Mindent kimaxolva 153 millió forintot is be lehet húzni most lakástámogatásokkal, elméletileg

Összesen több mint 153 millió forintot is be lehet húzni állami támogatásokból lakásvásárlásra annak, aki minden most élő lehetőséget kihasznál, amit a különböző állami támogatási programok kínálnak – számolta ki a Portfolio. A lap a következő programokat vette sorba:

Aki ezek kombinációjával akarja maximalizálni a lehetőségeket, a vállalt gyerekek számától függően a következő összegekre lehet jogosult

három gyermeket vállalva akár 66,1 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 87 millió forintnyi kamattámogatott hitel,

két gyermeket vállalva akár 35,4 milliós vissza nem térítendő támogatás és 86,7 milliós támogatott hitel,

egy gyermeket vállalva akár 17,1 milliós vissza nem térítendő támogatás és 87 milliós támogatott hitel.

Ehhez persze el kell törölnie a kormánynak az első közös lakásvásárlásra vonatkozó 80 milliós lakásérték-korlátot a CSOK Plusz esetében, amire már utalt a miniszterelnök is a lap szerint.

Mindebből akár egy 150 millió forintba kerülő újépítésű házat is finanszírozhatnak.

A lap azonban figyelmeztet, hogy

a többség nem képes elérni ezeket az összegeket, és vannak kizáró feltételek, ezért mindez csak elméleti lehetőség.

Van például olyan támogatás, amely előírja a házasságot és az előre vállalt gyermeket, máshol életkori megkötés van, az sem mindegy, hogy van-e az igénylő nevén ingatlan, vagy a megvásárolni kívánt ingatlan hol helyezkedik el és milyen értékű, de sokat számít, hogy kinek mekkora a banki hitelképessége, és persze vannak olyan támogatási és hitelprogramok, amikkel egyszerre nem lehet élni.