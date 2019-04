Dilemmázik az időjárás vasárnap: essen vagy fújjon?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a1c06b2-4c63-4abb-97cb-d4aac6fed253","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tulajdonképpen: pénz, pénz, pénz, pénz.\r

\r

","shortLead":"Tulajdonképpen: pénz, pénz, pénz, pénz.\r

\r

","id":"20190427_Orban_Viktor_negy_pontban_mondta_el_miert_jon_be_neki_Kina_terve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1c06b2-4c63-4abb-97cb-d4aac6fed253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c3d2f9-a5b2-4b5a-8944-1c3791e2e625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Orban_Viktor_negy_pontban_mondta_el_miert_jon_be_neki_Kina_terve","timestamp":"2019. április. 27. 10:02","title":"Orbán Viktor négy pontban mondta el, miért jön be neki Kína terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed9d7b3-7407-4a53-93c6-fd344fa37a6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 39 katona gyógykezelését végezték el 2014 óta. ","shortLead":"Eddig 39 katona gyógykezelését végezték el 2014 óta. ","id":"20190426_A_Honvedkorhazban_gyogyitanak_tobb_sebesult_ukran_katonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed9d7b3-7407-4a53-93c6-fd344fa37a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f016c608-5b80-4575-a6d6-2bdf5c958f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_A_Honvedkorhazban_gyogyitanak_tobb_sebesult_ukran_katonat","timestamp":"2019. április. 26. 14:17","title":"A Honvédkórházban gyógyítanak több sebesült ukrán katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbc1909-dc3d-4455-9487-757111b83ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetésen a diákok felszólították Orbánt, hogy szeptember elsejéig tegye le a középfokú nyelvvizsgát, különben népszavazási kezdeményezést fognak benyújtani. ","shortLead":"A tüntetésen a diákok felszólították Orbánt, hogy szeptember elsejéig tegye le a középfokú nyelvvizsgát, különben...","id":"20190426_Tuntetnek_a_diakok_a_felvetelihez_kotelezo_nyelvvizsga_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cbc1909-dc3d-4455-9487-757111b83ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a940a16a-6db4-47b1-bc1a-1cb859e4a020","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Tuntetnek_a_diakok_a_felvetelihez_kotelezo_nyelvvizsga_ellen","timestamp":"2019. április. 26. 17:03","title":"Közös nyelvvizsgázásra hívták a tüntető diákok Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","shortLead":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","id":"20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be678bcc-7af2-481d-9ba0-90559eddfd15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","timestamp":"2019. április. 26. 12:45","title":"Macron kizárná a magyarokat is a schengeni övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán szerint nincs ingyenebéd, akinek elutasították a menekültkérelmét, nem kap enni a tranzitzónában – a Guardian cikke erről ugyanúgy megemlékezik, mint a Magyar Helsinki Bizottság álláspontjáról: akár az embertelen bánásmód vagy a kínzás vádja is helytálló lehet arra, ami a magyar határon megy éheztetés ügyben.\r

\r

","shortLead":"Kovács Zoltán szerint nincs ingyenebéd, akinek elutasították a menekültkérelmét, nem kap enni a tranzitzónában –...","id":"20190426_Nincs_ingyenebed__a_Guardian_a_tranzitzonaban_eheztetett_lakokrol_ir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d411e023-b270-43da-8fb1-8d34d9adb099","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Nincs_ingyenebed__a_Guardian_a_tranzitzonaban_eheztetett_lakokrol_ir","timestamp":"2019. április. 26. 12:32","title":"\"Nincs ingyenebéd\" – a Guardian a tranzitzónában éheztetett lakókról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99f62bd-6f2d-44b4-a706-c3bddad456f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olasz és egyiptomi régészek 34 múmiát találtak egy ókori sírban, amelyet a dél-egyiptomi Asszuánban tártak fel. A maradványok a fáraók későkorából és a görög-római időszakból származnak, a Kr.e. 6. század és a negyedik század közötti időszakból. ","shortLead":"Olasz és egyiptomi régészek 34 múmiát találtak egy ókori sírban, amelyet a dél-egyiptomi Asszuánban tártak fel...","id":"20190428_egyiptom_mumiak_asszuan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b99f62bd-6f2d-44b4-a706-c3bddad456f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2604a7d3-7f41-463d-990a-7688ce44618f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_egyiptom_mumiak_asszuan","timestamp":"2019. április. 28. 09:03","title":"Egyszerre 34 múmiára bukkantak Egyiptomban, legalább 1600 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4b9e2-30c5-4f3c-b00c-a4408266c45f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztették a kőolaj átvételét.","shortLead":"Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztették a kőolaj...","id":"20190426_Szennyezett_olaj_Oroszorszagbol_nem_veszi_at_a_Mol_a_Baratsag_vezeteken_erkezo_koolajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b4b9e2-30c5-4f3c-b00c-a4408266c45f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3460341-a463-4dfb-9aea-f62b22516be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Szennyezett_olaj_Oroszorszagbol_nem_veszi_at_a_Mol_a_Baratsag_vezeteken_erkezo_koolajat","timestamp":"2019. április. 26. 18:42","title":"Szennyezett olaj Oroszországból: nem veszi át a Mol a Barátság vezetéken érkező kőolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Rohangálnak a patkányok a főváros utcáin, miközben az irtásra szerződött konzorciumi tagok felének lassan már az állami szúnyoggyérítéssel (is) foglalkoznia kellene.","shortLead":"Rohangálnak a patkányok a főváros utcáin, miközben az irtásra szerződött konzorciumi tagok felének lassan már az állami...","id":"20190426_okf_szunyoggyerites_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkanyok_patkanyinvazio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c12c60-1fe4-427a-b7bb-78115e2dd62d","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_okf_szunyoggyerites_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkanyok_patkanyinvazio","timestamp":"2019. április. 26. 18:00","title":"Állami pénzeken felnőtt szúnyogölőknek kellene megfékezni a budapesti patkányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]