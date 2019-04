Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalkozást a magyar kormány is támogatja.","shortLead":"A vállalkozást a magyar kormány is támogatja.","id":"20190429_Norvegok_kepeznek_pilotakat_Hevizen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b28ddb-e480-4f71-8961-d12c0f4a7509","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Norvegok_kepeznek_pilotakat_Hevizen","timestamp":"2019. április. 29. 10:43","title":"Norvégok képeznek pilótákat Hévízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európa új gépkocsipiaca a múlt hónapban újabb csökkenést mutatott, már a hetedik egymást követő időszakban – olyan tényezők miatt, mint a dízeltilalom, az általánosan is csökkenő fogyasztói bizalom és a Brexit körüli események.","shortLead":"Európa új gépkocsipiaca a múlt hónapban újabb csökkenést mutatott, már a hetedik egymást követő időszakban – olyan...","id":"20190430_Ket_evtizedes_melyponton_a_dizelek_a_Tesla_Model_3_pedig_jott_es_tarolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d7a0cd-0650-4bcf-8d6a-131bb13c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_Ket_evtizedes_melyponton_a_dizelek_a_Tesla_Model_3_pedig_jott_es_tarolt","timestamp":"2019. április. 30. 09:21","title":"Történelmi mélyponton a dízelek, a Tesla Model 3 pedig jött és tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre a világnak is hasznára válhat a kattintgatás.","shortLead":"Végre a világnak is hasznára válhat a kattintgatás.","id":"20190429_Pornoval_mentene_meg_a_meheket_a_Pornhub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d16448e-cb88-440d-93b2-a7c19746aec2","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Pornoval_mentene_meg_a_meheket_a_Pornhub","timestamp":"2019. április. 29. 09:18","title":"Pornóval mentené meg a méheket a Pornhub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jókora felárral is vették a lakásokat a letelepedési kötvényesek Budapest belső kerületeiben.","shortLead":"Jókora felárral is vették a lakásokat a letelepedési kötvényesek Budapest belső kerületeiben.","id":"20190430_Ugy_fizetnek_a_letelepedesi_kotvennyel_erkezok_a_pesti_lakasokert_hogy_meg_sem_nezik_elotte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f17ab4-b035-4ed1-9b78-0398a7a3c7cf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190430_Ugy_fizetnek_a_letelepedesi_kotvennyel_erkezok_a_pesti_lakasokert_hogy_meg_sem_nezik_elotte","timestamp":"2019. április. 30. 08:09","title":"Úgy fizetnek a letelepedési kötvénnyel érkezők a pesti lakásokért, hogy meg sem nézik előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","shortLead":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","id":"20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a79e0dc-7a79-4030-9ac2-0b467598cfe0","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","timestamp":"2019. április. 28. 18:23","title":"Nyolc métert zuhant egy fiatal lány a budai erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött 1,2 milliárd dolláros globális bevétellel első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték című szuperhősfilm.\r

\r

","shortLead":"Minden korábbi rekordot megdöntött 1,2 milliárd dolláros globális bevétellel első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték...","id":"20190429_Minden_rekordot_megdontott_a_Bosszuallok_Vegjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d94ab-e3e5-440d-be5a-09d58b9d3fe6","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Minden_rekordot_megdontott_a_Bosszuallok_Vegjatek","timestamp":"2019. április. 29. 09:26","title":"Minden rekordot megdöntött a Bosszúállók: Végjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00b086f-ad1b-43bd-a3ec-98b20ecd410a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jessie Davis azt állítja, hogy a fellépése után ki akarták dobni a helyről és leköpték a biztonságiak, a Szimpla Kert szerint csak egy félreértés volt szó, és tagadják, hogy leköpték volna a nőt. ","shortLead":"Jessie Davis azt állítja, hogy a fellépése után ki akarták dobni a helyről és leköpték a biztonságiak, a Szimpla Kert...","id":"20190429_Egy_amerikai_DJ_szerint_inzultaltak_a_Szimpla_Kert_kidoboi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00b086f-ad1b-43bd-a3ec-98b20ecd410a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060ed4f6-8eae-4567-8bd4-64a086007168","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Egy_amerikai_DJ_szerint_inzultaltak_a_Szimpla_Kert_kidoboi","timestamp":"2019. április. 29. 09:39","title":"Egy amerikai DJ szerint inzultálták a Szimpla Kert kidobói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38f017d-3a14-413e-b612-9b94c2dda048","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A skandináv légitársaságnál három napja tart a munkabeszüntetés. ","shortLead":"A skandináv légitársaságnál három napja tart a munkabeszüntetés. ","id":"20190429_Budapesti_jaratokat_nem_erint_az_ujabb_pilotasztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c38f017d-3a14-413e-b612-9b94c2dda048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18005156-c616-468d-b8ef-dbda0342b8e3","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Budapesti_jaratokat_nem_erint_az_ujabb_pilotasztrajk","timestamp":"2019. április. 29. 10:50","title":"Budapesti járatokat nem érint az újabb pilótasztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]