11:04","title":"Kimondta a Kúria: átverte az embereket a Fidesz-KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60c9f0b-46b6-4670-bd12-6bf1df752f95","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Vajon művészet-e a mesterséges intelligencia által létrehozott Rembrandt-festmény? És ha igen, mennyiben tekinthető önálló műalkotásnak? Illetve ha így is gondoljuk, jogi értelemben a mű kinek a szellemi terméke? A robotművészé vagy annak megalkotójáé? A Magyar Telekom innovációs rendezvénysorozatának kerekasztal beszélgetésén jártunk. ","shortLead":"Vajon művészet-e a mesterséges intelligencia által létrehozott Rembrandt-festmény? És ha igen, mennyiben tekinthető...","id":"20190425_telekom_most_mesterseges_intelligencia_muveszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f60c9f0b-46b6-4670-bd12-6bf1df752f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230139a-cd64-4e3f-9444-ec3f207ad526","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_telekom_most_mesterseges_intelligencia_muveszet","timestamp":"2019. április. 25. 17:30","title":"A gép a jövő sztárművésze?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookot is megszorongató alkalmazás egy igen nagy piacot veszített el nemrég, most azonban úgy tűnik, nyert a kínai fejlesztőcég.","shortLead":"A Facebookot is megszorongató alkalmazás egy igen nagy piacot veszített el nemrég, most azonban úgy tűnik, nyert...","id":"20190425_tiktok_india_apple_google_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021e5761-5348-43ce-b485-4f544432c0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_tiktok_india_apple_google_applikacio","timestamp":"2019. április. 25. 14:33","title":"Nagyon fontos csatát nyert meg a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ce7cf4-c007-445e-b45e-93ff7078a4b2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Évekbe telhet, mire elkészül új budapesti templomával az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (ismertebb nevükön a mormonok), de ha megépül, a környező országból is ide járnak majd az egyház tagjai. Egyelőre a telket keresik. ","shortLead":"Évekbe telhet, mire elkészül új budapesti templomával az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (ismertebb...","id":"20190425_Lenyugozo_lesz_Budapest_legujabb_temploma_de_belulrol_csak_a_hivok_lathatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ce7cf4-c007-445e-b45e-93ff7078a4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58365b28-c4f6-4116-a7b4-94da143b77ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Lenyugozo_lesz_Budapest_legujabb_temploma_de_belulrol_csak_a_hivok_lathatjak","timestamp":"2019. április. 25. 06:30","title":"Impozáns új temploma lesz Budapestnek, de csak a hívek tehetik be a lábukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]