[{"available":true,"c_guid":"84bf1ece-72da-456e-bdfc-d7d4c3b4b1f3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindössze 3 „igen” szavazat, 11 „nem” ellenében, 1 tartózkodás mellett – ilyen arányban szavazta le a VIII. kerületi önkormányzat képviselő-testületének kormánypárti többsége, hogy egyáltalán napirendre vegyék a józsefvárosi óvodákban törvénytelenül zajló fideszes aláírásgyűjtést kivizsgáló bizottság ötletét. A polgármester, Sára Botond azzal indokolta, hogy nem támogatják a kérdés tisztázását, hogy ő már levont minden következtetést. Arra is utalt, hogy voltak szankciók, de nem derült ki, mégis kiket büntetett a saját pártját érintő, törvénytelen politikai kampány miatt.","shortLead":"Mindössze 3 „igen” szavazat, 11 „nem” ellenében, 1 tartózkodás mellett – ilyen arányban szavazta le a VIII. kerületi...","id":"20190430_Lazan_elgancsoltak_az_ovodai_alairasgyujtest_kivizsgalasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84bf1ece-72da-456e-bdfc-d7d4c3b4b1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a2a42-c3b4-4428-a681-8dd8810b8cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Lazan_elgancsoltak_az_ovodai_alairasgyujtest_kivizsgalasat","timestamp":"2019. április. 30. 10:30","title":"Lazán elgáncsolta a Fidesz az óvodai aláírásgyűjtés kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87039f08-0b05-4b8b-ad86-ba750ded294a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A százhalombattai finomító ellátásához felszabadították a biztonsági kőolajkészlet több mint 60 százalékát. Ez másfél-két hónapra elegendő a finomítónak, azt még nem tudni, mikor indul újra a szállítás a leállított Barátság vezetéken. ","shortLead":"A százhalombattai finomító ellátásához felszabadították a biztonsági kőolajkészlet több mint 60 százalékát...","id":"20190430_Szennyezett_orosz_olaj_hozza_kellett_nyulni_a_magyar_biztonsagi_koolajkeszlethez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87039f08-0b05-4b8b-ad86-ba750ded294a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0485f1c6-d210-4e0f-85e0-8404c8c83dda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Szennyezett_orosz_olaj_hozza_kellett_nyulni_a_magyar_biztonsagi_koolajkeszlethez","timestamp":"2019. április. 30. 17:58","title":"Szennyezett orosz olaj: hozzá kellett nyúlni a magyar biztonsági kőolajkészlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két férfit letartóztattak, az áldozatokat még nem sikerült azonosítani. ","shortLead":"Két férfit letartóztattak, az áldozatokat még nem sikerült azonosítani. ","id":"20190430_Noi_holttesteket_talaltak_egy_fagyasztoban_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799effbb-0fab-41e4-adde-4b9a51151b36","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Noi_holttesteket_talaltak_egy_fagyasztoban_Londonban","timestamp":"2019. április. 30. 14:15","title":"Női holttesteket találtak egy fagyasztóban Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt olyan nap, hogy 200 ezer küldemény érkezett.","shortLead":"Volt olyan nap, hogy 200 ezer küldemény érkezett.","id":"20190429_Porog_a_netes_rendeles_rekordok_dolnek_meg_a_Postan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fd3e33-b00d-478e-895f-3cc34e167c6a","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Porog_a_netes_rendeles_rekordok_dolnek_meg_a_Postan","timestamp":"2019. április. 29. 10:13","title":"Pörög a netes rendelés, rekordok dőlnek meg a Postán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93360c6f-8c3d-4b7b-bd23-ce857830497e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hámot viselő fehér delfinnel találkoztak norvég halászok, s a szakértők szerint nagyon valószínű, hogy az állatot korábban az orosz haditengerészet használhatta különféle feladatok végrehajtására. A találkozásról videó is készült.","shortLead":"Egy hámot viselő fehér delfinnel találkoztak norvég halászok, s a szakértők szerint nagyon valószínű, hogy az állatot...","id":"20190429_Az_orosz_tengereszet_delfinjevel_talalkoztak_norveg_halaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93360c6f-8c3d-4b7b-bd23-ce857830497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2619650-8209-4ea3-81bc-5474391d16b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Az_orosz_tengereszet_delfinjevel_talalkoztak_norveg_halaszok","timestamp":"2019. április. 29. 14:16","title":"Az orosz tengerészet delfinjével találkoztak norvég halászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9315707-ef6f-4dea-8645-9d32114f34b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan kampányklip készült civil szervezetek összefogásában, amely az adó egy százalékáról való rendelkezés fontosságára hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Szokatlan kampányklip készült civil szervezetek összefogásában, amely az adó egy százalékáról való rendelkezés...","id":"20190430_Ado_egyszazalek_felajanlas_civil_klip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9315707-ef6f-4dea-8645-9d32114f34b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2da7766-bdae-48d1-9148-ffcfd0738864","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Ado_egyszazalek_felajanlas_civil_klip","timestamp":"2019. április. 30. 14:55","title":"Nekünk csak pár mozdulat, mások számára a túlélés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jókora felárral is vették a lakásokat a letelepedési kötvényesek Budapest belső kerületeiben.","shortLead":"Jókora felárral is vették a lakásokat a letelepedési kötvényesek Budapest belső kerületeiben.","id":"20190430_Ugy_fizetnek_a_letelepedesi_kotvennyel_erkezok_a_pesti_lakasokert_hogy_meg_sem_nezik_elotte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f17ab4-b035-4ed1-9b78-0398a7a3c7cf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190430_Ugy_fizetnek_a_letelepedesi_kotvennyel_erkezok_a_pesti_lakasokert_hogy_meg_sem_nezik_elotte","timestamp":"2019. április. 30. 08:09","title":"Úgy fizetnek a letelepedési kötvénnyel érkezők a pesti lakásokért, hogy meg sem nézik előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panaszkodtak a felhasználók, hogy nem elég gyors a Nokia 9 PureView ujjlenyomat-olvasója. Kaptak is egy szoftverfrissítést, egyúttal viszont egy új problémát is.","shortLead":"Panaszkodtak a felhasználók, hogy nem elég gyors a Nokia 9 PureView ujjlenyomat-olvasója. Kaptak is...","id":"20190429_szotverfrissites_utan_becsaphato_a_nokia9_pureview_ujjlenyomatolvasoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee53fa0d-6559-482d-b18b-dfa439b27404","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_szotverfrissites_utan_becsaphato_a_nokia9_pureview_ujjlenyomatolvasoja","timestamp":"2019. április. 29. 15:03","title":"Gyorsabb lett, viszont becsapható a Nokia csúcstelefon ujjlenyomat-olvasója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]