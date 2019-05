Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szokatlan árukapcsolásként óriási mennyiségű hamis parfümöt és hamisított márkajelzésű hangfalat foglaltak le.","shortLead":"Szokatlan árukapcsolásként óriási mennyiségű hamis parfümöt és hamisított márkajelzésű hangfalat foglaltak le.","id":"20190503_Gyanusan_viselkedo_ferfit_lattak_a_NAVosok_180_millios_fogas_lett_a_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adb7df9-6e3f-4ac3-8310-96c02e70342a","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Gyanusan_viselkedo_ferfit_lattak_a_NAVosok_180_millios_fogas_lett_a_vege","timestamp":"2019. május. 03. 10:24","title":"Gyanúsan viselkedő férfit láttak a NAV-osok, 180 milliós fogás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","shortLead":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","id":"20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94c21f9-d76b-4ae4-8fb0-8e75c6754dd8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","timestamp":"2019. május. 02. 11:43","title":"Fotók: Helyes kis fekete-fehér láma született Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gomoly- és fátyolfelhők mellett mindenütt többórás napsütésre készülhetünk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"A gomoly- és fátyolfelhők mellett mindenütt többórás napsütésre készülhetünk az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20190502_kellemes_ido_zaporok_zivatarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3ddbde-4637-46ee-9f69-fe35cdfd3c27","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_kellemes_ido_zaporok_zivatarok","timestamp":"2019. május. 02. 05:23","title":"Zivatarok zavarhatják meg a kellemes időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3db29f4-d660-4c24-82e5-70f4ee9a3d36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gondok voltak a szervezéssel.","shortLead":"Gondok voltak a szervezéssel.","id":"20190503_Nem_lesz_iden_Dunai_Regatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3db29f4-d660-4c24-82e5-70f4ee9a3d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8462de4-16d3-4958-9269-29ec543225f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Nem_lesz_iden_Dunai_Regatta","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"Nem lesz idén Dunai Regatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Elutasították egy házát eladó tulajdonos panaszát, akire azért vetettek ki a szerinte jogosnál több adót, mert nem tudta minden kiadását áfás számlával igazolni. Az Alkotmánybíróság nem tartja alaptörvény-ellenesnek, ha azzal kötik meg a bíróság kezét, hogy nem fogadhat el bármilyen bizonyítékot.","shortLead":"Elutasították egy házát eladó tulajdonos panaszát, akire azért vetettek ki a szerinte jogosnál több adót, mert nem...","id":"20190503_alkotmanybirosag_nav_koltseg_szamla_birosag_alaptorveny_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8010fb0a-bbc6-492f-ab29-634c7f20eead","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_alkotmanybirosag_nav_koltseg_szamla_birosag_alaptorveny_ado","timestamp":"2019. május. 03. 16:09","title":"Nem alkotmánysértő, hogy az adóhivatal csak a számlával igazolt költséget ismeri el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A talaj károsítása gyorsíthatja a klímaváltozást, ha folytatódik a kihasználása, megállíthatatlanná válik a folyamat a bonni Biodiverzitási és Ökoszisztéma-szolgáltatási Kormányközi Tudományos Testület (IPBES) jelentése szerint.","shortLead":"A talaj károsítása gyorsíthatja a klímaváltozást, ha folytatódik a kihasználása, megállíthatatlanná válik a folyamat...","id":"20190502_talaj_karositasa_gyorsithatja_a_klimavaltozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef4ad98-0d73-4660-bebf-422afb37de50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_talaj_karositasa_gyorsithatja_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. május. 02. 17:03","title":"Megállíthatatlanná válik a klímaváltozás, ha nem teszünk rendet a talajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A ZRI Závecz Research felmérése szerint a Momentum–LMP-versenyfutásban most a Momentum áll jobban, ők szerezhetnek mandátumot. A Jobbik támogatottsága visszaesett.","shortLead":"A ZRI Závecz Research felmérése szerint a Momentum–LMP-versenyfutásban most a Momentum áll jobban, ők szerezhetnek...","id":"20190502_Felmeres_EPmandatumot_szerezhet_a_Momentum_a_Jobbik_nagyon_visszaesett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2313db2-54c2-438d-8312-afbe91ac7db3","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Felmeres_EPmandatumot_szerezhet_a_Momentum_a_Jobbik_nagyon_visszaesett","timestamp":"2019. május. 02. 06:00","title":"Felmérés: EP-mandátumot szerezhet a Momentum, a Jobbik nagyon visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","shortLead":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","id":"20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0bdc31-a26b-4535-a625-caae6441d8de","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","timestamp":"2019. május. 03. 13:52","title":"Eltűnt egy 25 éves magyar az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]